Система безопасности в российских школах не была рассчитана на то, что школьники сами будут источником опасности — теперь, по всей видимости, пропускной режим в школах будет ужесточен, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

Подобное поведение хорошо описано и называется «театр безопасности» — когда принимаются бессмысленные и порой даже вредные меры только ради того, чтобы показать заботу о безопасности. Можно, конечно, обвинять во всем слишком деятельных чиновников, но это проблема всего общества, в целом люди одобряют установку рамок, введение пропускного режима и т.д. И не только в России. Ущерб экономике и качеству жизни от всех этих мер безопасности ученым еще предстоит подсчитать.