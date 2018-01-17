Законопроект о легализации деятельности частных военных компаний (ЧВК) в России в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу. О необходимости такого шага всего пару дней назад говорил министр иностранных дел Сергей Лавров, но Кремль, что характерно, пока устраняется от обсуждения темы.

О том, что легализация частных военных компаний уже в ближайшее время будет обсуждаться в Думе, каналу RT рассказал первый зампред комитета по госстроительству и законодательству, член фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

«Законопроект планируется внести в течение месяца, — говорит Емельянов. — Выступление Лаврова нас стимулирует к этому. Ситуация в Сирии показала актуальность частных военных компаний — они отлично подходят для применения в подобных локальных конфликтах. Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги», — сказал Емельянов.

Военный патруль / pixabay.com

Он отметил, что деятельность таких организаций должна лицензироваться профильными ведомствами. В документе пропишут понятие и задачи частных военных компаний, виды их работ и услуг. Также закрепят соцгарантии для россиян, которые работают на ЧВК в России и в других государствах. В числе планируемых ограничений для ЧВК — запрет нарушать суверенитет и изменять границы государств, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения.

Напомним, о том, что необходимо защитить интересы граждан России, которые работают на частные военные компании в других государствах, 15 января заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Что касается других стран — да, такая практика распространяется со стороны многих государств мира. И в Ираке это происходило, и в других странах региона, где так называемая Blackwater (американская ЧВК) работала. Потом она была переименована во что-то еще», — сказал министр. По словам Лаврова, необходимо «четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди были тоже в правовом поле и защищены».

Напомним, что Владимир Путин еще в 2012 году поддержал идею создать в России официальную систему ЧВК. Но пока в России любые ЧВК и их аналоги под строгим запретом. Причем, согласно закону, наказание ждет не только организаторов, но и самих бойцов. Уголовный кодекс предусматривает наказание за наемничество: часть 3 статьи 359 Уголовного кодекса предполагает от трех до семи лет лишения свободы за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях.

При этом иностранные и отечественные СМИ неоднократно писали, что в России существуют ЧВК и самая крупная из них, так называемая ЧВК Вагнера, активно помогает российской армии в Сирии и, даже, вероятно участвовала в конфликте на востоке Украины.

Руслан Левиев, глава организации Conflict Intelligence Team (СIT), которая также искала в открытых источниках подтверждения деятельности «ЧВК Вагнера», рассказал РБК, что, по его мнению, заявить о необходимости защиты сотрудников ЧВК вынудила текущая ситуация с попавшими в плен и погибшими бойцами «группы Вагнера».

Награждение государственными наградами в Кремле / kremlin.ru

В вопросе защиты прав таких людей стоит не забывать, что «группа Вагнера» очень далека от западного понимания термина «частная военная компания», объяснил он. Традиционно сотрудники западных ЧВК занимаются только охраной и обучением, говорит Левиев. По его мнению, ведение боев и наступательных действий, разведка, диверсионные акты должны оставаться на плечах государственных структур. «Сейчас ЧВК Вагнера является основной наземной тактической силой России в Сирии. Они ведут боевые действия, наступают на позиции противника», — утверждает Левиев.

При этом в Кремле, по крайней мере на словах, теперь не собираются поддерживать идею легализации деятельности ЧВК в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о регулировании ЧВК не относится к вопросам Кремля. «Какая-то позиция отсутствует, Кремль не инициировал подобный законопроект, и мне неизвестно, что такой законопроект существует», — сказал Песков.