Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина на Гайдаровском форуме представил свое видение устройства федерального правительства после выборов 2018 года. Это и «стратегический» первый вице-премьер, и единая кадровая служба Белого дома, и сокращение чиновников на треть, и единая цифровая платформа для госаппарата и госуслуг, и разделение госпрограмм на «отраслевые» и «нацпрограммы». Об этом в четверг пишет «Коммерсантъ».

Доклад ЦСР «Современные вызовы госуправления», в котором и даются предложения по дизайну правительства, должен был представить Алексей Кудрин, но он заболел, так что вместо него выступили вице-президент ЦСР Мария Шклярук и глава Сбербанка Герман Греф, который возглавляет рабочую группы ЦСР по этому проекту.

В качестве образцов для подражания в докладе ЦСР называются принцип «правительство как платформа», реализованного в правительственной реформе в Великобритании в 2010–2015 годах, административные реформы в Эстонии в 2002–2016 годах (экосистема цифрового правительства X-road), Финляндии (1989–1995 и 1998–2004 годы) и Малайзии (PEMANDU, 2009–2015 годы). Герман Греф дополнил список реформами госуправления в Сингапуре (в основном цифровые госсервисы). Основная идея в том, что необходимо совместить создание новой системы управления, «цифрового государства», реформу кадровой службы и дерегулирование.

Работа c посетителями / АГН "Москва"

В числе кадровых новаций в презентации ЦСР упоминается «отдельный орган власти, ответственный за управление кадрами на госслужбе», и «центр оценки госслужащих».

Наконец, существует программа дерегулирования, которую должно реализовывать «государство-платформа», в нее входит сокращение числа контрольных органов к 2024 году с нынешних 43 до 20, регулярный пересмотр контрольных функций государства и отмену всего не влияющего на уровень риска контроля и надзора.

Впрочем, как пишет «Коммерсантъ», идея «государства-платформы» ЦСР описана достаточно общо. Герман Греф и глава «проектного офиса» Белого дома Андрей Слепнев рассказали, что это глубоко интегрированная единая цифровая система госуправления. Целями ЦСР называет полную доступность к 2024 году всех госинформресурсов в режиме реального времени и «мгновенное» предоставление 50 наиболее востребованных госуслуг — очевидно, в список должны войти регистрация собственности и получение любых удостоверений и документов.

Кабина по виртуальному обслуживанию посетителей центра госуслуг «Мои документы» в «Музеоне» Киселев Сергей/АГН "Москва"

Причем Герман Греф еще вчера на другой сессии форума предлагал передать многие госфункции частным компаниям. По его словам, для развития госуслуг «госорганам нужны не тысячи, а десятки тысяч специалистов», а бизнес сам испытывает острый дефицит кадров. Греф уверен, что решением могла бы стать частичная передача функций государства бизнесу. «48 госуслуг для населения — это 80% всех услуг, которыми пользуются люди. Отдайте их на аутсорс, на цифровизацию бизнесу. Пусть это будет не Сбербанк, пусть это будет кто угодно. Отдайте это тем, кто готов сделать это бесплатно,— а мы готовы», — заявил он.

При этом Андрей Слепнев вчера отметил и важное политическое следствие такой реформы: «Технологии замещают политических посредников, потому что государство может коммуницировать с гражданами непосредственно».