«Коммерсантъ» в статье «Сферой — в будущее» пишет, что правительству предложена реформа институтов социальной поддержки.

«Палестинцы ответили Дональду Трампу»: они отказались от признания Израиля и сотрудничества с ним.

«Одна река — один хозяин»: власти хотят изменить правила вылова рыбы.

«Ведомости»: «Яровая хочет запретить ритейлерам возвращать продукты поставщикам». Производители и торговые сети просят не вмешиваться в их отношения.

«Долги компаний смогут взыскать с разбогатевших менеджеров»: ФНС объяснила порядок взыскания недоимок компаний с руководства.

«Эксперты определили самых полезных депутатов Госдумы»: рейтинг возглавили четыре единоросса.

РБК: «Без вина виноватые». Европейские производители алкоголя поднимают отпускные цены.

«Минкультуры встало на судебную "Платформу"»: к обвиняемым по делу «Седьмой студии» выдвинут новый иск.

«Обширный инсайд»: ЦБ увеличивает список подлежащей раскрытию эмитентами информации.

«Известия»: «Исламист исламисту волк». Вилайят Синай «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявил войну бывшим союзникам из ХАМАС.

«В столице будет изготовлено шесть ракет "Ангара-А5"»: гендиректор Космического центра имени Хруничева Алексей Варочко рассказал о финансовом состоянии предприятия и планах производства носителей.

«Оплата услуг — через МФЦ»: многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг получат право принимать оплату на месте.

«Газета.ru» озаглавила интервью с главой Счетной палаты Татьяной Голиковой ее же цитатой: «Мы никогда не допустим дефолта регионов».

«Ипотека улучшит условия»: президент поручил сделать ипотеку доступной для каждой второй семьи к 2025 году.

«Спасение утопающих: техника осталась в Лене»: прибывший вытаскивать бензовоз и автокран трактор утонул в Лене.

The Economist объясняет: «Что происходит с африканскими пиратами?» (The Economist explains: What is happening to Africa’s pirates?). На западе активность растет, на востоке сокращается.

Bloomberg: «После Трампа и Brexit’а Италия ударилась в ностальгию» (After Trump and Brexit, Italy Falls for Nostalgia). Итальянских политиков часто ругают за недостаток экономического дерзновения. Но возможно, дело в избирателях, которые не хотят радикальных реформ.

The Wall Street Journal: «Прошло несколько беспокойных лет, и Греция приблизилась к выходу из долгов» (After Years of Turmoil, Greece Is Close to Exiting Its Bailout). Спустя восемь лет перед Грецией забрезжила перспектива освобождения от долгового бремени.

The Guardian: «ЕС объявил войну пластиковым отходам» (EU declares war on plastic waste). Брюссель собирается к 2030 году добиться, чтобы все упаковочные материалы годились либо для повторного использования, либо для переработки.

BBC: «Московский декабрь был самым "темным" месяцем» (Moscow's December was 'darkest' month). В столице России в прошлом месяце ни разу не выглянуло солнце.

Al Jazeera: «В поисках "заслуг" колониалима» (In search of the 'merits' of colonialism). Рассуждения о том, породил ли колониализм что-нибудь хорошее сейчас или в прошлом.