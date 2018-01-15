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15 января 2018, 09:40
здравоохранение в России медицина регионы
Елена Сычева

Дома и стены лечат

Больница. Врач.
Больница. Врач.
Pixabay

Россияне все чаще выбирают отечественные медицинские центры для лечения даже сложных заболеваний и прохождения полной диагностики состояния здоровья, так называемого check up. Выбирают не только клиники Москвы и Санкт-Петербурга, но едут и в региональные центры — Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Курган, Чебоксары, и так далее. 

«Путешествия за здоровьем внутри страны становятся все популярнее. Выездной поток на лечение за границу резко сократился из-за кризиса, и россияне разумно оценили плюсы лечения в нашей стране», — приводит слова президента Российской ассоциации медицинского туризма Константина Онищенко РИА Новости

Агентство уточняет, что за первое полугодие 2017-го 8 млн россиян совершили поездки в границах страны за медицинскими услугами. «Это на 35% больше, чем в 2016-м. Внутренний медицинский туризм вышел на новый уровень. Даже те, кто раньше решительно предпочитал лечение за рубежом, сейчас обращаются в отечественные клиники», — уточняет издание. 

Данные подтверждают и зарубежные СМИ. Так, немецкая Deutsche Welle сообщает, что число россиян, которые выбирали клиники Германии для лечения, заметно сократилось. Правда, по версии иностранных журналистов, это произошло не из-за усиления российской медицины, а по другим причинам.

«Экономические санкции сильно повлияли на российскую экономику: в результате в 2015 году число российских пациентов сократилось более чем на 30%. Разумеется, этому также способствовали плохие экономические условия, девальвация рубля и низкие цены на нефть», — рассказал Deutsche Welle cпециалист по медицинскому туризму Йенс Ющак.

Так или иначе, но, по данным Ассоциации медицинского туризма, на текущий момент число россиян, выбравших лечение за границей, составляет менее 0,3% от количества тех, кто получает аналогичную медпомощь в российских учреждениях. Более того, растет число иностранцев, которые приезжают в РФ за медуслугами. За 2017 год в страну с таким целями въехали более 110 тысяч иностранцев. Данные приводит Ассоциация медтуризма РФ. 

«В уходящем году более чем в 2 раза выросло число приезжающих на лечение в Россию граждан Китая и Южной Кореи, они активно посещают города Сибирского федерального округа, а также Москву, как ближайшую по территориальному признаку европейскую столицу, в целях получения медицинской помощи в стоматологии, пластической хирургии, косметологии и гинекологии (ЭКО)», — сообщает портал Travel Russian News

Что касается стран бывшего СССР, то практика везде разная. Некоторые государства, предпочитая не развивать собственную медицину и не тратиться на высокие технологии, на уровне законодательства решают вопрос с лечением своих граждан за границей. Так, на Украине с 2018 года решили упростить процедуру отправки людей на лечение за рубеж. 

«Правительство, в частности, урегулировало сроки рассмотрения дел и выбора клиники. Усовершенствован механизм финансирования и предусмотрена возможность привлечения средств для оплаты лечения благотворительных фондов, средств местных бюджетов и других не запрещенных законодательством источников. Если пациент нуждается в безотлагательном лечении, то он может выезжать в клинику на лечение сразу после того, как комиссия поставит его на учет», — сообщает издание «Факты» со ссылкой на данные министерства здравоохранения Украины. 

И до принятия поправок многие украинцы становились «медицинскими туристами» в основном из-за проблем с лечением онкозаболеваний в стране. 

«Приблизительные данные, по данным украинских агентств, — онкология 40%, неврология 10%, трансплантация органов 8%, диагностика 8%, ортопедия 8%, трансплантация костного мозга 6%, остальные запросы – это офтальмология, урология, эстетическая медицина, пульмонология, ЛОР-заболевания», — сказала агентству «Интерфакс-Украина» заместитель главы Международной ассоциации врачей медицинского туризма Инна Дащенко. 

В конце декабря 2017 года по тому же пути пошли и в Казахстане — правительство внесло изменения в «Правила направления граждан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств». В списке заболеваний, страдая которыми казахи могут отправляться за рубеж, опухоли головного мозга и основания черепа, аневризмы, злокачественные новообразования глаза, заболевания, требующие трансплантации тканей или органов, и так далее. Правила рассмотрения заявлений публикует портал «Закон».

Добавим, что и в России действуют подобные документы, которые дают право на лечение за рубежом за государственный счет. Для этого пациент должен доказать, что в РФ нет эффективных технологий, способных помочь при его заболевании.

«Пациент должен пройти обследование в одном из федеральных медучреждений, врачебная комиссия выдаст заключение, что все возможности лечения в России исчерпаны, однако имеются в других странах. Затем это заключение рассматривает специальная комиссия Минздрава, состоящая из ведущих специалистов. В том числе могут быть назначены дополнительные обследования в других российских клиниках. В случае положительного решения заключается договор о выделении средств на проезд и проживание за границей, а также заключается договор с иностранной клиникой на оплату лечения», — пишет «Газета.ру» со ссылкой на приказ Минздравсоцразвития России от 19.12.2011 №1571н. 

Издание уточняет, что официально на выполнение всех формальностей документ отводит не более 92 рабочих дней с момента поступления заявления и всех необходимых документов, но по факту люди могут дожидаться квоты годами. 

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