Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
17 января 2018, среда, 14:24
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Первые заболевшие гриппом появились в Тюменской области
Житель Тобольска награжден медалью «За отвагу на пожаре»
Спасатели целый час добирались на место пожара частного дома в район посёлка Березняки (ФОТО) (ВИДЕО)
Спасатели целый час ехали на место пожара частного дома в район посёлка Березняки (ВИДЕО)
Спасатели час ехали на место пожара частного дома в район посёлка Березняки (ВИДЕО)
Губернатор ЯНАО заплатил школьникам за участие в митинге против предпринимателя (ВИДЕО)
Мошенники сняли с банковской карты тюменской пенсионерки 330 000 рублей
Выгодно ли брать новый кредит на погашение старого?
Междугородние автобусы стали классами для уроков дорожной безопасности в Тюмени (ФОТО)
Сотрудники СОБРа вернулись домой из служебной командировки (ФОТО)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
17 января 2018, 12:08
выборы Министерство строительства и ЖКХ регионы
Симон Жаворонков

Формирование комфортной явки

На избирательном участке
На избирательном участке
kremlin.ru

Неизвестно, волнует ли явка на предстоящих выборах кандидата в президенты Владимира Путина и его штаб, но в регионах, явным образом, это считают одним из самых важных параметров. В среду «Ведомости» пишут о новой технологии, которая поможет местным начальникам отчитаться о привлечении на участки избирателей — опросы общественного мнения.

Референдумы — дело хлопотное и дорогое, хотя во многих регионах, в том числе и в Москве, задумываются и об их организации. Другое дело — опрос граждан по какой-нибудь важной теме. Во многих регионах 18 марта, пишут «Ведомости», пройдет рейтинговое голосование за проекты благоустройства городских территорий. Опросы будут проводиться в тех же зданиях (или рядом с ними), где находятся избирательные участки.

Формально отвечать за организацию опросов будет Минстрой, а проводиться они будут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Согласно подготовленному министерством плану до 1 марта местные власти должны обеспечить разработку и публикацию в СМИ дизайн-проектов благоустройства, в течение 15 дней с ними ознакомятся граждане, а еще не позже чем через неделю должно пройти рейтинговое голосование. Таким образом, если проекты опубликуют 1 марта, то ближайшие выходные, когда люди смогут за них проголосовать, выпадают как раз на 17–18 марта. Собеседники «Ведомостей» подтверждают, что в большинстве регионов опрос должен пройти именно 18 марта.

 
Заседание по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Салехарде
onf.ru

На реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» федеральный и региональные бюджеты должны выделить 124 млрд рублей за 2017-20 гг. На эти деньги планируется благоустроить парки в городах с населением до 250 тысяч человек и другие «объекты городской среды», которые должны быть отобраны по результатам общественного обсуждения. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень ранее говорил, что за первый год программы было благоустроено 19 500 дворов и 2500 общественных пространств.

При этом нормы, которые предусматривают проведение голосования граждан по проектам благоустройства появились в этой программе только в конце 2017 года и были утверждены постановлением правительства от 16 декабря. Теперь проведение рейтингового голосования при выборе территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018–2019 гг., является обязательным.

В 2018 году, по информации пресс-службы Минстроя, такое голосование планируется провести в 81 из 85 регионов (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого округа и Тюменской области). Дату и место голосования регионы определяют самостоятельно, но крайний срок для проведения опросов – 23 марта.

Интересно, что в среду Владимир Путин собирается встретиться в Коломне с участниками Форума малых городов, причем одной из тем для обсуждения станет как раз «специфика реализации проектов формирования комфортной городской среды», то есть, в том числе, благоустройство. При этом в избирательном штабе Владимира Путина заявили, что хоть и знают об инициативе Минстроя, но никакого отношения к ней не имеют.

 
Приглашение горожан высказать свое мнение по благоустройству Твери
Юлия Куркова/тверскаяобласть.рф

А «Коммерсантъ» в среду пишет, что Кремль уже направил в регионы политтехнологов, которые будут курировать проведение мобилизационных кампаний. Повышать явку будут не только с помощью опросов о благоустройстве: есть идея, например, проводить на участках профтестирование для детей и молодежи — таким образом будут завлекать приходить голосовать целыми семьями. Еще одна идея — провести некий конкурс селфи на участках.

При этом во время предыдущих кампаний кураторы от Администрации президента занимались скорее мониторингом политической ситуации в регионах, а не организацией явки.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Школа №127 Перми после поножовщины
Напавшим на школу в Перми подросткам предъявлено обвинение
Священник Глеб Грозовский
Священник Грозовский получил 14 лет за педофилию
Урна для голосования
Дипломатам США могут разрешить наблюдать за выборами
Сергей Соколов
ФСБ задержала бывшего руководителя охраны Березовского
Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта
Кремль рассказал о здоровье Путина
14:11 В Кремле не увидели кампании против «Мемориала» на Северном Кавказе
14:05 Песков заявил о безразличии Кремля к легализации ЧВК
14:00 «Яблоко» собрало необходимые подписи для регистрации Явлинского
14:00 Дипломатам США могут разрешить наблюдать за выборами на особых условиях
13:59 Знаменитый гобелен из Байе хотят свозить в Англию

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Авдотья Истомина
Анри-Франсуа Ризенер. Портрет Авдотьи Истоминой. 1820-e
17 января 1799 года родилась Авдотья Истомина, легендарная танцовщица Санкт-Петербургского балета
13:40 Кремль рассказал о здоровье Путина
13:34 ФСБ задержала бывшего руководителя охраны Березовского
13:28 СМИ обвинили хакеров из КНДР в атаках на биржи криптовалют
13:16 В Госдуме подготовили законопроект о блокировке живодерских видео
12:45 «Яндекс» запустил бесплатный сервис поиска попутчиков
12:31 Напавшим на школу в Перми подросткам предъявлено обвинение
12:13 Кадыров обвинил Запад в «информационных атаках» на Чечню
12:01 Амнистия капитала пройдет до конца года
11:58 Правительство Чехии подало в отставку
11:43 Ведущую НТВ Ираду Зейналову не пустили в Молдавию
11:39 Роспотребнадзор посулил штрафы за отказ принимать новые банкноты
11:32 Сенаторы разработают законопроект о запрете вмешиваться в дела России
11:16 На свалке «Кучино» зафиксировано разовое превышение уровня сероводорода
11:11 В России поднимутся цены на европейские вина
10:49 Авиакомпания «Россия» объяснила задержку 500 пассажиров в Мексике
10:47 Врач Трампа рассказал о его умственных способностях
10:43 Суд арестовал напавших на школу в Перми подростков
10:36 Минфин решил ограничить максимальный размер налоговой пени
10:18 В Думу внесут проект закона о легализации ЧВК
10:16 Священник Грозовский получил 14 лет за педофилию
10:01 Число российских интернет-пользователей выросло за счет старшего поколения
09:58 СМИ узнали о нововведении Минтранса из-за «ВИМ-Авиа»
09:57 В Ингушетии сгорел офис «Мемориала»
09:48 Тимирязевская академия уволила протестовавшего против застройки полей декана
09:39 В регионах выборы президента совместят с голосованием по благоустройству
09:30 Около 500 туристов из РФ застряли в Мексике из-за долгов авиакомпании «Россия»
09:18 Доверенных лиц Путина могут привлечь к проведению дебатов
09:15 Порошенко призвал не верить России
09:14 СМИ сообщили о деле о халатности после инцидента в школе Перми
08:56 Тиллерсон пообещал ужесточение санкций ООН против КНДР
08:43 Роналдиньо завершил спортивную карьеру
08:25 Биткоин за сутки подешевел на четверть
08:11 Назарбаев и Трамп подписали соглашения на 2,5 млрд долларов
16.01 21:02 Глава Минпромторга назвал розничную цену нового лимузина Путина
16.01 20:45 Силуанов уточнил нюансы списания налоговых долгов россиянам
16.01 20:13 В России появилась первая редакция транспортной стратегии на 2018 год
16.01 20:03 Рособрнадзор оценил влияние ЕГЭ на «качество абитуриентов»
16.01 19:23 Набиуллина отменила поездку на Всемирный экономический форум
16.01 19:17 В пирамиде Хеопса хотят найти «железный трон»
16.01 19:02 Медведев взял под контроль расследование поножовщины в Перми
16.01 18:54 Минфин предложил снять спецрежим с иностранных счетов россиян
16.01 18:39 РКС впервые показали рассекреченный отчет о миссии «Луна-21»
16.01 18:11 ЦИК закончил регистрацию желающих стать президентами РФ
16.01 18:07 Суд продлил домашний арест Серебренникова на три месяца
16.01 17:46 Создан микромотор для адресной доставки лекарств и проведения быстрых анализов
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.