Пока избирательная кампания Владимира Путина заключается в поездках по стране и сборе подписей, которых уже собрано в несколько раз больше, чем нужно (в среду штаб сообщил, что в поддержку президента собрано 1,4 млн подписей, а для подачи в ЦИК отобрано 143 тысяч). Информация о программе президента появляется только неформальная, из утечек в прессе. Так что теперь все ждут, когда же президент расскажет о том, на что он будет делать акцент после начала четвертого срока.

Одна из возможностей огласить свою программу — встреча с доверенными лицами. По информации «Коммерсанта», ее планируется провести 29 или 30 января. В Администрации президента, по данным издания, также обсуждается сценарий, при котором Путин о своей предвыборной программе расскажет во время послания Федеральному собранию. В 2017 году, напомним, президент так и не обратился к парламенту с посланием, так что в 2018 году он может сделать это практически в любой момент.

Дмитрий Бадовский onf.ru

Глава Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский говорит, что «если излагать предвыборную программу в послании, то оно должно быть в феврале, желательно до начала агитационного периода в СМИ, хотя это и может вызвать некоторое недовольство других кандидатов». «Также можно изложить программу просто в ходе предвыборных встреч и поездок — и тогда послание можно перенести на послевыборный период. Но тут еще одна развилка. Выступать после майской инаугурации — это уже период нового мандата, и получается, что последний год нынешнего мандата все же пропущен с посланием. Тогда есть еще вариант выступать после выборов, но до инаугурации»,— заявил он «Коммерсанту».

От того, насколько быстро будут зарегистрированы доверенные лица, зависит не только время их собрания, но и открытие региональных штабов, так как сопредседатели (чаще всего три или четыре) выбираются из их числа.

Между тем, как пишет издание Znak.com, у избирательной кампании Путина есть и проблемы. Администрация президента не разрешает региональным властям использовать собственные идеи для подготовки к выборам президента на местах — в Москве боятся лишних скандалов и хотят, чтобы кампания прошла максимально чисто. Для подстраховки губернаторам буквально запрещают произносить фамилию «Путин».

Работа избирательного штаба кандидата в президенты РФ В.Путина Кардашов Антон/АГН "Москва"

Фактически это означает, что предвыборная кампания Владимира Путина практически полностью контролируется из Москвы — хотя на местах и могут предлагать идеи, все они так или иначе одобряются в центре. Возможно, как и рассчитывают в АП, это действительно позволит избежать скандалов: местные власти могут не пойти на нарушения, если от того не получат никакой выгоды.

Во время предыдущих кампаний за проведение агитации в регионах зачастую де-факто отвечали местные власти, так что у них был стимул не только активно призывать граждан голосовать за нужную партию и нужного кандидата, но и фальсифицировать результаты голосования, показывая таким образом, эффективность своей работы. При этом фальсификации зачастую были сделаны топорно, так что в результате их были вынуждены даже признать в Москве.