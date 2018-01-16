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16 января 2018, 19:48
Владимир Путин выборы Курганская область
Илья Карпюк

Много не мало

Владимир Путин на форуме ОНФ
Владимир Путин на форуме ОНФ
kremlin.ru

Избирательный штаб Владимира Путина отчитался о сборе более одного миллиона подписей избирателей, хотя закон обязывает самовыджвиженцев собрать 300 тысяч подписей. Несмотря ни на что, в штабе принято решение продолжить сбор подписей.

При этом особо подчеркивается, что штаб принимает не все подписи. Так, в Курганской области аннулировали собранные на двух предприятиях подписи в поддержку Путина. Об этом стало известно в понедельник вечером. В избирательном штабе признали: подписи в нарушение закона собирали в рабочее время.

По словам пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова, руководство двух предприятий «без консультаций с штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время». Также не были поставлены в известность власти Курганской области.

 
Курганский машиностроительный завод / sdelanounas.ru

Собеседник «Коммерсанта» в одном из региональных отделений партии заявил, что речь идет о Курганмашзаводе и заводе «Курганхиммаш». По его словам, представители КПРФ в Курганской области составили жалобу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Причин, почему для Владимира Путина собирается столько подписей, несколько.

С одной стороны, в штабе, судя по всему, рады показать, сколько у действующего президента сторонников. В конце концов, сбор подписей — это часть избирательной кампании, сложно себе представить более надежный способ показать избирателям, что от них зависит будущее кандидата, которого они поддерживают.

С другой стороны, подписи за Владимира Путина собираются не централизовано, этим заняты несколько структур, каждая из которых, естественно, хочет показать свою значимость. Во-первых, это сам штаб — тут все очевидно и традиционно. Во-вторых, судя по всему, подписи собирают некие особо инициативные руководители, например, предприятий, как в Курганской области. И, наконец, в-третьих, подписи собирает «Единая Россия».

 
Съезд Единой России / er.ru

Владимир Путин идет как самовыдвиженец, что, безусловно, огорчило руководство «Единой России» — эта партия традиционно рассчитывает на поддержку президента. Так что было принято решение оказать PR-поддержку президенту хотя бы тут и, таким образом, по всей видимости, сохранить в голове россиян связку «Путин — ЕР».

14 января, в воскресенье, «Единая Россия» провела в своих общественных приемных «флешмоб» по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидата Владимира Путина. Согласно официальным сообщениям на сайте партии, только за один день удалось собрать более 200 тысяч подписей. Что характерно, эта акция прошла через несколько дней после того, как в штабе заявили, что необходимые подписи собраны.

Согласно закону, самовыдвиженец должен собрать 300 тысяч подписей и сдать их до 2 февраля в ЦИК. При этом сдано может быть не более 315 тысяч подписей — то есть если предположить, что все подписи, собранные в поддержку Путина, оформлены правильно, их уже втрое больше, чем необходимо. При этом у штаба Путина есть еще две недели на сбор подписей — хотя собрать и сброшюровать подписи для передачи в ЦИК можно уже сейчас.

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