Во вторник в Ванкувере проходит международная встреча, посвященная северокорейским санкциям. Инициаторами стали США и Канада. Россия и Китай не принимают в этой встрече участия.

США пытаются продвигать свою кампанию «максимального давления», направленную против Северной Кореи, пишет Financial Times. Этому посвящена международная встреча в Ванкувере, которая исключает Россию и Китай и в которой участвуют 20 министров иностранных дел. Встреча организована совместными усилиями США и Канады, которые хотят закрыть хотят покарать суда, которые, нарушая наложенные на КНДР санкции, продолжают поставлять ей нефть. Правда, ранее США не стали открыто называть эти суда-нарушители в Совете безопасности ООН.

Инициатива по ужесточению санкций против КНДР в ООН встретила редкую поддержку со сторон России и Китая. По замыслу, санкции должны лишить Пхеньян 90% его экспорта. Но есть подозрение, что на практике имеет место саботаж со стороны китайских компаний. США стремятся ограничить число таких нарушений. Отсутствие представителей России и Китая в Ванкувере, комментирует FT, ставит под сомнение успешность попыток создать международную коалицию для давления на Пхеньян. Исключение этих стран потенциально лишает коалицию поддержки тех государств, экономика которых зависит от России и Китая.

Жители Северной Кореи / flickr.com/Stephan / Some rights reserved

Администрация президента США Дональда Трампа осторожно поддержала перспективу переговоров между корейскими соседями, после того как Сеул и Пхеньян заговорили о возможности участия КНДР в зимней Олимпиаде. Но в то же время США опасаются, что из этого может выйти отчуждение между Вашингтоном и Сеулом. Также они опасаются сделать слишком большие уступки Пхеньяну или ненароком улучшить отношения с оппонентами в лице России и Китая. В таком контексте фокус компромисса, как предполагается, должен быть вокруг договоренности, по которой бы Пхеньян прекратил развитие своей ядерной военной программы, а Вашингтон и его дальневосточные союзники прекратили бы масштабные военные учения.

Reuters отмечает, что переговоры об ужесточении контроля над применением санкций возникли в контексте переговоров об участии КНДР в Олимпиаде и, по всей видимости, призваны его дополнить, чтобы сподвигнуть Северную Корею к прекращению военных разработок. Всё вместе дает пакет дипломатических и финансовых методов давления во имя предотвращения угрозы безопасности США, вызывающей, в свою очередь, страхи перед новой войной. Правда, формально, оговаривают авторы, США и Южная Корея и так пребывают в состоянии войны с КНДР, начавшейся в 1950 г. Ее активная стадия завершилась в 1953 г., но за счет перемирия, а не мирного договора.

Ким Чен Ын во время запуска ракеты / YouTube.com

На самом деле эта встреча была запланирована сразу после испытания КНДР межконтинентальной ракеты в конце ноября и позиционировалась, прежде всего, как реакция на это событие. Но с тех пор ситуация стала меняться в направлении некоторого смягчения напряженности на Корейском полуострове. Это выразилось в самом факте переговоров между КНДР и Южной Кореей (впервые за два года) и, собственно, перспективе участия КНДР в Олимпиаде в феврале.

Этот поворот событий больше всех хвалил Китай, главный торговый партнер КНДР, который, с одной стороны, поддержал ужесточение санкций, а с другой стороны, постоянно призывает к диалогу и настаивает, что раз появилась возможность смягчения, ее надо всеми силами поддерживать. Так как Китай принимает в этой истории живое участие, некоторые наблюдатели считают, что его отсутствие на встрече в Ванкувере существенно ограничивает потенциальную успешность этой встречи.