Топ новостей 17 января

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня предъявлено обвинение напавшим на школу в Перми подросткам, священник Грозовский получил срок за педофилию, а в Госдуме анонсировали закон о легализации наемников.

СК предъявил напавшим на школу в Перми подросткам обвинение по статье о покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Суд арестовал их на два месяца. Один из обвиняемых останется в больнице, второй будет помещен в больничный блок СИЗО. По данным источника, СК возбудил еще одно дело о халатности против неустановленных лиц.

Обычная практика..Наивные родители думают, что им поможет государство, а государство наказывает родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Вот и вся "помощь". А теперь по Перми бегают московские министры, размахивают ластами и вопрошают:" Кто виноват?" https://t.co/MGe0mb9616 — деревня Счастливое (@willi_rusland) 17 января 2018 г.

Священник РПЦ Глеб Грозовский приговорен к 14 годам в колонии строгого режима по делу о педофилии. Суд подтвердил, что в 2009 и 2013 году он совершил насильственные действия сексуального характера над тремя девочками в православных лагерях в России и Греции. Грозовского обязали выплатить семьям потерпевших по 400 тысяч рублей. Он заявил, что «самого события преступления нет как такового», и пообещал обжаловать приговор.

Валентина Матвиенко / council.gov.ru

Совфед начал разработку законопроекта о предотвращении внешнего влияния на российскую внутреннюю политику. Валентина Матвиенко призвала сенаторов «исключить любые попытки внешнего вмешательства в процесс выборов» президента РФ. Между тем источник сообщил, что американским дипломатам могут разрешить наблюдать за выборами на особых условиях несмотря на то, что МИД РФ уже выступил против этого, и его позицию поддерживает ЦИК.

Фишки с изображением криптовалюты / pixabay.com

Курс биткоина опустился до 10,5 тысяч долларов, потеряв 25% стоимости всего за сутки. Глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг уже назвал бессмысленным использование биткоина как валюты из-за его волатильности. Эксперты связывают падение курса с заявлением минюста Южной Кореи о подготовке закона, запрещающего торговлю криптовалютой на биржах.

Картинка от Доходъ

про биткоин и луковицы

Завораживающее сходство pic.twitter.com/xsp0OgWnFk — GusevSergey |||QBF (@GusevSSergey) 17 января 2018 г.

В течение месяца в Госдуму будет внесен законопроект о легализации частных военных компаний. «Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги», — заявили в Думе. Кремль отмежевался от обсуждения этого вопроса.

А в случае войны ЧВК будет защищать Родину бесплатно? А если враг им предложит больше? Как по мне - это начало уничтожения вооруженных сил. — Barbudos ✯☭ (@Barbudos2000) 17 января 2018 г.

ну все тогда в у каждого губернатора.сенатора и депутата .будут не ЧОПы а появятся ЧВК — Баталпашинец (@batalpashinec09) 17 января 2018 г.

Григорий Явлинский в штабе / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Григорий Явлинский собрал необходимые подписи для выдвижения на президентских выборах. При требуемых 100 тысячах подписей собрано 105 тысяч. 31 января штаб кандидата отберет для передачи в ЦИК подписные листы, «к которым невозможно будет придраться из-за технических неточностей».

Между тем СМИ сообщили, что доверенные лица Владимира Путина могут принять участие в предвыборных дебатах вместо него. День же голосования в большинстве регионов совместят с референдумами по благоустройству.

Разговоры про возможность второго тура - ложь и отвлечение внимания. Нет в сценарии. Кандидаты тщательно отбирались так, чтобы исключить даже теоретический шанс. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 17 января 2018 г.

Получили 5 незаконный отказ по 28.01, на этот раз — в Екатеринбурге. Власти Свердловской области посчитали, что митинг в поддержку забастовки избирателей нарушает права граждан на свободные выборы и создаёт (внимание!) угрозу безопасности России: https://t.co/UkSz4xtCyZ pic.twitter.com/KNiodl9XXW — Команда Навального (@teamnavalny) 17 января 2018 г.

Владимир Путин в тренажерном зале / kremlin.ru

Дмитрий Песков заявил о хорошей физической форме Владимира Путина. «Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим», — отметил он. При это Кремль отметил, что не обязан давать отчетов о здоровье президента. Так в АП отреагировали на заключение главврача Белого дома о том, что Дональд Трамп во время медосмотра набрал максимальное количество баллов в тесте, оценивающем умственную деятельность, у него отличные гены и прекрасное здоровье.

If Trump's in good health & does not have any signs of cognitive impairment, it means I've been going easy on him. This confirms he's truly a self absorbed, narcissistic, misogynistic, pathological liar, & racist bigot who's simply an unapologetic asshole w/no excuses. — Chuck Danser (@ChuckDanser) 17 января 2018 г.

В Назрани во время пожара в офисном здании сгорел офис правозащитной организации «Мемориал». Уничтожены все компьютеры, а также мебель и бумаги. Пострадавших нет. Сейчас причины возгорания устанавливаются. Однако в Кремле не стали связывать поджог с преследованием главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева, заявив, что «это две разные республики».

ФСБ задержала бывшего главу службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова, а также двух сотрудников компании «Федеральный информационный центр "Аналитика и безопасность"», в том числе ее директора. Соколов работал там экспертом.Задержанных проверяют на причастность к инсценировке терактов и подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Около 500 туристов из России не смогли вылететь домой из Канкуна, заявила почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт. Пассажиры должны были лететь рейсом авиакомпании «Россия», нобыли высажены из самолета из-за неуплаты платежа со стороны авиакомпании. Перевозчик это отрицает, заявляя, что рейс задержали из-за граждан Армении, которых требуют депортировать.