Министерство культуры, решив за день до российской премьеры перенести начало показа «Приключения Паддингтона — 2», кажется, перешло какую-то границу. Если финансирование съемок лент сомнительного качества волновало только саму индустрию и вызывало скорее смех, то тут чиновники покусились почти на святое, на детские мультфильмы.

Возмущаются все — и зрители, и кинотеатры, и даже создатели российских лент, ради которых, вроде бы, все и делается. Пока на Гайдаровском форуме пытаются понять, как минимизировать участие государства в экономике, Минкульт максимизирует свое влияние на жизнь людей.

Впрочем, вопросы нужно будет задавать через несколько недель, когда данные о сборах в прокате покажут, насколько эффективна политика ведомства Владимира Мединского.