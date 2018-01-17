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17 января 2018, 10:14
Евросоюз Россия США Франция
Алексей Макаркин

Новый миропорядок. Часть 1: система интересов

Речь Вудро Вильсонав конгрессе США в 1918 году
Речь Вудро Вильсонав конгрессе США в 1918 году
wikipedia.org

Ситуация в начале 2018 года напоминает ситуацию в 1918, когда были сформулированы знаменитые «14 пунктов» Вудро Вильсона, проекта мирного договора в Первой мировой войне, заложившие основы нового миропорядка. Вскоре миропорядок вновь может начать меняться, полагают эксперты Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.

По их мнению, ситуация столетней давности напоминает нынешнюю тем, что сейчас, как это было тогда, традиционные на международной арене игроки слабеют, а новые не хотят играть по старым правилам, передает информационное агентство РБК.

Побеседовать с «Полит.ру» на эту тему согласился Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. По его мнению, утверждать, что кто-то из международных игроков слабеет, можно только со значительной долей осторожности.

 
Алексей Макаркин

«Тут многое зависит от того, о каких «слабеющих игроках» идет речь. Обычно говорят, что слабеет Америка, и это уже стало банальностью. Но, знаете, «слабеющая Америка» иногда напоминает мне «загнивающий капитализм» в советском понимании. Причем интересно, что если мы посмотрим на симптомы 1970-х годов, то там признаков загнивания капитализма и вправду можно найти очень много.

Действительно, капитализм во второй половине 1970-х представлял собой не самое привлекательное зрелище, начиная от резко ослабленной политической системы Соединенных Штатов и заканчивая тем, что специалисты называют «стагфляцией». Это явление возникло, когда на Америку обрушились стагнация плюс инфляция, и случилось это в условиях, когда она зализывала раны по Уотергейта и после того, как американцы должны были уйти из Вьетнама. Да еще и заложники в Иране были.

 
Кадр из фильма "Цельнометаллическая оболочка" / YouTube.com

Словом, было множество признаков того, что Америка – всё, причем признаков реальных, это не пропаганда говорила. Но прошло несколько лет – и выяснилось, что Америка живуча, что она более жизнеспособна, чем полагали многие критики (в том числе и в самой Америке). Плюс Рейган: появилась его идея «сияющего града на холме» как образца для всех остальных. Выросла экономика, дали мощный импульс ее развитию, самоутвердились на Гренаде – и все. К 1983-1984 годам это была уже совсем другая Америка. Рейган блестяще добился переизбрания.

В то же время, если говорить о прогнозах 1970-х годов, подавляющее большинство этих прогнозов исходили из того, что конкуренция между капиталистической и социалистической системами продолжится в течение долгого времени. Что ресурс у социалистической системы даже больше, чем у капиталистической. Что на самом деле оптимальной моделью является конвергенция. Причем говорили это не советские пропагандисты, а серьезные аналитики! Говорили о конвергенции, в которой капитализм должен взять многое у того реального социализма, который в то время существовал.

Я говорю это к тому, что с прогнозами надо быть осторожнее.

Что касается Вудро Вильсона, то он провозгласил, фактически перехватив лозунг левых, право наций на самоопределение. И началось активное строительство наций. Появились новые государства. Кто-то распадался, кто-то, наоборот, получал дополнительные территории и реорганизовывался в новое государство. Допустим, распалась Австро-Венгрия. Соответственно, образовалась Чехословакия; славянские земли, входившие в Австро-Венгрию, присоединились к Сербии. Кроме того, Сербия присоединила к себе Черногорию. Возникло королевство сербов, хорватов и словенцев, которое в 1929 году стало Югославией.

 
Солдаты армии Польши, 1918 год

Была воссоздана Польша – после того, как Германия и Австро-Венгрия проиграли в войне, а Россия из войны вышла и не оказалась в числе победительниц. Впрочем, что интересно, Польшу предлагала восстановить еще Россия – был манифест Великого князя Николая Николаевича, Верховного главнокомандующего русской армией, полякам, где все это обещалось.

Но при этом если мы посмотрим на карту мира… Перед Первой мировой войной кто решал судьбы мира? Англия, Франция, Россия, Германия, Австро-Венгрия. А если мы посмотрим на ситуацию через 25 лет? Прошли Первая мировая война, революция в России, распад нескольких империй, рост левых идей, «счастливые 20-е» годы, экономический рост. Потом – мировая депрессия, кризис. Потом – распространение правого радикализма, фашизма. То есть на деле прошли глобальные процессы. И что мы видим? Кто решает судьбы мира в 1938 году?

Четыре страны собрались (пятую не пустили): Англия, Франция, Германия и Италия. То есть вылетела Австро-Венгрия, добавилась Италия (которая при Муссолини демонстрировала, как выяснилось позже, чрезвычайно завышенные амбиции). Не пустили Советский союз, которым стала Россия.

1939 год. После того, как нацисты захватили Прагу, с СССР снова стали разговаривать. В результате в Москве прошли тройственные переговоры: Англия, Франция, Советский союз. С переговорами не выходит, СССР решает, что не получает желаемого – и договариваются с Германией, заключая пакт Молотова-Риббентропа.

К тому времени, даже еще в 1938 году, к Мюнхенским соглашениям, Австрия была присоединена к Германии, а другие части экс-империи были слишком слабы. Та же самая Чехословакия, которая была одним из выгодоприобретателей в результате Версальского мира в 1919 году, оказалась, по сути дела, брошена на произвол судьбы во время Судетского кризиса.

Что изменилось дальше? Усилился фактор США. Но в Америке вплоть до Перл-Харбора были очень сильны изоляционистские настроения. Было очень сильно желание не вмешиваться в европейские и мировые дела. Америка даже, к большому разочарованию Вудро Вильсона, не вступила в Лигу наций – решение заблокировал американский сенат, где сидели в основном провинциалы, которые не хотели нести ответственность за какие-то там грузинские, армянские и прочие дела… Повторю, изоляционизм в Америке рухнул только после Перл-Харбора, когда было решено, что вступаем в войну, так как на нас напали. Он рухнул, и на очень длительное время.

 
Атака японскими ВВС порта Пирл-Харбор / flickr.com

Так что если посмотреть внимательно, то «14 пунктов» Вудро Вильсона, безусловно, привели к очень серьезной перестройке международных отношений, к перекройке карты мира. Они способствовали крушению Австро-Венгрии (империи, о которой сейчас ностальгируют многие центральноевропейские интеллектуалы – правда, не желая восстановить ее, а просто рассматривая как некий недооцененный в свое время образец). Но, опять-таки: что, так уж сильно поменялось соотношение этих игроков?

Да, кто-то ушел, кто-то пришел. Италия, как мы видим, пришла на время. А что касается Америки, то она показала свою роль в том же 1918 году: неслучайно же Вильсон смог заставить прислушаться к этим своим пунктам! И это случилось не только из-за его моральной проповеди (в которую он, кстати, искренне верил). А это случилось из-за того, что американские войска удалось в рекордно короткие сроки перебросить на кораблях через Атлантику. Они сыграли огромную роль в победе стран Антанты после выхода России из Первой мировой. Они в значительной степени сорвали немецкое наступление на Париж; было организовано и контр-наступление. То есть даже до Версаля роль Америки была уже достаточно высока.

Пожалуй, эту роль ограничивала сама Америка. Как я уже сказал, сам же американский правящий класс не хотел втягиваться в непонятные для него конфликты. Если бы этот класс был более империалистичным, у него было бы больше возможностей из самоутверждения.

Поэтому, исходя из исторического опыта, я был бы достаточно осторожен с утверждениями, что система интересов будет быстро и радикально перекроена. Я думаю, что изменения будут, но не столь значительные, как прогнозируется», – сказал Алексей Макаркин.

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