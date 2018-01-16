Умер Виктор Анпилов, один из создателей общественно-политического движения «Трудовая Россия» и родоначальников радикального коммунистического движения в постсоветской России. Анпилов скончался от последствий инсульта, который случился 13 января. Политику было 72 года.

О смерти Анпилова стало известно из сообщения на его странице в социальной сети Facebook; позже его близкие подтвердили информацию. С 13 января он находился в коме; был госпитализирован, но в сознание так и не пришел.

Виктор Анпилов родился в 1945 году в Краснодарском крае, в селе Красная Глина. Окончил ремесленное училище, работал на комбайновом заводе. Отслужив в армии, поступил в МГУ на международное отделение факультета журналистики. Был в заграничных командировках на Кубе и в Никарагуа, работал в Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР. В 1972 году он вступил в КПСС и придерживался коммунистической идеологии всю жизнь.

СМИ называли Анпилова одним из руководителей гражданских протестов 1990-х годов. Он был участником учредительного съезда Российской коммунистической рабочей партии, в 1991 году был избран секретарем ЦК, руководителем Московского горкома партии. В октябре 1996 года исключен из РКРП.

Виктор Иванович Анпилов Трудовая Россия

В начале 1990-х он вместе с единомышленниками создал движение «Трудовая Россия» и с 1992 года занимал пост его почетного председателя. После распада Советского союза много критиковал первого президента России Бориса Ельцина, во время октябрьских событий 1993 года поддержал Верховный Совет.

Как напоминает информационное агентство «Интерфакс», в 2001 году Анпилов участвовал в довыборах депутата Госдумы 3 созыва по 106-му Коломенскому одномандатному избирательному округу, однако в Думу не прошел.

Интересно, что в 2006-2007 годах он принимал участие в совещаниях и митингах общественного движения «Другая Россия», а в 2012 году был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского.

О Викторе Анпилове как политическом деятеле с «Полит.ру» согласился поговорить политолог Григорий Голосов. По его оценке, до создания КПРФ именно Анпилов был одной из ключевых фигур в коммунистическом движении в постсоветской России.

«Судьба Виктора Анпилова была неразрывно связана с судьбой коммунистического движения в постсоветской России. А главным фактом в этой истории был запрет на деятельность КПСС, который был наложен осенью 1991 года. И это создало ситуацию, в которой первоначально к новому коммунистическому движению стали примыкать люди, которые действительно придерживались коммунистической идеологии в ее достаточно ортодоксальных вариантах и не преследовали карьерных соображений.

Виктор Анпилов, по профессии журналист, который специализировался на освещении революционных событий в странах Латинской Америки, подходил под это описание очень хорошо. Он сыграл ведущую роль в создании Российской коммунистической рабочей партии, «Трудовой России» и был одной из ведущих фигур в коммунистическом движении до создания КПРФ.

Создание КПРФ многое изменило – в том смысле, что непопулярность Ельцина привела тому, что часть людей, которые карьерных соображений были не чужды, начали рассматривать КПРФ как приемлемый вариант для дальнейшего продвижения в политической сфере. После этого радикальное коммунистическое движение пошло на убыль, и убыль этого движения шла параллельно с расширением влияния КПРФ. В этом смысле можно сказать, что упадок популярности Виктора Анпилова лично и возглавляемых им политических движений является продуктом политического роста Компартии Российской Федерации.

Известно, что Компартия Российской Федерации всегда придерживалась значительно более оппортунистических позиций по отношению к любой действующей власти, чем движение, возглавляемое Анпиловым. Однако электоральные перспективы у нее были лучше именно потому, что она унаследовала ценные организационные ресурсы от Коммунистической партии Советского союза. Ведь люди, которые участвуют в выборах, которые способны к организационной работе, а не только к митингам, – это люди, которые преследуют карьерные соображения. И оппортунизм полезен для того, чтобы политическая партия оставалась на плаву в любой политической системе. Вот так и получилось, что уже к концу 1990-х годов движение Виктора Анпилова фактически сошло на нет.

Я думаю, что и в дальнейшем перспективы радикального коммунистического движения в России будут прежде всего завязаны на политические перспективы КПРФ. Если она будет дискредитировать себя теми темпами, которые наблюдаются сегодня, то я бы прогнозировал некоторое оживление таких движений. Но нужно видеть, однако, что Коммунистическая партия Российской Федерации – это ценный ресурс для существующего в России политического режима. И любые покушения на ее монополию на левом фланге российской политики власти будут рассматривать как покушение на собственный контроль и его пределы.

Практика показывает, что любые подобные попытки, которые предпринимались в последние годы, встречали очень жесткое противодействие. Мы знаем историю с Сергеем Удальцовым, который отсидел довольно долго за свой политический активизм. Анпилов по возрасту – и в силу, видимо, каких-то еще причин – от политического активизма в последние годы воздерживался. Его политические акции на протяжении 2010 годов можно пересчитать по пальцам.

Виктор Иванович Анпилов Wicimedia Commons

Понятно, что это был человек, который пользовался некоторым авторитетом в коммунистическом движении. И я думаю, было бы честно со стороны российских левых его оплакивать. Всем остальным его оплакивать особенно не приходится – потому что он действительно придерживался весьма радикальных взглядов. Он полностью принимал ту часто репрессивную политическую тактику, что использовали латиноамериканские революционеры, которыми он восхищался, и если бы по какому-то стечению обстоятельств в 1990-х годах Анпилову пришлось оказаться у власти, то многим пришлось бы плохо, я полагаю.

Что касается «Трудовой России», то ее, насколько я понимаю, нет: был Анпилов и несколько его личных сторонников, и все. Эта организация не имеет никакого формального статуса. Это не так важно в российском политическом контексте, но важно то, что это отражает реальное состояние дел. «Трудовая Россия» фактически прекратила свое существование», – сказал Григорий Голосов.