Глава Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью «Газете.Ru» заявила, что власти не допустят дефолта регионов. «Конечно, никогда мы не допустим дефолта регионов, это понятно», — сказала она.

По ее словам, бюджетный кризис в регионах невозможен по определению. «Регионы — это такая же ветвь государственной власти, как и федерации. Мы все несем консолидированную ответственность за то, что происходит, как бы и кто бы что ни говорил относительно бюджетного федерализма. Конечно, никогда мы не допустим дефолта регионов, это понятно», — пояснила Голикова.

Слова Голиковой можно воспринимать по-разному. Дело в том, что российское законодательство дает регионам право занимать деньги у банков или даже путем выпуска облигаций — и логично, что регионы несут ответственность по своим обязательствам. Если федеральные власти открыто говорят, что не допустят банкротства регионов, то есть будут помогать местным властям во что бы то ни стало, то возникает вопрос о том, насколько оправдана такая свобода, раз ответственность несут не регионы, а центр.

Между тем регионы должны не только коммерческим структурам, но и федеральному правительству. И тут тоже есть проблемы, которые привели к необходимости реструктуризации долга.

Россия. Производство сахарной свеклы / pixabay.com

«Меры по реструктуризации задолженности регионов перед федеральным бюджетом, которые сейчас приняты, я считаю, что они достаточно беспрецедентны и они должны дать свой результат при умелом пользовании этими мерами. Именно в такой постановке вопроса и в отсутствие последующего накопления долгов очень хочется надеяться, что, в том числе вновь пришедшие, губернаторы ответственно будут относиться к тем решениям и к реализации тех решений, которые приняты на уровне президента», — сказала Голикова.

Таким образом Голикова признает, что, по крайней мере, некоторые регионы уже сейчас находятся в предбанкротном состоянии, но правительство их спасает.

При этом глава Счетной палаты надеется на качественную работу новых губернаторов, что, очевидно, довольно странно, потому что ни одного стимула кроме вероятной отставки для них не создается — весь опыт их предшественников подсказывает, что брать в долг можно практически сколько угодно.

Механизм, который может помочь избежать регионам долговой ямы хоть и существует, но применяется очень редко — это внешнее финансовое управление регионами.

Владимир Путин с главой Хакасии Виктором Зиминым kremlin.ru

Так, в прошлом году Минфин России фактически ввел в Хакасии режим внешнего управления, при котором все бюджетные расходы региона должны проходить согласование в Москве. Губернатор Виктор Зимин региона в начале января подписал приказ, который запрещает местным ведомствам строить новые объекты, а также проводить закупки оборудования и транспорта. Более того, органам госвласти Хакасия с 1 января запрещено направлять в Минфин заявки на увеличение бюджетных ассигнований без соответствующих предложений по сокращению бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. Также губернатор поручил региональному минфину с января до июля 2018 года «доводить до главных распорядителей (министерств) кассовый план выплат только по первоочередным расходам». А при прогнозировании кассовых поступлений в республиканский бюджет ниже планового объема бюджетных доходов соответственно уменьшать размер лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главных распорядителей.

Иными словами, Минфин в течение всего первого полугодия, будет утверждать только поручения Министерств на выдачу зарплаты, оплату коммуналки и самых необходимых расходов.

Но пока такой случай единичный, у регионов просто нет стимулов соблюдать бюджетную дисциплину.