Россия переходит к медицине, основанной на принципах четырех «П»: профилактики, персонификации, предиктивности и парсипетивности медицины. Об этом заявил на Гайдаровском форуме 16 января заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

Под профилактикой, как пояснил замминистра, имелся в виду комплекс мер, включающий не просто профилактику конкретных заболеваний, но и распространение здорового образа жизни; к действиям в этой области ведомство относит принятие антитабачного закона, организацию пропагандистских кампаний по привлечению к спорту, вакцинопрофилактику.

Персонификация же предполагает индивидуальную диагностику, в том числе, по словам Краевого, «создание индивидуальных лекарств и вакцин».

Что касается предиктивной медицины, то эта отрасль медицины использует информацию о генетике конкретного человека. «Такая медицина позволяет предвидеть тяжелые заболевания и отсрочить их или, что сейчас уже бывает, прибегнуть к модификации генома», – приводит пояснения Краевого информационное агентство РБК.

И, наконец, парсипетивность медицины предполагает такую организацию процесса, которая способствует формированию отношений взаимной ответственности, сотрудничества.

Поговорить с «Полит.ру» о том, насколько актуальными и достижимыми являются такие направления развития медицины, в том числе медицины в России, согласился Василий Власов, профессор Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», президент Общества доказательной медицины. По его словам, эти направления, безусловно, уже некоторое время рассматриваются в международном медицинском сообществе, но реализовываться начинают только некоторые из них, а многие моменты, о которых идет речь, еще остаются где-то в области фантазии.

«Лет сорок назад я впервые услышал шутку по поводу оценок и прогнозов. Там было три «П»: пол, потолок и палец. Мол, человек, который не знает ничего, прогнозирует события на основании того, что смотрит на пол, на потолок и ковыряет пальцем в носу. К озвученным четырем «П» сегодня нужно еще относиться примерно так же, как к тем трем «П» из анекдота. В действительности это все пока – ничего более, кроме как звонкая фраза, которую кто-то придумал (кстати, совсем недавно – года три назад), чтобы сформулировать, куда, вероятно, будет идти дальше медицина и здравоохранение.

Действительно, все четыре направления, которые обозначены специально подобранными словами на одну букву, представляются вполне реальными как направления развития. И некоторые элементы этого существуют уже в сегодняшнем здравоохранении, в том числе в здравоохранении России. К сожалению, ни первое, ни второе, ни третье, ни четвертое не являются реально сегодняшними задачами здравоохранения России. Достаточно вспомнить о том, что при огромных закупках пресловутых томографов у нас по-прежнему в каждой третьей медицинской организации нет теплого туалета и горячей воды. Вот эта задача – задача улучшения качества первичной медицинской помощи – является главной проблемой, которую нужно было бы решать.

Что касается остального, то наша страна уже прошла достаточный путь в отношении признания права пациента на то, чтобы его мнение, его желания уважались. Это называется пациентоцентрической медициной, а в указанных четырех «П» она обозначена как парсипетивность. Но подчеркну: обсуждая все эти четыре «П» мы все-таки не должны уходить от реальных сегодняшних проблем здравоохранения.

Да, все эти принципы постепенно реализуются, ведь это – принципы нормального развития. Например, профилактика всегда существовала в той или иной мере. Но когда начинают говорить в таком ключе, как это прозвучало на форуме, это, фактически, является отвлечением от реальных сегодняшних задач. Эти разговоры – некий звон бубенчиков, дымовая завеса», – сказал Василий Власов.

Говоря о перспективном развитии медицины, он отметил, что в обозначенном замминистра направлении создания индивидуальных лекарств и вакцин и Россия, и другие страны пока не продвигаются вперед сколько-нибудь заметно. «Весь мир в этом направлении пока смотрит; реально работают над этим несколько фармацевтических компаний и исследовательских групп. Делаются первые эксперименты; ни о каких серьезных разработках, которые могли бы войти в практику, пока мне неизвестно.

Я уверен, что кто-то ковыряется с этим и у нас, в России. Но утверждать, что это – завтрашний день, совершенно невозможно. Потому что мы вообще не знаем еще, может ли из этого что-нибудь получиться. Это любопытное перспективное направление, не более. Оно появилось не сегодня – ему примерно 20 лет. Возможно, что в этом направлении будет что-то сделано и найдено. И да, это очень интересно – только не надо путать интересное с работающим», – объяснил Василий Власов.

Касаясь вопроса о предиктивной медицине, эксперт отметил, что в этом направлении российское здравоохранение продвигается.

«Да, кое-какое продвижение в этом направлении есть, и некоторые моменты реализуются. Например, есть такие врожденные болезни, которые эффективно устраняются путем соответствующего скрининга: выявляют плоды с этими заболеваниями и делают аборты. Таким образом постепенно болезни исчезают. Это – типичный пример предиктивной медицины.

Генетическая головоломка pixabay.com

В некоторых случаях это считается вполне оправданным, когда речь идет о заболеваниях, связанных с тяжелыми страданиями. А в некоторых случаях – например, при выявлении у ребенка синдрома Дауна – это только вопрос предпочтений родителей. Некоторые родители не соглашаются на аборт, несмотря на то, что прогноз по этому заболеванию достаточно надежный, и живут с детьми, которые известны как дети с синдромом Дауна.

Так что предиктивность тоже присутствует в медицине достаточно давно. Другое дело, что те, кто «показывает нам четыре пальца», фантазируют при этом о многом из того, что в действительности пока не существует. Вот это очень важно иметь в виду», – подчеркнул Василий Власов.