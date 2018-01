Топ новостей 17 января

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня предъявлено обвинение напавшим на школу в Перми подросткам, священник Грозовский получил срок за педофилию, а в Госдуме анонсировали закон о легализации наемников.

СК предъявил напавшим на школу в Перми подросткам обвинение по статье о покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Суд арестовал их на два месяца. Один из обвиняемых останется в больнице, второй будет помещен в больничный блок СИЗО. По данным источника, СК возбудил еще одно дело о халатности против неустановленных лиц.

Священник РПЦ Глеб Грозовский приговорен к 14 годам в колонии строгого режима по делу о педофилии. Суд подтвердил, что в 2009 и 2013 году он совершил насильственные действия сексуального характера над тремя девочками в православных лагерях в России и Греции. Грозовского обязали выплатить семьям потерпевших по 400 тысяч рублей. Он заявил, что «самого события преступления нет как такового», и пообещал обжаловать приговор.

Совфед начал разработку законопроекта о предотвращении внешнего влияния на российскую внутреннюю политику. Валентина Матвиенко призвала сенаторов «исключить любые попытки внешнего вмешательства в процесс выборов» президента РФ. Между тем источник сообщил, что американским дипломатам могут разрешить наблюдать за выборами на особых условиях несмотря на то, что МИД РФ уже выступил против этого, и его позицию поддерживает ЦИК.

Курс биткоина опустился до 10,5 тысяч долларов, потеряв 25% стоимости всего за сутки. Глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг уже назвал бессмысленным использование биткоина как валюты из-за его волатильности. Эксперты связывают падение курса с заявлением минюста Южной Кореи о подготовке закона, запрещающего торговлю криптовалютой на биржах.

В течение месяца в Госдуму будет внесен законопроект о легализации частных военных компаний. «Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги», — заявили в Думе. Кремль отмежевался от обсуждения этого вопроса.

Григорий Явлинский собрал необходимые подписи для выдвижения на президентских выборах. При требуемых 100 тысячах подписей собрано 105 тысяч. 31 января штаб кандидата отберет для передачи в ЦИК подписные листы, «к которым невозможно будет придраться из-за технических неточностей».

Между тем СМИ сообщили, что доверенные лица Владимира Путина могут принять участие в предвыборных дебатах вместо него. День же голосования в большинстве регионов совместят с референдумами по благоустройству.

Дмитрий Песков заявил о хорошей физической форме Владимира Путина. «Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим», — отметил он. При это Кремль отметил, что не обязан давать отчетов о здоровье президента. Так в АП отреагировали на заключение главврача Белого дома о том, что Дональд Трамп во время медосмотра набрал максимальное количество баллов в тесте, оценивающем умственную деятельность, у него отличные гены и прекрасное здоровье.

If Trump's in good health & does not have any signs of cognitive impairment, it means I've been going easy on him. This confirms he's truly a self absorbed, narcissistic, misogynistic, pathological liar, & racist bigot who's simply an unapologetic asshole w/no excuses.