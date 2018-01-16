Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
16 января 2018, вторник, 13:48
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Тюменка разбила терминал мгновенной оплаты и устроила погром в гипермаркете
Франция требует возврат долгов по облигациям царской России
Минтруд потребовал от регионов повышения рождаемости в России
Росздравнадзор заявил о снижении цен на жизненно важные лекарства в России
Вечная стоянка: тюменские юристы назвали превращение автомобилей в рекламные конструкции нарушением
Росгвардия проверит школы и ЧОПы по всей стране после событий в Перми
Служитель церкви был замечен на Jaguar в Ростове-на-Дону
Театры и музеи Тюмени приняли около 100 тысяч гостей в новогодние праздники
Житель Омска держит дома двух взрослых львов (ВИДЕО)
Тюменцы не довольны новыми холодными автобусами и ценами за проезд
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
16 января 2018, 10:25
Минобрнауки образование школа
Никита Белоголовцев

Подмосковные школьники и угроза шестидневки

Работа избирательного участка
Работа избирательного участка
АГН "Москва" / фото: Терещенко Михаил

Президентские выборы 18 марта 2018 года в Московской области будут проходить одновременно с референдумом, на котором будет решаться вопрос о введении обязательной пяти- или шестидневной учебной недели для школьников. Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на представителя областной избирательной комиссии Наталью Альшанову, в голосовании примут участие и сами школьники.

По словам Альшановой, по итогам референдума будет вынесено решение об установлении во всем регионе единой учебной недели. Ожидается, что на референдуме проголосуют приблизительно 793 тысячи школьников.

Как напоминает газета «Известия», ранее голосование о длительности учебной недели прошло на школьном портале Московской области среди учеников, их родителей и учителей. В ходе этого голосования 94% участников поддержали введение пятидневки.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Никита Белоголовцев, главный редактор образовательного портала «МЕЛ». По его мнению, возвращение обязательной шестидневной недели в школы было бы большой ошибкой. 

 
Никита Белоголовцев

«Если совсем просто, конкретно и однозначно отвечать на этот вопрос, то я уверен, что возвращение классической учебной недели-шестидневки, когда дети не пять, а шесть дней в неделю сидят в классах за партами, это безусловное зло. Классическая советская шестидневка должна быть раз и навсегда уничтожена, и возвращению она не должна подлежать ни при каких условиях.

По довольно простым и понятным причинам один выходной для ребенка – мало. За один выходной в неделю дети не успевают приходить в себя, не успевают проводить время с родителями, не успевают гулять. Они тратят этот день на выполнение домашних заданий и потому учатся практически круглосуточно всю неделю. Я очень надеюсь, что никто и никогда за это не проголосует.

А по поводу глобальной проблемы я уже говорил и готов повторить: действительно российские дети перегружены учебой. У российских детей – самые длинные в мире каникулы и множество праздников, которые должны соблюдаться неукоснительно и переноситься со вторника на субботу, с четверга на понедельник, а не перенесем – все, катастрофа, пожар, наводнение, все погибнут от усталости и переутомления.

Да, у российских школьников очень плотная нагрузка в учебные дни – из-за того, что учатся в школе недолго и что программа насыщенная, а каникулы длинные. При этом я бы еще сказал, что российским школьникам, если брать, что называется, данные в среднем по больнице, категорически не хватает чего-то, что происходит вне школы. Экскурсий, походов, музеев, квестов, просто прогулок по городу. И если бы вот это в том или ином виде, причем, желательно, факультативно, происходило в шестой день недели, была бы совершенно другая история.

 
Занятия в кадетском классе / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

То есть, конечно, в идеале это происходило бы и в пять остальных дней тоже, но если б хотя бы так делали в шестой день, то, наверно, это все равно было бы движением в правильную сторону.

Я на каникулах путешествовал по Европе и обратил внимание, что практически во всех музеях было очень много школьных групп. Экскурсии этих групп, по моим ощущениям, вели школьные педагоги. И, например, вопросы происхождения человека и других ветвей революции школьникам в Венском музее естественно-научной истории объясняли на живых классных экспонатах музея.

Разумеется, это требовало времени гораздо большего, чем один урок. Разумеется, это трудно вписать в какой-то строгий график. И наверняка сама школа находилась где-то неподалеку от музея. Но сам принцип и сама идея были очень хороши. В российских же школах, к сожалению, очень пробно и далеко не везде внедряются проектные истории, которые должны позволять так или иначе применять полученные знания на практике. Так что если бы вдруг такое делали в шестой день учебы, это было бы лучше.

 
Биомеханический макет коровы / pixabay.com

А в идеале это делали бы и в другие пять. И в идеале мы бы вообще перестали смотреть на школьную программу по принципу «Сюда два часа добавлю, отсюда час заберу», как когда-то про занятия астрономией и вторым иностранным языком рассуждала министр образования Ольга Васильева.

В идеале мы начнем мыслить категориями «что школьникам нужно», «как они этому научатся», «как этот навык будет в их жизни использоваться» и так далее. Когда (или если) это начнет происходить, мне кажется, сразу станет понятнее и с количеством часов по астрономии, и с шестым учебным днем, и со всем остальным.

Ну, и то, что школьников решили спросить, глобально правильно. В общем, неплохо бы, чтобы школьники имели какое-то отношение к вопросу о том, как им нужно учиться. Но тут очень важно правильно полученным знанием пользоваться. То есть понятно, что, скорее всего, референдум по вопросу, например, должны ли российские граждане быть все и полностью освобождены от налогов, прошел бы при довольно серьезном перевесе тех, кто от налогов решил бы отказаться. Точно так же и здесь: спрашивать школьников про учебу в шестой день, каникулы или число уроков в день – это все-таки немножечко то же, что разговаривать с пчелами про мед.

Поэтому важно, конечно, понимать их реальное мнение, знать, что они думают. Но это не всегда должно быть сформулировано в лоб вопросом. Потому что есть огромный риск того, что бы либо получишь недостижимый ответ, либо будешь должен с этим ответом как-то слишком вольно обойтись, и сам смысл задавания вопроса исчезнет», – сказал Никита Белоголовцев.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Андрей Кондрашов
В штабе Путина назвали большинство сообщений о нарушениях ложными
Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.
Минфин опроверг обсуждение роста НДФЛ до 15%
ЧП в школе в Перми
Напавших на пермскую школу подростков допросили
КНДР и Южная Корея
Южная Корея и КНДР могут выступить на ОИ под общим флагом
Офис Бинбанка
ЦБ РФ оставил в капитале Бинбанка один рубль
13:47 Минкульт взыщет по делу «Седьмой студии» 133 млн рублей
13:29 Песков переадресовал жалобу Зюганова на «шельмование» в ЦИК
13:08 В АП признали разработку бюджетного маневра
12:50 В штабе Путина назвали большинство сообщений о нарушениях ложными
12:48 Найденный в Китае динозавр был покрыт радужным оперением

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Аристарх Лентулов
Аристарх Лентулов. Автопортрет. 1913
16 января 1882 года родился Аристарх Лентулов, художник, один из основателей объединения «Бубновый валет».
12:42 СМИ узнали о резком повышении автомобильного «утильсбора»
12:30 Южная Корея и КНДР могут выступить на открытии Олимпиады под общим флагом
12:11 Депутат ГД предложил приблизить штраф за отсутствие ОСАГО к его цене
12:07 Напавших на пермскую школу подростков допросили
11:44 В «Гознаке» подтвердили печать денег для Сирии в 2018 году
11:34 Картина Пикассо «Женщина в берете и клетчатом платье» будет продана на аукционе
11:30 В Минфине подготовились к размещению евробондов для возвращения капитала
11:26 ЦБ РФ оставил в капитале Бинбанка один рубль
11:14 СМИ сообщили о планах Пентагона по новым ядерным вооружениям
11:10 Российские банки взвинтили свой долг по РЕПО перед ЦБ
10:55 Замглавы Минфина опроверг обсуждение роста НДФЛ до 15%
10:43 Эрдоган пообещал задавить американскую «армию курдов» в зародыше
10:38 Власти Подмосковья нашли виновника массового отравления в кадетской школе‍
10:34 Смена воды в аквариуме повышает агрессивность рыбок скалярий
10:30 Финал конкурса «Лидеры России» пройдет в Сочи в феврале
10:11 В Госдуме пообещали ужесточить законодательство после инцидента в пермской школе
09:57 Цены на ЖНВЛП в России поставили пятилетний рекорд падения
09:51 СМИ узнали о разработке нового стандарта для водки
09:42 Минздрав взял назад свое обещание не делить продукты на полезные и вредные
09:41 «Левада-центр» вынужден скрывать итоги опросов о выборах президента
09:22 В штаб Путина ввели чиновников правительственного аппарата
08:59 В Кургане аннулировали собранные в поддержку Путина подписи
08:53 ФСБ сняла с замглавы СБ Следкома обвинения по делу Шакро Молодого
08:48 Под развалинами взорвавшегося в Бельгии дома остались люди
08:30 В РЖД разрешат детям старше десяти лет ездить без родителей
08:26 Школа в Перми закрыта после поножовщины
08:08 Премьер-министр Румынии подал в отставку
07:51 Умер Виктор Анпилов
15.01 21:07 После твита об «игроках-шоколадках» в «Спартак» позвонили из Кремля
15.01 20:53 Скончалась солистка The Cranberries Долорес О'Риордан
15.01 20:27 Суд отказал Белых в допросе экс-генерала ФСБ Феоктистова
15.01 20:06 Первые машины проекта «Кортеж» поступили в гараж Путина
15.01 19:59 В Казани без электричества остались около 100 тысяч жителей
15.01 19:28 Источник сообщил о двух версиях нападения на школу в Перми
15.01 18:58 Фонд кампании Навального подал встречный иск к Минюсту
15.01 18:42 В правительстве обдумают повышение НДФЛ для богатых до 15%
15.01 18:22 Зюганов сообщил Путину о «шельмовании» образа Грудинина на ТВ
15.01 18:21 Лавров предложил легализовать ЧВК
15.01 17:58 Суд отклонил иск Яшина к Собянину из-за «Дня свободных выборов»
15.01 17:55 В Москве более тысячи пассажиров электрички эвакуированы из-за обрыва провода
15.01 17:51 В Новой Зеландии палеонтологи открыли жившую в норах летучую мышь
15.01 17:41 Первые пачки сигарет с новой маркировкой поступят в продажу в марте
15.01 17:20 В Новосибирском театре оперы и балета назначен новый руководитель
15.01 17:04 ФСИН признала вину сотрудников в гибели топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО
15.01 16:55 Британские и бельгийские истребители пытались перехватить российские самолеты
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.