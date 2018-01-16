Топ новостей 16 января

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно о кончине лидера «Трудовой России» Виктора Анпилова, штаб Путина отчитался о сборе миллиона подписей, в Перми продолжается расследование поножовщины в школе.

Сбор подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента / tvpodolsk.ru

В поддержку действующего президента РФ Владимира Путина, который претендует на пост главы государства в качестве самовыдвиженца, собрано свыше 1 млн подписей, сообщает избирательный штаб кандидата. «По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей», — уточнили в штабе. «Подписи, которые не будут сданы в ЦИК, останутся в избирательном штабе для формирования базы сторонников кандидата», — пояснили там.

говорят, в горных районах Чечни свои подписи в поддержку Путина поставило стадо овец — недруги за бугром (@Lndcalling) 16 января 2018 г.

Удивительно, что не отчитались о сборе 1 миллиарда подписей в поддержку Путина: https://t.co/DSNhNCR4a8 — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 16 января 2018 г.

#NoComment Заслужить всенародную поддержку дело нелегкое. Гораздо проще организовать ее подвоз на автобусах pic.twitter.com/bvAPoukkPH — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 16 января 2018 г.

Владимир Путин на интерактивной презентации площадки «Территория ОНФ» / kremlin.ru

Пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов рассказал, что все поступающие сообщения о нарушении при сборе подписей оперативно проверяются. По его словам, большая часть из них ложная. «Это желание каких-то сил сделать видимость нелегитимности на ровном месте. Но те случаи, которые подтверждаются, мы над ними работаем», — сообщил Кондрашов, признав, однако, что 200 тысяч подписей собранных в Кургане были отклонены.

Следователи допросили двух подозреваемых в нападении на школу № 127 в Перми. Об этом сообщают информированные источники. По их словам, подозреваемые не стали отрицать факт нападения на учащихся четвертого класса и учителя труда Наталию Шагулину, однако ничего не сообщил об их мотивах.

А вот первая реакция депутатов на резню в пермской школе. Бешеный принтер уже не тот, больше суток ждалиhttps://t.co/p0KqdVL8A4 pic.twitter.com/duoC7bnCDn — Лентач (@oldLentach) 16 января 2018 г.

Проверка рюкзака у школьника / flickr.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сообщил, что после инцидента в пермской школе в законы о контроле за деятельностью охранных предприятий будут внесены изменения.

XXII Олимпиада в Москве

Специальная комиссия международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит вопрос использования советских флага и гимна на Олимпийских играх в Южной Корее.

Комиссия МОК решит, можно ли россиянам использовать символику СССР на Олимпиаде



Пусть заодно решит, можно ли использовать символику Золотой Орды и Московского княжества Ивана Грозного? — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 16 января 2018 г.

Олимпийские сборные КНДР и Республики Корея могут выступить в Пхенчхане под совместным флагом с силуэтом Корейского полуострова голубого цвета на белом поле. Об этом сообщил министр культуры, спорта и туризма То Чжон Хван.

Дональд Туск, председатель Совета Европы / flickr.com

Глава Евросовета Дональд Туск на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявил, что Евросоюз намерен продолжить политику санкций в отношении России: «Я с гордостью отмечаю, что три с половиной года мы активно помогали украинцам перед лицом российской агрессии. Мы продолжим этот курс».

Митинг против алкоголя / mskagency.ru

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе делового завтрака на Гайдаровском форуме заявила, что потребление алкоголя в стране за последние пять-семь лет сократилось на 80%. Вдобавок, по словам главы Минздрава, с 2013 года на 22% снизилось курение среди взрослого населения РФ.

Российская негосударственная исследовательская организация «Аналитический центр Юрия Левады» — «Левада-центр» — после начала президентской кампании в России с 18 декабря перестал публиковать результаты опросов, касающихся этой темы, заявил его директор Лев Гудков. По его словам, опросы по-прежнему будут проводиться, но без обнародования итогов.

Потому что никому нельзя доверять такую хрупкую материю, как подавляющее преимущество Путина, кроме государственного ВЦИОМа pic.twitter.com/KSHqRJLm20 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 16 января 2018 г.

Набор рюмок / pixabay.com

В 2019 году Росстандарт может утвердить новые требования к водке повышенного качества. Речь идет о создании нового ГОСТа «Российское качество. Классическая водка. Технические условия», который может ужесточить требования к сырью для алкогольной продукции. Помимо этого, он закрепит статус России как «родины водки».