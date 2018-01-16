Минздрав России подготовил новую редакцию стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний. В документе сохранено разделение продуктов питания на «здоровые» и «вредные». Производители продовольствия опасаются, что в итоге стратегия будет играть на руку иностранным товарам.

О появлении новой версии стратегии сообщила 16 января газета «Коммерсантъ»: по ее данным, ведомство уже направило документ в Минэкономики и Федеральную антимонопольную службу. Стратегия затрагивает не только вопросы формирования здорового образа жизни населения, но и вопросы профилактики и контроля неинфекционных заболеваний; она рассчитана на период до 2025 года.

Документ согласовывали в течение 2017 года. Однако в проекте стратегии, отмечает газета, остались положения, которые министерство обещало убрать после консультаций с участниками рынка, подчеркнул источник газеты в крупном производителе продуктов и представитель отраслевого объединения.

Такой вариант стратегии производители продуктов питания называют расстрельным списком и говорят о том, что его принятие грозит дискриминацией российских продуктов питания. При этом Минздрав ожидает, что доработанный вариант стратегии будет согласован уже 22 января, пишет газета.

По словам Максима Новикова, президента Союза производителей безалкогольных напитков (стратегия напрямую касается этого производства в части подслащенных напитков), самым существенным остается вопрос разделения продуктов на полезные и вредные по неясным критериям. Это разделение приведет только к возникновению или усилению недобросовестной конкуренции, убежден он.

Новиков пояснил, что предлагаемое ведомством введение акцизов на продукты с высоким содержанием сахара или соли отрицательно повлияет на конкурентоспособность производителей из России и стран Евразийского экономического союза.

«Подобные предложения Минздрава только подрывают престиж и экспортный потенциал российских продуктов. Производителям придется размещать на этикетках информацию о якобы “вредных” ингредиентах, очевидно, что потребители будут делать выбор в пользу товаров из других стран», – приводит газета слова руководителя Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Сергей Юшин и ведущий программы "Аграрная политика" Игорь Абакумов otr-online.ru

В Минздраве при этом заявили, что стратегия пока находится в стадии проработки и наиболее оптимальные формулировки отдельных положений документа еще не до конца определены. В ведомстве признали, что формулировка «вредные продукты» действительно не является оптимальным определением для какого-то определенного вида пищевой продукции, но в ряде общих случаев она может выступать как обобщающее понятие и означать набор продуктов, априори содержащих избыточные нормы сахара, соли и жиров.

Получить комментарий в Минэкономики журналистам издания не удалось. В то же время заместитель руководителя управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Максим Дегтярев заявил, что у службы есть ряд замечаний к представленному проекту стратегии.

Деление продуктов питания на вредные и полезные очень условно, полагает Василий Власов, профессор Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», президент Общества доказательной медицины. Это мнение он высказал в беседе с «Полит.ру», комментируя такую особенность новой версии стратегии здорового образа жизни.

«Деление продуктов на вредные и полезные является очень большим огрублением, очень примитивным подходом к питанию. Дело в том, что люди в основном употребляют в пищу такие компоненты, которые они употребляли и сто лет назад, и тысячу – разница только количественная. И, в общем, для людей, которые профессионально занимаются питанием, понятно, что любой компонент пищи хорош или плох только в зависимости от того, в каком количестве он присутствует. Все без меры вредно, но и полное отсутствие чего-то тоже может быть вредно.

Известно, что для большинства компонентов пищи полное их отсутствие в питании ничем плохим не грозит. Поэтому уже давно – это достаточно традиционный подход – выделяют эссенциальные, то есть существенно важные, незаменимые компоненты питания. Такими компонентами являются, например, витамины и микроэлементы. Выделают их в эту группу потому, что их отсутствие действительно приводит к неблагоприятным последствиям.

Что же касается остальных продуктов питания, то их может быть больше или меньше в очень широком диапазоне. И, конечно же, говорить о том, что что-то из компонентов питания является вредным, упрощение. Я бы сказал – упрощение, находящееся на границе с глупостью.

Почему это привлекает большое внимание? Потому что сразу же начинается борьба за рыночные ниши. Люди, которые получают прибыль от продажи каких-то компонентов питания, сразу же начинают работать над тем, чтобы защитить свои товары и опорочить товары конкурентов. Думаю, что такой упрощенный подход к этому вопросу в общественном, политическом смысле является большой глупостью», – объяснил Василий Власов.

Напомним, ранее уже не раз звучали предложения маркировать или облагать акцизами продовольственные товары с высоким содержанием соли, сахара и жиров как вредные для здоровья. Однако надо признать, что концепция здорового питания за последние десятилетия и даже годы стала пересматриваться. Так, в частности, появились аргументы в пользу употребления ранее объявлявшихся безусловно вредными сливочного масла и яиц.

При этом здоровым питанием по-прежнему считают питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, а также способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.