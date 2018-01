«Коммерсантъ»: «Угрозы достигли границы». Россия меняет основы пограничной политики.

Как Алексей Кудрин и Герман Греф предлагают реформировать правительство описывается в материале «Сервером, анкетой и нацпрограммой».

«Крым получит аэропорт по конверсии»: гражданская авиация должна освоить Бельбек в 2020 году.

«Ведомости»: «Новая амнистия капитала продлится меньше года». Но ее условия станут привлекательнее.

«Германия защищает "Северный поток — 2" от Еврокомиссии»: попытка регулировать проект «Газпрома» противоречит европейскому и международному законодательству, считает Германия.

Кто и когда получил доменное имя putin2018.ru, рассказывается в материале «Предвыборный сайт Путина зарегистрировали при президенте Медведеве».

РБК: «Вагон и маленькая аренда». МВД проверит крупнейшую сделку Уралвагонзавода с «дочкой» РЖД.

«Россия ставит антидопинговый барьер»: в Совете Федерации предложили ввести санкции в отношении руководства WADA.

«Приложились как следует»: Россия вошла в топ-10 стран по тратам пользователей в Google Play.

«Известия»: «"Молчуны" заработали 150 млрд». Доходность от инвестирования Внешэкономбанком пенсионных накоплений более чем втрое превысила инфляцию.

«Выборы без границ»: ЦИК обеспечит безопасность на избирательных участках за рубежом.

«В российских судах появятся миротворцы»: примирители будут помогать участникам разбирательств найти компромисс.

«Газета.ru» в статье «Выход в поле» описывает, как кандидаты в президенты собирают подписи граждан.

«"Эффект виагры". Как биткоин захватил Россию»: российские чиновники поддались «паранойе» из-за цифровых технологий.

«Армия по заказу: ЧВК выводят из серой зоны». В «Единой России» считают опасным полулегальный статус российских ЧВК.

The Economist: «Взлет и падение биткоина» (The rise and fall of Bitcoin). Инвесторы, вложившиеся в биткоин, извлекают из своего опыта некоторые очень старые уроки.

Bloomberg: «Биткоин — не будущее денег» (Bitcoin Isn't the Future of Money). Правительства задумались о том, чтобы самим вмешаться в сферу криптовалют.

The Wall Street Journal: «Северная и Южная Корея договорились пройти вместе на Олимпиаде» (North, South Korea Agree to March Together at Olympics). Спортсмены из КНДР и Южной Кореи на зимней Олимпиаде собираются выступить под одним флагом.

The Telegraph: «Биткоин обрушился ниже $10 000. Растет страх перед регулирующими гонениями в Азии» (Bitcoin crashes below $10,000 as fears mount of a regulatory crackdown in Asia). Головокружительный взлет биткоина был в своем роде примечательным явлением, но его падение, вероятно, будет еще более эффектным.

Reuters: «Трамп направляется в Давос, а опрос указывает на растущий риск войны» (As Trump heads to Davos, survey points to rising risk of war). Опрошенные в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе респонденты ожидают политической, экономической и даже военной конфронтации между крупными державами.

CNBC: «Facebook и Google сказали конгрессу, что они борются с экстремистским контентом с помощью контрпропаганды» (Facebook, Google tell Congress they're fighting extremist content with counterpropaganda). Facebook, Google и Twitter заявили, что они создают все больше антитеррористической пропаганды, чтобы бороться с пропагандой насилия.