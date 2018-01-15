Топ новостей 15 января

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в школе Перми ученики и учитель пострадали во время вооруженной драки, адвокаты рассказали о завершении расследования дела против Кирилла Серебренникова, а Минюст потребовал от суда ликвидировать фонд Алексея Навального.

Утром 15 января двое молодых людей 16-ти и 18-ти лет проникли в пермскую школу и устроили драку с использованием ножей. По одной из версий, один из них напал на учительницу, с которой у него были проблемы. Она находится в критическом состоянии. Педагога пытались защитить от нападавших ученики четвертого класса, они также пострадали. По версии СК, драка произошла между двумя молодыми людьми из-за личной неприязни, а учитель и дети пытались разнять их. Всего пострадали 15 человек.

У одного из напавших на школу в Перми на странице "ВКонтакте" нашли подписку на паблик под названием "Колумбайн". Это, напомним, название американской школы, где в 1999 году было совершено массовое убийство pic.twitter.com/zNunV0byCn — Практика (@PraktikaNews) 15 января 2018 г.

В школе в Перми 15 человек получили ножевые ранения. Полиция заявила, что подрались двое подростков pic.twitter.com/hFIYXgtbmQ — Meduza (@meduzaproject) 15 января 2018 г.

#Цитата Когда выходят на митинги НОД, клинические психологи от РПЦ молчат. Хотя вот там - точно клинический случай pic.twitter.com/xhTfWLMqUa — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 15 января 2018 г.

Адвокаты сообщили о завершении расследования дела о хищении против Кирилла Серебренникова. В итоговых документах СК сумма ущерба выросла с 68 до 133 млн рублей. В остальном фабула дела осталось такой же. При этом дела бухгалтера Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой выделены в отдельное производство.

Вакцинация против гриппа / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Владимир Путин поручил просчитать возможность увеличения расходов бюджета на инфраструктуру, здравоохранение и образование после выборов. Это подтвердил Алексей Кудрин. Обсуждаются варианты смягчения бюджетной политики в части сокращения части расходов и увеличении налогов. Источники утверждают, что расходы на оборону затронуты не будут.

Путин попросил найти деньги на образование и здравоохранение https://t.co/OoOJIOGBFz pic.twitter.com/rEtjHgvU5e — Выборы Президента России (@itpresident2018) 15 января 2018 г.

Минюст России подал иск в Мещанский суд Москвы с требованием ликвидировать фонд «Пятое время года», который является юридическим лицом штаба Алексея Навального. Он аккумулирует все средства, поступающие Навальному в виде пожертвований. Между тем сторонники Навального подали заявку на проведение в Москве забастовки избирателей 28 января.

Выпустил первый ролик в этом году. До дня "выборов" в описании каждого ролика будет листовка для самостоятельной печати и распространения. Это важно и власть этого боится. Участвуйте https://t.co/Qoju04L66a pic.twitter.com/PPCvA8wFJ1 — Alexey Navalny (@navalny) 15 января 2018 г.

После окончания зимних Олимпийских игр Россия введет санкции в отношении ряда функционеров Всемирного антидопингового агентства, заявил сенатор Андрей Климов. «Были люди, которые своими действиями привели к тому, что против наших спортсменов были приняты жесткие меры. Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры», — отметил он. Речь может идти «о почти десятке персон», но не все они являются функционерами WADA.

В Совфеде сообщили о готовящихся в России санкциях против членов WADA

Отнимут дачи и льготные проездные на метро — karl_marx (@karlFucks) 15 января 2018 г.

Турбиня финской компании Wärtsilä

Финская компания Wärtsilä отказалась поставлять генераторы керченскому заводу «Залив» из-за режима санкций, и судоверфи пришлось сдвинуть сроки строительства аварийно-спасательного судна стоимостью 2,8 млрд рублей. Кроме того, по причине отсутствия дизельных генераторов увеличится срок строительства судна.

Информационные баннеры ЦИК России / АГН "Москва" / фото: Кардашов Антон

ВЦИОМ сообщил, что по данным опроса, 75% респондентов показали заинтересованность в предстоящих президентских выборах. Глава ВЦИОМ объяснил интерес к выборам высоким уровнем осведомленности, так как доля информированных о дате предстоящих выборов выросла за 11 месяцев с 45% до 89%.

По последним опросам ВЦИОМ, президент Владимир Путин, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, набрал бы 73,8% голосов, на второе место вышел бы кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 7,2% - глава ВЦИОМ Фёдоров. — Tania Felgengauer (@t_felg) 15 января 2018 г.

По итогам 2018 года бюджет России может быть исполнен с профицитом впервые с 2011 года. Такой прогноз содержится в документе Минэкономразвития. Профицит может составит 1% ВВП. В 2011 году он составлял 0,8% ВВП. В федеральном бюджете России на 2018 год запланирован дефицит в 1,3% ВВП или 1,271 трлн рублей.

Пассажирка на вокзале Воронежа / pixabay.com

Дочерняя структура РЖД начала вести свои черные списки пассажиров, совершивших хулиганство. Им не запрещают путешествовать в поездах, но проводники обращают на этих людей особое внимание. Также железнодорожники готовят законопроект о запрете пассажирам из черного списка совершать поездки на поездах.

Сына экс-главы ФСБ Патрушева, руководителя Россельхозбанка, предложили ввести в совет директоров РЖД, Слава героическим ветеранам, преуспевающим банкирам и начинающим железнодорожникам! pic.twitter.com/x1t2dfsQKI — Рев. Календарь (@365data_rvk) 15 января 2018 г.

Дмитрий Песков не увидел сенсации в сравнении президентом тела Владимира Ульянова и поклонения святым мощам. «Президент Путин весьма последователен в своей оценке этого вопроса. Он неоднократно делал заявления в этом русле, поэтому мы здесь не видим чего-то нового», — сказал он. Песков напомнил, что Путин поддерживает диалог с лидерами парламентских партий, в том числе и лидером КПРФ.