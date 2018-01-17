Неизвестно, волнует ли явка на предстоящих выборах кандидата в президенты Владимира Путина и его штаб, но в регионах, явным образом, это считают одним из самых важных параметров. В среду «Ведомости» пишут о новой технологии, которая поможет местным начальникам отчитаться о привлечении на участки избирателей — опросы общественного мнения.

Референдумы — дело хлопотное и дорогое, хотя во многих регионах, в том числе и в Москве, задумываются и об их организации. Другое дело — опрос граждан по какой-нибудь важной теме. Во многих регионах 18 марта, пишут «Ведомости», пройдет рейтинговое голосование за проекты благоустройства городских территорий. Опросы будут проводиться в тех же зданиях (или рядом с ними), где находятся избирательные участки.

Формально отвечать за организацию опросов будет Минстрой, а проводиться они будут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Согласно подготовленному министерством плану до 1 марта местные власти должны обеспечить разработку и публикацию в СМИ дизайн-проектов благоустройства, в течение 15 дней с ними ознакомятся граждане, а еще не позже чем через неделю должно пройти рейтинговое голосование. Таким образом, если проекты опубликуют 1 марта, то ближайшие выходные, когда люди смогут за них проголосовать, выпадают как раз на 17–18 марта. Собеседники «Ведомостей» подтверждают, что в большинстве регионов опрос должен пройти именно 18 марта.

Заседание по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Салехарде onf.ru

На реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» федеральный и региональные бюджеты должны выделить 124 млрд рублей за 2017-20 гг. На эти деньги планируется благоустроить парки в городах с населением до 250 тысяч человек и другие «объекты городской среды», которые должны быть отобраны по результатам общественного обсуждения. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень ранее говорил, что за первый год программы было благоустроено 19 500 дворов и 2500 общественных пространств.

При этом нормы, которые предусматривают проведение голосования граждан по проектам благоустройства появились в этой программе только в конце 2017 года и были утверждены постановлением правительства от 16 декабря. Теперь проведение рейтингового голосования при выборе территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018–2019 гг., является обязательным.

В 2018 году, по информации пресс-службы Минстроя, такое голосование планируется провести в 81 из 85 регионов (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого округа и Тюменской области). Дату и место голосования регионы определяют самостоятельно, но крайний срок для проведения опросов – 23 марта.

Интересно, что в среду Владимир Путин собирается встретиться в Коломне с участниками Форума малых городов, причем одной из тем для обсуждения станет как раз «специфика реализации проектов формирования комфортной городской среды», то есть, в том числе, благоустройство. При этом в избирательном штабе Владимира Путина заявили, что хоть и знают об инициативе Минстроя, но никакого отношения к ней не имеют.

Приглашение горожан высказать свое мнение по благоустройству Твери Юлия Куркова/тверскаяобласть.рф

А «Коммерсантъ» в среду пишет, что Кремль уже направил в регионы политтехнологов, которые будут курировать проведение мобилизационных кампаний. Повышать явку будут не только с помощью опросов о благоустройстве: есть идея, например, проводить на участках профтестирование для детей и молодежи — таким образом будут завлекать приходить голосовать целыми семьями. Еще одна идея — провести некий конкурс селфи на участках.

При этом во время предыдущих кампаний кураторы от Администрации президента занимались скорее мониторингом политической ситуации в регионах, а не организацией явки.