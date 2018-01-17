Заголовки утра. 17 января
«Коммерсантъ» в статье «Сферой — в будущее» пишет, что правительству предложена реформа институтов социальной поддержки.
«Палестинцы ответили Дональду Трампу»: они отказались от признания Израиля и сотрудничества с ним.
«Одна река — один хозяин»: власти хотят изменить правила вылова рыбы.
«Ведомости»: «Яровая хочет запретить ритейлерам возвращать продукты поставщикам». Производители и торговые сети просят не вмешиваться в их отношения.
«Долги компаний смогут взыскать с разбогатевших менеджеров»: ФНС объяснила порядок взыскания недоимок компаний с руководства.
«Эксперты определили самых полезных депутатов Госдумы»: рейтинг возглавили четыре единоросса.
РБК: «Без вина виноватые». Европейские производители алкоголя поднимают отпускные цены.
«Минкультуры встало на судебную "Платформу"»: к обвиняемым по делу «Седьмой студии» выдвинут новый иск.
«Обширный инсайд»: ЦБ увеличивает список подлежащей раскрытию эмитентами информации.
«Известия»: «Исламист исламисту волк». Вилайят Синай «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявил войну бывшим союзникам из ХАМАС.
«В столице будет изготовлено шесть ракет "Ангара-А5"»: гендиректор Космического центра имени Хруничева Алексей Варочко рассказал о финансовом состоянии предприятия и планах производства носителей.
«Оплата услуг — через МФЦ»: многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг получат право принимать оплату на месте.
«Газета.ru» озаглавила интервью с главой Счетной палаты Татьяной Голиковой ее же цитатой: «Мы никогда не допустим дефолта регионов».
«Ипотека улучшит условия»: президент поручил сделать ипотеку доступной для каждой второй семьи к 2025 году.
«Спасение утопающих: техника осталась в Лене»: прибывший вытаскивать бензовоз и автокран трактор утонул в Лене.
The Economist объясняет: «Что происходит с африканскими пиратами?» (The Economist explains: What is happening to Africa’s pirates?). На западе активность растет, на востоке сокращается.
Bloomberg: «После Трампа и Brexit’а Италия ударилась в ностальгию» (After Trump and Brexit, Italy Falls for Nostalgia). Итальянских политиков часто ругают за недостаток экономического дерзновения. Но возможно, дело в избирателях, которые не хотят радикальных реформ.
The Wall Street Journal: «Прошло несколько беспокойных лет, и Греция приблизилась к выходу из долгов» (After Years of Turmoil, Greece Is Close to Exiting Its Bailout). Спустя восемь лет перед Грецией забрезжила перспектива освобождения от долгового бремени.
The Guardian: «ЕС объявил войну пластиковым отходам» (EU declares war on plastic waste). Брюссель собирается к 2030 году добиться, чтобы все упаковочные материалы годились либо для повторного использования, либо для переработки.
BBC: «Московский декабрь был самым "темным" месяцем» (Moscow's December was 'darkest' month). В столице России в прошлом месяце ни разу не выглянуло солнце.
Al Jazeera: «В поисках "заслуг" колониалима» (In search of the 'merits' of colonialism). Рассуждения о том, породил ли колониализм что-нибудь хорошее сейчас или в прошлом.