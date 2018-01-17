Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
17 января 2018, среда, 14:25
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Первые заболевшие гриппом появились в Тюменской области
Житель Тобольска награжден медалью «За отвагу на пожаре»
Спасатели целый час добирались на место пожара частного дома в район посёлка Березняки (ФОТО) (ВИДЕО)
Спасатели целый час ехали на место пожара частного дома в район посёлка Березняки (ВИДЕО)
Спасатели час ехали на место пожара частного дома в район посёлка Березняки (ВИДЕО)
Губернатор ЯНАО заплатил школьникам за участие в митинге против предпринимателя (ВИДЕО)
Мошенники сняли с банковской карты тюменской пенсионерки 330 000 рублей
Выгодно ли брать новый кредит на погашение старого?
Междугородние автобусы стали классами для уроков дорожной безопасности в Тюмени (ФОТО)
Сотрудники СОБРа вернулись домой из служебной командировки (ФОТО)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
17 января 2018, 09:09
Илья Карпюк

Заголовки утра. 17 января

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Сферой — в будущее» пишет, что правительству предложена реформа институтов социальной поддержки.

«Палестинцы ответили Дональду Трампу»: они отказались от признания Израиля и сотрудничества с ним.

«Одна река — один хозяин»: власти хотят изменить правила вылова рыбы.

«Ведомости»: «Яровая хочет запретить ритейлерам возвращать продукты поставщикам». Производители и торговые сети просят не вмешиваться в их отношения.

«Долги компаний смогут взыскать с разбогатевших менеджеров»: ФНС объяснила порядок взыскания недоимок компаний с руководства.

«Эксперты определили самых полезных депутатов Госдумы»: рейтинг возглавили четыре единоросса.

РБК: «Без вина виноватые». Европейские производители алкоголя поднимают отпускные цены.

«Минкультуры встало на судебную "Платформу"»: к обвиняемым по делу «Седьмой студии» выдвинут новый иск.

«Обширный инсайд»: ЦБ увеличивает список подлежащей раскрытию эмитентами информации.

«Известия»: «Исламист исламисту волк». Вилайят Синай «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявил войну бывшим союзникам из ХАМАС.

«В столице будет изготовлено шесть ракет "Ангара-А5"»: гендиректор Космического центра имени Хруничева Алексей Варочко рассказал о финансовом состоянии предприятия и планах производства носителей.

«Оплата услуг — через МФЦ»: многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг получат право принимать оплату на месте.

«Газета.ru» озаглавила интервью с главой Счетной палаты Татьяной Голиковой ее же цитатой: «Мы никогда не допустим дефолта регионов».

«Ипотека улучшит условия»: президент поручил сделать ипотеку доступной для каждой второй семьи к 2025 году.

«Спасение утопающих: техника осталась в Лене»: прибывший вытаскивать бензовоз и автокран трактор утонул в Лене.

The Economist объясняет: «Что происходит с африканскими пиратами?» (The Economist explains: What is happening to Africa’s pirates?). На западе активность растет, на востоке сокращается.

Bloomberg: «После Трампа и Brexit’а Италия ударилась в ностальгию» (After Trump and Brexit, Italy Falls for Nostalgia). Итальянских политиков часто ругают за недостаток экономического дерзновения. Но возможно, дело в избирателях, которые не хотят радикальных реформ.

The Wall Street Journal: «Прошло несколько беспокойных лет, и Греция приблизилась к выходу из долгов» (After Years of Turmoil, Greece Is Close to Exiting Its Bailout). Спустя восемь лет перед Грецией забрезжила перспектива освобождения от долгового бремени.

The Guardian: «ЕС объявил войну пластиковым отходам» (EU declares war on plastic waste). Брюссель собирается к 2030 году добиться, чтобы все упаковочные материалы годились либо для повторного использования, либо для переработки.

BBC: «Московский декабрь был самым "темным" месяцем» (Moscow's December was 'darkest' month). В столице России в прошлом месяце ни разу не выглянуло солнце.

Al Jazeera: «В поисках "заслуг" колониалима» (In search of the 'merits' of colonialism). Рассуждения о том, породил ли колониализм что-нибудь хорошее сейчас или в прошлом.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Школа №127 Перми после поножовщины
Напавшим на школу в Перми подросткам предъявлено обвинение
Священник Глеб Грозовский
Священник Грозовский получил 14 лет за педофилию
Урна для голосования
Дипломатам США могут разрешить наблюдать за выборами
Сергей Соколов
ФСБ задержала бывшего руководителя охраны Березовского
Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта
Кремль рассказал о здоровье Путина
14:11 В Кремле не увидели кампании против «Мемориала» на Северном Кавказе
14:05 Песков заявил о безразличии Кремля к легализации ЧВК
14:00 «Яблоко» собрало необходимые подписи для регистрации Явлинского
14:00 Дипломатам США могут разрешить наблюдать за выборами на особых условиях
13:59 Знаменитый гобелен из Байе хотят свозить в Англию

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Авдотья Истомина
Анри-Франсуа Ризенер. Портрет Авдотьи Истоминой. 1820-e
17 января 1799 года родилась Авдотья Истомина, легендарная танцовщица Санкт-Петербургского балета
13:40 Кремль рассказал о здоровье Путина
13:34 ФСБ задержала бывшего руководителя охраны Березовского
13:28 СМИ обвинили хакеров из КНДР в атаках на биржи криптовалют
13:16 В Госдуме подготовили законопроект о блокировке живодерских видео
12:45 «Яндекс» запустил бесплатный сервис поиска попутчиков
12:31 Напавшим на школу в Перми подросткам предъявлено обвинение
12:13 Кадыров обвинил Запад в «информационных атаках» на Чечню
12:01 Амнистия капитала пройдет до конца года
11:58 Правительство Чехии подало в отставку
11:43 Ведущую НТВ Ираду Зейналову не пустили в Молдавию
11:39 Роспотребнадзор посулил штрафы за отказ принимать новые банкноты
11:32 Сенаторы разработают законопроект о запрете вмешиваться в дела России
11:16 На свалке «Кучино» зафиксировано разовое превышение уровня сероводорода
11:11 В России поднимутся цены на европейские вина
10:49 Авиакомпания «Россия» объяснила задержку 500 пассажиров в Мексике
10:47 Врач Трампа рассказал о его умственных способностях
10:43 Суд арестовал напавших на школу в Перми подростков
10:36 Минфин решил ограничить максимальный размер налоговой пени
10:18 В Думу внесут проект закона о легализации ЧВК
10:16 Священник Грозовский получил 14 лет за педофилию
10:01 Число российских интернет-пользователей выросло за счет старшего поколения
09:58 СМИ узнали о нововведении Минтранса из-за «ВИМ-Авиа»
09:57 В Ингушетии сгорел офис «Мемориала»
09:48 Тимирязевская академия уволила протестовавшего против застройки полей декана
09:39 В регионах выборы президента совместят с голосованием по благоустройству
09:30 Около 500 туристов из РФ застряли в Мексике из-за долгов авиакомпании «Россия»
09:18 Доверенных лиц Путина могут привлечь к проведению дебатов
09:15 Порошенко призвал не верить России
09:14 СМИ сообщили о деле о халатности после инцидента в школе Перми
08:56 Тиллерсон пообещал ужесточение санкций ООН против КНДР
08:43 Роналдиньо завершил спортивную карьеру
08:25 Биткоин за сутки подешевел на четверть
08:11 Назарбаев и Трамп подписали соглашения на 2,5 млрд долларов
16.01 21:02 Глава Минпромторга назвал розничную цену нового лимузина Путина
16.01 20:45 Силуанов уточнил нюансы списания налоговых долгов россиянам
16.01 20:13 В России появилась первая редакция транспортной стратегии на 2018 год
16.01 20:03 Рособрнадзор оценил влияние ЕГЭ на «качество абитуриентов»
16.01 19:23 Набиуллина отменила поездку на Всемирный экономический форум
16.01 19:17 В пирамиде Хеопса хотят найти «железный трон»
16.01 19:02 Медведев взял под контроль расследование поножовщины в Перми
16.01 18:54 Минфин предложил снять спецрежим с иностранных счетов россиян
16.01 18:39 РКС впервые показали рассекреченный отчет о миссии «Луна-21»
16.01 18:11 ЦИК закончил регистрацию желающих стать президентами РФ
16.01 18:07 Суд продлил домашний арест Серебренникова на три месяца
16.01 17:46 Создан микромотор для адресной доставки лекарств и проведения быстрых анализов
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.