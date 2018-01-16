Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
16 января 2018, вторник, 13:48
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Тюменка разбила терминал мгновенной оплаты и устроила погром в гипермаркете
Франция требует возврат долгов по облигациям царской России
Минтруд потребовал от регионов повышения рождаемости в России
Росздравнадзор заявил о снижении цен на жизненно важные лекарства в России
Вечная стоянка: тюменские юристы назвали превращение автомобилей в рекламные конструкции нарушением
Росгвардия проверит школы и ЧОПы по всей стране после событий в Перми
Служитель церкви был замечен на Jaguar в Ростове-на-Дону
Театры и музеи Тюмени приняли около 100 тысяч гостей в новогодние праздники
Житель Омска держит дома двух взрослых львов (ВИДЕО)
Тюменцы не довольны новыми холодными автобусами и ценами за проезд
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
16 января 2018, 12:01
Владимир Путин ВЦИОМ выборы Левада-Центр опросы социология
Симон Жаворонков

Социология избирателя

Социологический опрос
Социологический опрос
flickr.com

Любимое развлечение политологов, да и всех интересующихся — следить перед выборами за результатами опросов общественного мнения. Практика показывает, что они далеко не всегда могут точно предсказать результаты голосования (достаточно вспомнить последние выборы в США или референдум в Великобритании о выходе из Евросоюза), но интерес к ним все равно не ослабевает.

В победе Владимира Путина 18 марта мало кто сомневается. Более того, сложно себе даже представить, что выборы пройдут в два тура (такое за шесть прошедших президентских кампаний было лишь однажды, в 1996 году). Однако есть и кое что интересное.

Так, первый же опубликованный опрос ВЦИОМ после выдвижения Компартией Павла Грудинина показал, что он, достаточно внезапно, сразу занял второе место с почти двухкратным отрывом от Владимира Жириновского. База сторонников у КПРФ всегда была больше, чем у ЛДПР, но Зюганов, судя по всему, в последнее время стал «отпугивать» электорат.

 
Владимир Жириновский на прогулке
ldpr.ru

Если в последнем предновогоднем опросе за Путина собиралось голосовать 88% от определившихся, а за Зюганова 3,5%, то теперь у Путина 84%, у Грудинина 8%. Разрыв кажется колоссальным, но в Москве в 2013 году за 2-3 месяца до выборов опросы также предсказывали безоговорочную победу Сергея Собянина, однако Алексей Навальный все-таки чуть не добился второго тура.

Также заметен резкий рост числа сторонников Ксении Собчак — хотя ее рейтинг и находится на уровне статпогрешности: было 0,3%, стало 0,7%.

На выборы, по данным ВЦИОМа, собираются прийти 67% россиян.

Респондентам также был задан вопрос о возможности или невозможности того или иного кандидата обеспечить в случае победы на выборах стабильность в стране. 88% считают, что Владимир Путин, скорее, сможет обеспечить стабильность в нашей стране. Что касается Владимира Жириновского, то 13% считают, что он сможет обеспечить стабильность. 11% имеют такое же мнение о Павле Грудинине. Титов, Явлинский, Собчак имеют от 2 до 5%.

 
В штабе Г. Явлинского
Авилов Александр/АГН "Москва"

Между тем Левада-центр с началом президентской кампании, которая стартовала 18 декабря, перестал публиковать данные опросов о выборах президента. Об этом газете «Ведомости» сообщил директор центра Лев Гудков.

Глава центра пояснил, что сами опросы будут проводиться, но результаты публиковаться не будут. Это, по его словам, связано с тем, что Левада-центр был признан иностранным агентом. По избирательному законодательству, такие организации не могут каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах, в противном случае им грозят штрафы и даже закрытие.

«Левада» часто дает результаты опросов, которые отличаются от других крупных центров, например, ВЦИОМа. Так, в декабре, по данным «Левады», «совершенно точно» намеревались голосовать 28% россиян, «скорее всего» — 30%, ВЦИОМ же оценивал эти категории соответственно в 70% и 11%.

​Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу «Ведомостей» прокомментировать отношение Кремля к отсутствию на выборах опросов Левада-центра сообщил лишь, что для анализа электоральных данных «используются данные существующих центров».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Андрей Кондрашов
В штабе Путина назвали большинство сообщений о нарушениях ложными
Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.
Минфин опроверг обсуждение роста НДФЛ до 15%
ЧП в школе в Перми
Напавших на пермскую школу подростков допросили
КНДР и Южная Корея
Южная Корея и КНДР могут выступить на ОИ под общим флагом
Офис Бинбанка
ЦБ РФ оставил в капитале Бинбанка один рубль
13:47 Минкульт взыщет по делу «Седьмой студии» 133 млн рублей
13:29 Песков переадресовал жалобу Зюганова на «шельмование» в ЦИК
13:08 В АП признали разработку бюджетного маневра
12:50 В штабе Путина назвали большинство сообщений о нарушениях ложными
12:48 Найденный в Китае динозавр был покрыт радужным оперением

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Аристарх Лентулов
Аристарх Лентулов. Автопортрет. 1913
16 января 1882 года родился Аристарх Лентулов, художник, один из основателей объединения «Бубновый валет».
12:42 СМИ узнали о резком повышении автомобильного «утильсбора»
12:30 Южная Корея и КНДР могут выступить на открытии Олимпиады под общим флагом
12:11 Депутат ГД предложил приблизить штраф за отсутствие ОСАГО к его цене
12:07 Напавших на пермскую школу подростков допросили
11:44 В «Гознаке» подтвердили печать денег для Сирии в 2018 году
11:34 Картина Пикассо «Женщина в берете и клетчатом платье» будет продана на аукционе
11:30 В Минфине подготовились к размещению евробондов для возвращения капитала
11:26 ЦБ РФ оставил в капитале Бинбанка один рубль
11:14 СМИ сообщили о планах Пентагона по новым ядерным вооружениям
11:10 Российские банки взвинтили свой долг по РЕПО перед ЦБ
10:55 Замглавы Минфина опроверг обсуждение роста НДФЛ до 15%
10:43 Эрдоган пообещал задавить американскую «армию курдов» в зародыше
10:38 Власти Подмосковья нашли виновника массового отравления в кадетской школе‍
10:34 Смена воды в аквариуме повышает агрессивность рыбок скалярий
10:30 Финал конкурса «Лидеры России» пройдет в Сочи в феврале
10:11 В Госдуме пообещали ужесточить законодательство после инцидента в пермской школе
09:57 Цены на ЖНВЛП в России поставили пятилетний рекорд падения
09:51 СМИ узнали о разработке нового стандарта для водки
09:42 Минздрав взял назад свое обещание не делить продукты на полезные и вредные
09:41 «Левада-центр» вынужден скрывать итоги опросов о выборах президента
09:22 В штаб Путина ввели чиновников правительственного аппарата
08:59 В Кургане аннулировали собранные в поддержку Путина подписи
08:53 ФСБ сняла с замглавы СБ Следкома обвинения по делу Шакро Молодого
08:48 Под развалинами взорвавшегося в Бельгии дома остались люди
08:30 В РЖД разрешат детям старше десяти лет ездить без родителей
08:26 Школа в Перми закрыта после поножовщины
08:08 Премьер-министр Румынии подал в отставку
07:51 Умер Виктор Анпилов
15.01 21:07 После твита об «игроках-шоколадках» в «Спартак» позвонили из Кремля
15.01 20:53 Скончалась солистка The Cranberries Долорес О'Риордан
15.01 20:27 Суд отказал Белых в допросе экс-генерала ФСБ Феоктистова
15.01 20:06 Первые машины проекта «Кортеж» поступили в гараж Путина
15.01 19:59 В Казани без электричества остались около 100 тысяч жителей
15.01 19:28 Источник сообщил о двух версиях нападения на школу в Перми
15.01 18:58 Фонд кампании Навального подал встречный иск к Минюсту
15.01 18:42 В правительстве обдумают повышение НДФЛ для богатых до 15%
15.01 18:22 Зюганов сообщил Путину о «шельмовании» образа Грудинина на ТВ
15.01 18:21 Лавров предложил легализовать ЧВК
15.01 17:58 Суд отклонил иск Яшина к Собянину из-за «Дня свободных выборов»
15.01 17:55 В Москве более тысячи пассажиров электрички эвакуированы из-за обрыва провода
15.01 17:51 В Новой Зеландии палеонтологи открыли жившую в норах летучую мышь
15.01 17:41 Первые пачки сигарет с новой маркировкой поступят в продажу в марте
15.01 17:20 В Новосибирском театре оперы и балета назначен новый руководитель
15.01 17:04 ФСИН признала вину сотрудников в гибели топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО
15.01 16:55 Британские и бельгийские истребители пытались перехватить российские самолеты
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.