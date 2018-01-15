В средней школе №127 города Пермь случилось чрезвычайное происшествие: двое людей, вооруженных ножами, ранили нескольких детей и учителя. Среди раненых трое находятся в тяжелом состоянии. По последним данным, драку с применением холодного оружия устроили школьники.

ЧП случилось в 10:19 по пермскому времени. Первоначально информационному агентству «Интерфакс» в Министерстве территориальной безопасности края сообщили, что на школу совершили нападение двое мужчин в масках и с ножами. По тогдашним сведениям информационного агентства РБК, ранены были пять человек: кто-то из учителей и учащиеся четвертого класса. Телеканал РЕН-ТВ сообщил также, будто в школе начался пожар. Большинство СМИ о пожаре не сообщили, однако было и косвенное подтверждение того, что возгорание имело место.

Из школы, по данным СМИ, были эвакуированы около 700 учащихся – их вывели в ближайший торговый центр, передает РБК. Занятия в школе были отменены. Вскоре поступили сообщения, что вооруженные люди задержаны. Позже стало известно, что это не совершеннолетние, а подростки, учащиеся того же учебного заведения. Затем появилась информация о том, что они пытались устроить драку на ножах и что другие дети и учитель пострадали, потому что пробовали разнять их.

«Утром 15 января в одной из школ Мотовилихинского района Перми между двумя школьниками произошла драка с применением … ножей, которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники. В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения», – сообщил информационному агентству РИА Новости источник в региональном Следственном комитете.

Представитель следственного комитета / YouTube.com

Всего, по сообщению информационного агентства ТАСС, пострадали 13 человек, причем состояние двоих раненых оценивается как тяжелое. По данным телеканала «Общественное телевидение России», ранены 15 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. На месте происшествия работает следственная группа, туда же выехал губернатор Пермского края Максим Решетников.

Один из очевидцев происшествия, некто Александр (фамилия не указана), объяснил в интервью Радио «Комсомольская правда», что зачинщик драки прошел в школу через задний двор. Правда, это он утверждал с чужих слов. «Подъехали спецслужбы и сразу перекрыли все дороги, детей без одежды выводили. По словам других свидетелей, было возгорание небольшое. Рассказали, что подросток, который пришел в школу с ножом, зашел через запасной вход, со двора. Потом я видел, как около 9-10 машин скорой помощи отъезжали от школы», – рассказал очевидец.

Это, возможно, противоречит тому, что сообщает пресс-служба пермского губернатора. По ее сведениям получается, что оба вооруженных ножами подростка пришли в школу, не скрываясь. «У одного мальчика был пропуск действующий, второго охранник записала в журнал посетителей, он сказал, что забыл пропуск», – сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дарья Левченко.

По последней информации РБК, один из зачинщиков драки уже не учился в школе: в 2017 году он окончил девятый класс и поступил в пермский Политехнический колледж им. Н.Г.Славянова, рассказали несколько его бывших одноклассников. По словам одного из бывших его друзей, плохо учился и «все время говорил, что ничего не добьется». В то же время сообщается, будто в 8 классе он принимал участие в школьной олимпиаде по физике, для чего требуется не самый низкий уровень знаний.

По неподтвержденным пока данным, один из нападавших подростков прежде состоял на учете в психоневрологическом диспансере. «По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере», – сообщили информационному агентству «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. По данным интернет-издания «59.ru», за год он несколько раз пытался покончить с собой.

В прессе появились также сведения о том, что он не только вел себя агрессивно, но и действовал неадекватно, нанося ранения самому себе. Как сообщает «59.ru», об этом рассказали сотрудники торгового центра, в который за помощью обратились очевидцы драки. В то же время издание рисует картину событий, отличную от той, что дают прочие СМИ: оно приводит свидетельства очевидцев, что нападение на учительницу и одного из учеников произошло во время урока, когда двое подростков с ножами (включая того, кто больше не учился в этой школе) вошли в класс и сказали, что сейчас будут всех бить.

Согласно сведениям телеканала ОТР, в блогах в социальных сетях у зачинщика драки подростка было обнаружено множество видео из школы «Колумбайн» в США, где в 1999 произошло массовое убийство – два школьника застрелили 13 человек. По данным Тelegram-канала Mash, поводом к нападению стало новогоднее поздравление с наступающим Годом Собаки от администратора местного паблика в социальной сети: «С Новым Годом, псы». Это якобы толкнуло школьников на показательную месть.

В то же время знакомые одного из зачинщиков драки утверждают, что события в американской школе его никак не вдохновляли, передает РБК.

Задержанный полицией подросток / YouTube.com

Раненым оказана помощь, двоим – учителю (по информации ТАСС, учительнице) и одному из учеников, которые находятся в тяжелом состоянии, – провели операции. Есть сообщения о том, что в тяжелом состоянии находится еще один ребенок, его и еще одного школьника, чье состояние оценивается как состояние средней тяжести, также прооперировали, передает «59.ru».

Стали известны и конкретные имена пострадавших, передает информагентство РБК, ссылаясь на силовиков. Однако оно приводит только инициалы и возраст детей и называет полностью имя и фамилию одной лишь раненой учительницы.

У школы, в которой произошла драка на ножах, плохая репутация, уверяют ученики соседней школы. «У 127-й плохая репутация, там постоянно драки. Поведение там страдает», – заявили информагентству РИА Новости ученики 8-го класса школы №133.

В Кремле отказались комментировать происшедшее до окончательных выводов специалистов. «Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем сейчас делать какие-то любительские рассуждения», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам РИА Новости.

Он призвал сперва ознакомиться с итогами расследования Росгвардии и МВД, а уже потом рассуждать об организации безопасности в этом учебном заведении. «Давайте сначала дадим Росгвардии и Министерству внутренних дел возможность разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении, учитывая, что это внутренняя поножовщина между учениками. Это же не нападение на школу извне», – сказал Песков.