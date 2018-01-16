Президентские выборы 18 марта 2018 года в Московской области будут проходить одновременно с референдумом, на котором будет решаться вопрос о введении обязательной пяти- или шестидневной учебной недели для школьников. Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на представителя областной избирательной комиссии Наталью Альшанову, в голосовании примут участие и сами школьники.

По словам Альшановой, по итогам референдума будет вынесено решение об установлении во всем регионе единой учебной недели. Ожидается, что на референдуме проголосуют приблизительно 793 тысячи школьников.

Как напоминает газета «Известия», ранее голосование о длительности учебной недели прошло на школьном портале Московской области среди учеников, их родителей и учителей. В ходе этого голосования 94% участников поддержали введение пятидневки.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Никита Белоголовцев, главный редактор образовательного портала «МЕЛ». По его мнению, возвращение обязательной шестидневной недели в школы было бы большой ошибкой.

Никита Белоголовцев

«Если совсем просто, конкретно и однозначно отвечать на этот вопрос, то я уверен, что возвращение классической учебной недели-шестидневки, когда дети не пять, а шесть дней в неделю сидят в классах за партами, это безусловное зло. Классическая советская шестидневка должна быть раз и навсегда уничтожена, и возвращению она не должна подлежать ни при каких условиях.

По довольно простым и понятным причинам один выходной для ребенка – мало. За один выходной в неделю дети не успевают приходить в себя, не успевают проводить время с родителями, не успевают гулять. Они тратят этот день на выполнение домашних заданий и потому учатся практически круглосуточно всю неделю. Я очень надеюсь, что никто и никогда за это не проголосует.

А по поводу глобальной проблемы я уже говорил и готов повторить: действительно российские дети перегружены учебой. У российских детей – самые длинные в мире каникулы и множество праздников, которые должны соблюдаться неукоснительно и переноситься со вторника на субботу, с четверга на понедельник, а не перенесем – все, катастрофа, пожар, наводнение, все погибнут от усталости и переутомления.

Да, у российских школьников очень плотная нагрузка в учебные дни – из-за того, что учатся в школе недолго и что программа насыщенная, а каникулы длинные. При этом я бы еще сказал, что российским школьникам, если брать, что называется, данные в среднем по больнице, категорически не хватает чего-то, что происходит вне школы. Экскурсий, походов, музеев, квестов, просто прогулок по городу. И если бы вот это в том или ином виде, причем, желательно, факультативно, происходило в шестой день недели, была бы совершенно другая история.

Занятия в кадетском классе / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

То есть, конечно, в идеале это происходило бы и в пять остальных дней тоже, но если б хотя бы так делали в шестой день, то, наверно, это все равно было бы движением в правильную сторону.

Я на каникулах путешествовал по Европе и обратил внимание, что практически во всех музеях было очень много школьных групп. Экскурсии этих групп, по моим ощущениям, вели школьные педагоги. И, например, вопросы происхождения человека и других ветвей революции школьникам в Венском музее естественно-научной истории объясняли на живых классных экспонатах музея.

Разумеется, это требовало времени гораздо большего, чем один урок. Разумеется, это трудно вписать в какой-то строгий график. И наверняка сама школа находилась где-то неподалеку от музея. Но сам принцип и сама идея были очень хороши. В российских же школах, к сожалению, очень пробно и далеко не везде внедряются проектные истории, которые должны позволять так или иначе применять полученные знания на практике. Так что если бы вдруг такое делали в шестой день учебы, это было бы лучше.

Биомеханический макет коровы / pixabay.com

А в идеале это делали бы и в другие пять. И в идеале мы бы вообще перестали смотреть на школьную программу по принципу «Сюда два часа добавлю, отсюда час заберу», как когда-то про занятия астрономией и вторым иностранным языком рассуждала министр образования Ольга Васильева.

В идеале мы начнем мыслить категориями «что школьникам нужно», «как они этому научатся», «как этот навык будет в их жизни использоваться» и так далее. Когда (или если) это начнет происходить, мне кажется, сразу станет понятнее и с количеством часов по астрономии, и с шестым учебным днем, и со всем остальным.

Ну, и то, что школьников решили спросить, глобально правильно. В общем, неплохо бы, чтобы школьники имели какое-то отношение к вопросу о том, как им нужно учиться. Но тут очень важно правильно полученным знанием пользоваться. То есть понятно, что, скорее всего, референдум по вопросу, например, должны ли российские граждане быть все и полностью освобождены от налогов, прошел бы при довольно серьезном перевесе тех, кто от налогов решил бы отказаться. Точно так же и здесь: спрашивать школьников про учебу в шестой день, каникулы или число уроков в день – это все-таки немножечко то же, что разговаривать с пчелами про мед.

Поэтому важно, конечно, понимать их реальное мнение, знать, что они думают. Но это не всегда должно быть сформулировано в лоб вопросом. Потому что есть огромный риск того, что бы либо получишь недостижимый ответ, либо будешь должен с этим ответом как-то слишком вольно обойтись, и сам смысл задавания вопроса исчезнет», – сказал Никита Белоголовцев.