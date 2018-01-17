Новая амнистия капиталов, о которой ранее говорил президент Владимир Путин, будет проводиться с марта по декабрь 2018 года. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, условия новой амнистии будут близки к тем, на каких проводилась амнистия 2016 года.

Впрочем, отличия от 2016 года есть и они существенные: западные санкции, которые с каждым годом все ужесточаются. Вполне может оказаться, что вскоре крупному российскому капиталу действительно будет спокойней на родине. На Западе санкции, на Востоке собственные правила игры, в будущем финансовых институтов развивающихся стран нет никакой уверенности. Россия, конечно, тоже не островок стабильности, но тут, хотя бы, все свои.