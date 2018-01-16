Любимое развлечение политологов, да и всех интересующихся — следить перед выборами за результатами опросов общественного мнения. Практика показывает, что они далеко не всегда могут точно предсказать результаты голосования (достаточно вспомнить последние выборы в США или референдум в Великобритании о выходе из Евросоюза), но интерес к ним все равно не ослабевает.

В победе Владимира Путина 18 марта мало кто сомневается. Более того, сложно себе даже представить, что выборы пройдут в два тура (такое за шесть прошедших президентских кампаний было лишь однажды, в 1996 году). Однако есть и кое что интересное.

Так, первый же опубликованный опрос ВЦИОМ после выдвижения Компартией Павла Грудинина показал, что он, достаточно внезапно, сразу занял второе место с почти двухкратным отрывом от Владимира Жириновского. База сторонников у КПРФ всегда была больше, чем у ЛДПР, но Зюганов, судя по всему, в последнее время стал «отпугивать» электорат.

Владимир Жириновский на прогулке ldpr.ru

Если в последнем предновогоднем опросе за Путина собиралось голосовать 88% от определившихся, а за Зюганова 3,5%, то теперь у Путина 84%, у Грудинина 8%. Разрыв кажется колоссальным, но в Москве в 2013 году за 2-3 месяца до выборов опросы также предсказывали безоговорочную победу Сергея Собянина, однако Алексей Навальный все-таки чуть не добился второго тура.

Также заметен резкий рост числа сторонников Ксении Собчак — хотя ее рейтинг и находится на уровне статпогрешности: было 0,3%, стало 0,7%.

На выборы, по данным ВЦИОМа, собираются прийти 67% россиян.

Респондентам также был задан вопрос о возможности или невозможности того или иного кандидата обеспечить в случае победы на выборах стабильность в стране. 88% считают, что Владимир Путин, скорее, сможет обеспечить стабильность в нашей стране. Что касается Владимира Жириновского, то 13% считают, что он сможет обеспечить стабильность. 11% имеют такое же мнение о Павле Грудинине. Титов, Явлинский, Собчак имеют от 2 до 5%.

В штабе Г. Явлинского Авилов Александр/АГН "Москва"

Между тем Левада-центр с началом президентской кампании, которая стартовала 18 декабря, перестал публиковать данные опросов о выборах президента. Об этом газете «Ведомости» сообщил директор центра Лев Гудков.

Глава центра пояснил, что сами опросы будут проводиться, но результаты публиковаться не будут. Это, по его словам, связано с тем, что Левада-центр был признан иностранным агентом. По избирательному законодательству, такие организации не могут каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах, в противном случае им грозят штрафы и даже закрытие.

«Левада» часто дает результаты опросов, которые отличаются от других крупных центров, например, ВЦИОМа. Так, в декабре, по данным «Левады», «совершенно точно» намеревались голосовать 28% россиян, «скорее всего» — 30%, ВЦИОМ же оценивал эти категории соответственно в 70% и 11%.

​Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу «Ведомостей» прокомментировать отношение Кремля к отсутствию на выборах опросов Левада-центра сообщил лишь, что для анализа электоральных данных «используются данные существующих центров».