«Коммрсантъ» в материале «ЗОЖ к горлу» пишет, что борьба за здоровые продукты уже угрожает российским товарам.

«Утильсбор растет в ручном режиме»: российский авторынок защитят точечно.

«Санкции побороли страх открытого рынка»: Минфин написал проект закона о допуске иностранцев в российское страхование.

Следственный комитет вновь предлагает свои услуги на рынке запретов и ограничений, утверждают «Ведомости» в статье «Как все ужесточить и напомнить о себе».

«Экономике России не удалось разогнаться до 2%»: получится в следующем году, верит Минэкономразвития, есть невидимые Росстату признаки оживления.

«Зачем Путину оглушительная победа»: замеряемый на выборах рейтинг во многом определяет степень политической свободы власти.

РБК: «Китайцы до "Полюса" не дошли». Инвесторы из КНР отказались от покупки доли в крупнейшем золотодобытчике России.

«Турецкий гамбит Пентагона»: США объявили о создании курдских пограничных сил.

«Самозанятость не заинтересовала россиян»: глава Минэкономразвития признал провал замысла налоговых каникул.

«Газета.ru» посвятила статью «Он наловчился проявлять особенную отвагу» ушедшему из жизни леворадикальному политику Виктору Анпилову.

В статье «Русский "Колумбайн": что привело к резне в пермской школе» делается попытка понять, почему российские подростки пытаются повторить нападение в школе «Колумбайн».

The Economist объясняет: «Почему показатели британской экономики были лучше, чем ожидалось после референдума по Brexit’у» (The Economist explains: Why the British economy has done better than expected since the Brexit vote). Цены на жилье стабильны, безработица снизилась, рецессии не было. Все должно было быть не так.

Bloomberg: «Нетаньяху поддержал Трампа с его ультиматумом европейцам по Ирану» (Netanyahu Backs Trump on Iran Ultimatum to Europeans). Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что мировым лидерам следует поторопиться с корректировкой иранской ядерной сделки.

The Wall Street Journal: «Нефтяной рынок поборол свои страхи перед сланцами» (Oil Market Conquers Its Fears Over Shale). Цены на нефть поднялись более чем на 50% за период начиная с лета. Это значит, что инвесторы по-новому оценили американскую сланцевую нефтедобычу и перестали считать ее главной угрозой рынку.

The New York Times: «Военные потихоньку готовятся к последнему средству, войне с Северной Кореей» (Military Quietly Prepares for a Last Resort: War With North Korea). Создание военных планов — обычное занятие американских командиров, но в последнее время появились признаки того, что военное разбирательство на Корейском полуострове в самом деле не исключено.

The Guardian: «Brexit может обойтись шотландской экономике в 16 млрд. фунтов в год» (Brexit could cost Scottish economy £16bn a year – report). Первый министр Шотландии Никола Старджен заявила, что новый анализ — это дополнительный аргумент в пользу того, чтобы Британии остаться вхожей на единый рынок ЕС.

Reuters: «Меркель может присоединиться к Макрону в Давосе для грандиозной схватки с Трампом» (Merkel could join Macron in Davos for epic clash with Trump). Канцлер Германии Ангела Меркель подумывает о том, чтобы на Всемирном экономическом форуме в Давосе совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном вступить в грандиозную полемику с президентом США Дональдом Трампом.