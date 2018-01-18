Министерство финансов решило создать опорный банк для осуществления операций по государственному оборонному заказу (ГОЗ) и крупным госконтрактам. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Новый банк будет, в том числе, осуществлять банковское сопровождение госконтрактов, проводить расчеты с подрядчиками, то есть оборонными предприятиями. Банк также получит право выдавать кредиты предприятиями оборонной отрасли.

Какой банк станет базой для новой кредитной организации, в Минфине не сообщили. Уточняется лишь, что новый банк «по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов». «В ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность Российской Федерации», — сообщает Минфин.

Банк. Работа с документами / АГН "Москва"

В декабре 2017 года в прессе сообщалось, что банк для нужд оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет создан на базе принадлежащего Внешэкономбанку (ВЭБ) «Глобэкса», который передадут Росимуществу. ВЭБ получил контроль над «Глобэксом» в 2008 году в рамках процедуры санации, получив при этом 80 млрд рублей.

Минфин пишет, что банк будет создан «в рамках проводимой работы по совершенствованию системы казначейского и банковского сопровождения государственных контрактов». Между тем собеседники деловых изданий в руководстве финансового ведомства и правительства говорят, что истинная цель создания такого опорного банка для ВПК в том, чтобы не позволить санкциям западных стран затронуть работу оборонной промышленности. Также обсуждался вариант создания расчетно-кассового центра на базе Федерального казначейства.

В любом случае, новый банк, скорее всего, окажется в санкционном списке, так как будет работать с оборонными предприятиями, на которые уже наложены ограничения — но, учитывая размер отечественной оборонной промышленности и поддержку правительства, вряд ли это сильно затруднит его работу.

Напомним, в самом начале января первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев рассказал, что финансовая организация уведомила предприятия российского оборонного комплекса об отказе их обслуживать из-за западных санкций. Сысуев уточнил, что банк не собирается разом порвать отношения с предприятиями оборонного комплекса. «Мы стараемся максимально сократить риски», — объяснил он.

Посещение В. Путиным корпорации «Уралвагонзавод» / kremlin.ru

Наблюдатели восприняли такое заявление как попытку спастись от попадания в новые санкционные списки, которые сейчас формируются в Соединенных Штатах. Впрочем, вице-премьер Дмитрий Рогозин тогда написал, что Альфа-банк и не имел разрешения работать со средствами гособоронзаказа. По его словам, кредитная организация действительно запрашивала соответствующее разрешение, но получила в итоге отказ.

А в середине декабря с сайта Центробанка пропал список уполномоченных банков, которые работают с предприятиями гособоронзаказа. Такой перечень до декабря регулятор публиковал ежемесячно. По состоянию на 1 ноября в число таких банков входили Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, банк «Санкт-Петербург», банк «Россия», Газпромбанк, Новикомбанк и ВБРР.