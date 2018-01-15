Министерство юстиции обратилось в суд с иском о ликвидации фонда «Пятое время года», который занимается материальным обеспечением штаба политика Алексея Навального. Рассмотрение дела по существу начнется в Мещанском суде Москвы уже на следующей неделе, 22 января. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

Леонид Волков, глава штаба Навального и директор фонда «Пятое время года» рассказал, что Минюст проводил проверку организации почти месяц, с 28 ноября по 22 декабря. В самом Минюсте объяснили, что проводили проверку в связи с требованием прокуратуры.

При этом, по словам Волкова, фонд аккумулирует все средства, которые поступают для поддержки политической деятельности Навального в виде пожертвований, а не только на работу его штаба.

Леонид Волков, глава штаба Навального / newsvl.ru

Алексей Навальный, напомним, объявил о своем участии в выборах президента еще весной прошлого года — несмотря на то, что, по российским законам, он не имеет права выдвигаться из-за непогашенной судимости по «делу Кировлеса». Сам Навальный уверен, что имеет право выставлять свою кандидатуру на выборах президента, так как он не подпадает под ограничения, прописанные в Конституции.

Весной, летом, осенью и в начале зимы Навальный вел предвыборную кампанию, совершал поездки по регионам и открывал штабы в крупнейших городах страны — все это финансировали сторонники Навального, переводя ему деньги.

В конце ноября, напомним, Савеловский районный суд Москвы уже обязывал штаб Алексея Навального вернуть 50 тысяч рублей, которые ему перевел житель Карелии Михаил Костенко.

В иске Костенко сказано, что деньги он отправил 31 августа на личный счет главы штаба Леонида Волкова, чтобы поддержать выдвижение Навального в президенты. После этого, в октябре, Костенко, по его собственным словам, узнал, что Навальный «является преступником, дважды судимым за совершения тяжких преступлений» и не может баллотироваться в президенты. Это, по мнению Костенко, означает, что штаб собирает деньги «на противоправную и незаконную цель, на событие, которое не может наступить никогда в силу ограничений в законе».

Заседание ЦИК / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

В конце 2017 года Центризбирком все-таки отказался регистрировать инициативную группу, которая выдвигала Навального, так что он потерял даже формальное право вести кампанию. После этого Алексей Навальный призвал своих сторонников бойкотировать выборы, а также перепрофилировал свой штаб, теперь он занимается агитацией за бойкот выборов.

Смысл акции в том, что только таким образом, по мнению Навального, можно донести до власти свою позицию. Дело в том, что мало кто сомневается в победе Владимира Путина, а вот уровень явки потенциально возможно снизить. Более того, Навальный призывает к т.н. «активному бойкоту», то есть его сторонники должны не просто не голосовать, но еще и контролировать явку на участках. По словам руководителя федерального штаба Навального Леонида Волкова, к ним уже записалось чуть более 20 тысяч наблюдателей, но нужно 50 000–70 000 человек.

В поддержку своей кампании Навальный собирается провести 28 января в Москве и других крупных и средних городах уличные акции, которые должны показать, что сторонники Навального готовы бойкотировать выборы. В столице запланировано шествие по Тверской улице с митингом на Охотном ряду.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков в разговоре с «Ведомостями» предположил, что призывы Навального могут повлиять примерно на 8–15% избирателей — в основном это те, кто следит за его действиями. Но интерес к выборам снижает еще и их предопределенность, уверен Гудков: «Оппоненты власти дискредитированы, недовольные не видят кандидатов, за которых могли бы голосовать. На выборы пойдут те, кто административно зависим или поддерживает Путина».