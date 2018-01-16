Российская экономика в 2017 году выросла всего на 1,4-1,8%, а не на 2,1%, как говорится в прогнозе Минэкономразвития. На такой темп указывают месячные и квартальные данные Росстата, пишет ведомство в обзоре «Картина экономики».

При этом собственный прогноз МЭР пока пересматривать не собирается, дожидаясь полных статданных, которые должны появиться в конце января. Но, по словам министра Максима Орешкина, о которых пишут «Ведомости», некоторые индикаторы указывают на то, что все не так уж и плохо.

Так, например, по данным Росстата, в ноябре промышленный выпуск упал рекордными за последние шесть лет темпами и по всем ключевым направлениям: сократились и добыча, и энергетика, и, прежде всего, обработка (на 4,7%), причем последняя – на 90% из-за металлургии и производства «прочих» транспортных средств и оборудования. А в Минэкономразвития посчитали спад локальным, эксперты ведомства пересчитало данные Росстата, использовав не среднюю, а медианную оценку, и обнаружило, что на самом деле выпуск обрабатывающих производств в ноябре вырос на 2,8%.

Но, даже учитывая это, Минэкономразвития прогнозирует, что в 2018 году ВВП России увеличится на всего на 2%, а инфляция составит около 4%.

Андрей Клепач и Герман Греф m.goverment.ru

Между тем главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач, сам бывший замминистра экономического развития, считает, что в в 2018 году рост экономики будет сопоставим с минувшим годом и составит около 1,4–1,5%. Он также ожидает, что инфляция в текущем году может составить около 2,5%. Об этом он, как передает ТАСС, заявил в кулуарах Гайдаровского форума, который проходит сейчас в Москве.

Одновременно на том же Гайдаровском форуме проходят обсуждения очень чувствительных реформ, которые могут «грозить» российской экономике.

Например, глава Счетной палаты Татьяна Голикова предложила объединить три государственных внебюджетных фонда — Пенсионный, Социального и Обязательного медицинского страхования в одну структуру, причем находится она должна в публичной собственности, то есть потерять всякие регулирующие полномочия.

«Мы считаем необходимым поставил вопрос, что мы в принципе говорим о том, что мы создаем единую информационную систему, в том числе после того, как администрирование страховых взносов было передано Федеральной налоговой службе (ФНС). И должны исключить необходимость создания параллельных информационных систем всеми этими тремя государственными внебюджетными фондами. Ресурсы, которые они затрачивают на информатизацию достаточно большие. В этой связи, мы рискуем предложить рассмотреть вопрос о создании единой организационной структуры — единый государственный внебюджетный фонд. Который бы объединил все эти фонды», — сказала Голикова.

Татьяна Голикова и Антон Силуанов kremlin.ru

«По опыту большинства аналогичных институтов, объединенный фонд обязательного социального страхования должен представлять собой уникальную управленческую структуру, находящуюся не в государственной, а в публичной собственности», — добавила она.

Учитывая назревающую очередную пенсионную реформу, предложение Голиковой может стать неожиданно актуальным.

Еще один важная тема — бюджетный маневр, который, якобы, после переизбрания Путина должен позволить перенаправить финансы на развитие человеческого капитала. Один из ресурсов, который указывали накануне анонимные собеседники «Ведомостей» — повышение НДФЛ с 13% до 15%. Сейчас федеральные чиновники спешат заверить всех, что ставка подоходного налога меняться не будет.

Заместитель главы Минфина Илья Трунин заявил, что ему неизвестно о возможном обсуждении повышения ставки налога на доходы физических лиц до 15%. «У нас такое не обсуждается», — цитирует RNS его слова, сказанные в кулуарах Гайдаровского форума.

Также и первый вице-премьер Игорь Шувалов назвал слухами возвращение правительства к обсуждению прогрессивной шкалы НДФЛ. «Слухи», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.