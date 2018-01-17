Топ новостей 17 января
Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня предъявлено обвинение напавшим на школу в Перми подросткам, священник Грозовский получил срок за педофилию, а в Госдуме анонсировали закон о легализации наемников.
Напавшим на школу в Перми подросткам предъявлено обвинение
СК предъявил напавшим на школу в Перми подросткам обвинение по статье о покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Суд арестовал их на два месяца. Один из обвиняемых останется в больнице, второй будет помещен в больничный блок СИЗО. По данным источника, СК возбудил еще одно дело о халатности против неустановленных лиц.
Обычная практика..Наивные родители думают, что им поможет государство, а государство наказывает родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Вот и вся "помощь". А теперь по Перми бегают московские министры, размахивают ластами и вопрошают:" Кто виноват?" https://t.co/MGe0mb9616— деревня Счастливое (@willi_rusland) 17 января 2018 г.
Священник Грозовский получил 14 лет за педофилию
Священник РПЦ Глеб Грозовский приговорен к 14 годам в колонии строгого режима по делу о педофилии. Суд подтвердил, что в 2009 и 2013 году он совершил насильственные действия сексуального характера над тремя девочками в православных лагерях в России и Греции. Грозовского обязали выплатить семьям потерпевших по 400 тысяч рублей. Он заявил, что «самого события преступления нет как такового», и пообещал обжаловать приговор.
Сенаторы разработают законопроект о запрете вмешиваться в дела России
Совфед начал разработку законопроекта о предотвращении внешнего влияния на российскую внутреннюю политику. Валентина Матвиенко призвала сенаторов «исключить любые попытки внешнего вмешательства в процесс выборов» президента РФ. Между тем источник сообщил, что американским дипломатам могут разрешить наблюдать за выборами на особых условиях несмотря на то, что МИД РФ уже выступил против этого, и его позицию поддерживает ЦИК.
Биткоин за сутки подешевел на четверть
Курс биткоина опустился до 10,5 тысяч долларов, потеряв 25% стоимости всего за сутки. Глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг уже назвал бессмысленным использование биткоина как валюты из-за его волатильности. Эксперты связывают падение курса с заявлением минюста Южной Кореи о подготовке закона, запрещающего торговлю криптовалютой на биржах.
Картинка от Доходъ— GusevSergey |||QBF (@GusevSSergey) 17 января 2018 г.
про биткоин и луковицы
Завораживающее сходство pic.twitter.com/xsp0OgWnFk
В Думу внесут проект закона о легализации ЧВК
В течение месяца в Госдуму будет внесен законопроект о легализации частных военных компаний. «Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги», — заявили в Думе. Кремль отмежевался от обсуждения этого вопроса.
А в случае войны ЧВК будет защищать Родину бесплатно? А если враг им предложит больше? Как по мне - это начало уничтожения вооруженных сил.— Barbudos ✯☭ (@Barbudos2000) 17 января 2018 г.
ну все тогда в у каждого губернатора.сенатора и депутата .будут не ЧОПы а появятся ЧВК— Баталпашинец (@batalpashinec09) 17 января 2018 г.
«Яблоко» собрало необходимые подписи для регистрации Явлинского
Григорий Явлинский собрал необходимые подписи для выдвижения на президентских выборах. При требуемых 100 тысячах подписей собрано 105 тысяч. 31 января штаб кандидата отберет для передачи в ЦИК подписные листы, «к которым невозможно будет придраться из-за технических неточностей».
Между тем СМИ сообщили, что доверенные лица Владимира Путина могут принять участие в предвыборных дебатах вместо него. День же голосования в большинстве регионов совместят с референдумами по благоустройству.
Разговоры про возможность второго тура - ложь и отвлечение внимания. Нет в сценарии. Кандидаты тщательно отбирались так, чтобы исключить даже теоретический шанс.— Евгений Ройзман (@roizmangbn) 17 января 2018 г.
Получили 5 незаконный отказ по 28.01, на этот раз — в Екатеринбурге. Власти Свердловской области посчитали, что митинг в поддержку забастовки избирателей нарушает права граждан на свободные выборы и создаёт (внимание!) угрозу безопасности России: https://t.co/UkSz4xtCyZ pic.twitter.com/KNiodl9XXW— Команда Навального (@teamnavalny) 17 января 2018 г.
Кремль рассказал о здоровье Путина
Дмитрий Песков заявил о хорошей физической форме Владимира Путина. «Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим», — отметил он. При это Кремль отметил, что не обязан давать отчетов о здоровье президента. Так в АП отреагировали на заключение главврача Белого дома о том, что Дональд Трамп во время медосмотра набрал максимальное количество баллов в тесте, оценивающем умственную деятельность, у него отличные гены и прекрасное здоровье.
If Trump's in good health & does not have any signs of cognitive impairment, it means I've been going easy on him. This confirms he's truly a self absorbed, narcissistic, misogynistic, pathological liar, & racist bigot who's simply an unapologetic asshole w/no excuses.— Chuck Danser (@ChuckDanser) 17 января 2018 г.
В Ингушетии сгорел офис «Мемориала»
В Назрани во время пожара в офисном здании сгорел офис правозащитной организации «Мемориал». Уничтожены все компьютеры, а также мебель и бумаги. Пострадавших нет. Сейчас причины возгорания устанавливаются. Однако в Кремле не стали связывать поджог с преследованием главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева, заявив, что «это две разные республики».
ФСБ задержала бывшего руководителя охраны Березовского
ФСБ задержала бывшего главу службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова, а также двух сотрудников компании «Федеральный информационный центр "Аналитика и безопасность"», в том числе ее директора. Соколов работал там экспертом.Задержанных проверяют на причастность к инсценировке терактов и подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Около 500 туристов из РФ застряли в Мексике из-за долгов авиакомпании «Россия»
Около 500 туристов из России не смогли вылететь домой из Канкуна, заявила почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт. Пассажиры должны были лететь рейсом авиакомпании «Россия», нобыли высажены из самолета из-за неуплаты платежа со стороны авиакомпании. Перевозчик это отрицает, заявляя, что рейс задержали из-за граждан Армении, которых требуют депортировать.