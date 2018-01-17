СМИ обсуждают международную полемику по поводу иранской ядерной сделки, которую инициировал предыдущий президент США Барак Обама. Нынешняя американская администрация президента США Дональда Трампа считает эту сделку неправильной и настаивает на радикальном изменении ее условий, призывая к этому других участников сделки — в первую очередь, западноевропейских.

Президентская администрация США посылает сигналы о том, что дни иранского ядерного соглашения, инициированного Обамой, сочтены. У такой постановки вопроса, пишет Wall Street Journal, есть яростные оппоненты. Во-первых, это американские демократы, которые считают ядерную сделку своим большим достижением. Во-вторых, это европейцы, которые больше заинтересованы в развитии торговых связей с Тегераном, чем в ужесточении условий. В-третьих, это сам Иран, для которого это соглашение тоже было большим достижением и от которого он совершенно не хочет отказываться.

Протестующий с плакатом против войны с Ираном / flickr.com

По мнению автора, сделка, заключенная по инициативе Обамы, действительно представляет собой дипломатический провал. Нет никаких гарантий, что она обеспечивает достижение заявленной цели — прекращения иранских ядерных разработок. Даже сторонники сделки признают в ней изъяны, но те поправки, которые они предлагают, ничего принципиально не меняют. В связи с этим автор выражает надежду, что нынешняя администрация вопреки сопротивлению сможет добиться фундаментальных изменений.

Основанием для заключения сделки у администрации Обамы была идея, будто ситуация на местах хорошо известна. Это представление не соответствует действительности. По крайней мере, на общественном уровне ничего не говорилось о том, что известно о сотрудничестве по ядерно-ракетной линии между Ираном и Северной Кореей. Сейчас все сосредоточились на КНДР по причине ее ярких провокаций, но это не значит, что Иран можно списывать со счетов, потому что, в сущности, эти истории связаны, как считает автор.

Вопрос в том, что американское правительство может предложить взамен существующей сделки. Этим вопросом недавно публично задавался министр иностранных дел Британии Борис Джонсон. Автор считает, что ответ содержится в недавних иранских протестах, которые показали, что руководство страны пользуется гораздо меньшей популярностью, чем было принято считать. В связи с этим автор призывает вмешаться во внутренние дела Ирана и предоставить оппозиционным силам внешнюю поддержку - «как материальную, так и риторическую». Грех упустить момент мобилизации и не довести его до настоящего бунта путем возвращения санкций и усиления экономического давления.

Протесты против политики правительства Ирана / flickr.com

Financial Times пишет, что ЕС согласился ужесточить давление на Иран по поводу ракетной программы и его участия в региональных конфликтах. Согласие было вызвано угрозой со стороны американского президента Дональда Трампа, который пообещал в случае отказа вообще аннулировать ядерную сделку. Также Германия, Франция и Британия решили провести с Ираном «очень серьезную беседу» по этим вопросам. Все эти меры принимаются в рамках попытки «исправить сделку», которая не по нраву нынешнему руководству США.

Европейские участники сделки, отмечает FT, стремятся во что бы то ни стало сохранить ее в том или ином виде. В связи с этим они пытаются понять, чего именно от них хочет американский Белый дом, который ставит им ультиматумы. Срок ультиматума — 120 дней. В публичном режиме евродипломаты сейчас говорят, что они и сами давно хотели надавить на Иран в сферах, не имеющих прямого отношения к ядерной программе (речь идет о его вмешательстве в сирийский конфликт и в дела других ближневосточных стран).