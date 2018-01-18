19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В России вечер накануне этого праздника традиционно сопровождается купанием в проруби, символизирующим собой погружение Христа в реку Иордан по время обряда крещения. Эта прорубь, часто имеющая форму креста, носит название «иордань».

В прорубь принято погружаться трижды, причем с головой, после чего немедленно выходить из воды; погружения эти начинаются после водосвятия. Русская православная церковь спокойно относится к традиции крещенских купаний и в то же время не требует, чтобы верующие непременно ныряли в прорубь: если человек не готов погружаться в ледяную воду, достаточно присутствовать на службе накануне Крещения и набрать освященной воды.

Тем не менее, в связи с популярностью традиции и распространенными среди населения представлениями об «очищающем» и даже «укрепляющем здоровье» эффекте крещенских купаний многие места для погружений в прорубь давно известны, разумно устроены, а поблизости от них на все время крещенских купаний дежурят машины «Скорой помощи». Известны случаи, когда такое погружение приводило к сердечным приступам.

Спасатели во время крещенских купаний / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

СМИ предупреждают: для тех, кто не приучал себя к холодной воде, допустимая для погружения в прорубь температура не превышает 10 градусов мороза. Однако в ряде регионов России в конце второй декады января обычно стоят морозы, превышающие 20, 30 и 40 градусов ниже нуля. Тем не менее, традиция крещенский купаний соблюдается даже там. По информации властей Республики Якутия, в Верхоянске купания начались при минус 53 градусах.

В Москве для крещенских купаний подготовлено 57 мест на разных водоемах: там установлено освещение, проложены мостки и есть деревянными лестницы с перилами, а также кабинками с обогревом. Купания в Москве должны начаться в 18:00 18 января и продлятся до 12:00 19 января, передает информационное агентство РБК.

Добавим, что глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что в связи с сильным ветром и высокой влажностью тем из них, кто решится на купание в проруби, нужно будет что сразу после выхода из воды одеться и уйти в тепло. По его словам, несмотря на то, что ожидается только шессть-семь градусов мороза, ощущаться они будут как минус 17 и мокрая кожа может на ветру обледенеть, передает информационное агентств «Интерфакс».

По словам Василия Власова, профессора Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», президента Общества доказательной медицины,

Василий Власов

«Если говорить о причудливой традиции окунаться в ледяную воду, то она совсем не такая уж старая. И сегодня она представляет собой вариант своего рода спорта. Поскольку занимаются этим люди в основном для своего удовольствия, хотя и прикрывают это дело разными другими соображениями, то можно сказать, что это довольно безобидное мероприятие.

Когда этим занимаются люди неподготовленные, риск для их здоровья повышается. Но в целом риск этот минимален, потому что все происходит прилюдно, и если с человеком случится что-то плохое, его извлекают из воды и отогревают. То есть это, на мой взгляд, довольно безобидное, хотя и не очень умное мероприятие.

Что касается рассуждений о том, что это полезно для здоровья и даже оживляет иммунитет, то иммунитет у всех живых людей живой, и оживить его еще больше невозможно. Это все глупости, которые не имеют под собой оснований. Серьезных исследований, которые позволяли бы говорить о вреде или пользе этого занятия, не существует, и думаю, что никакие нормальные ученые не станут такими исследованиями заниматься.

Если даже говорить о систематическом закаливании, то там, во-первых, сам принцип отличается. А во-вторых, идея закаливания, то есть повторного охлаждения с целью улучшения здоровья и повышения устойчивости к простуде, осталась в первой половине ХХ века и сегодня в медицине практически не упоминается. Это – достояние ее, медицины, истории.

Закаливание как идея было модной темой для исследования и модной практикой 50 лет назад. Сегодня оно стало скорее средством воспитания: когда ребенок может погрузить ноги не только в теплую, но и в холодную воду, он научается владеть собой. Не более того», – объяснил Василий Власов.

Водосвятие купели / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

О религиозных аспектах, связанных с традицией крещенских купаний, с «Полит.ру» согласился поговорить Алексей Муравьев, востоковед и религиовед, историк восточного христианства, доцент ВШЭ, руководитель секции Ближнего Востока Школы востоковедения, специалист по восточному христианству. По его словам, у традиции в ее нынешнем виде нет отчетливых христианских корней.

Алексей Муравьев

«Вообще говоря, религиозных корней у этой традиции особо нет – по той причине, что это явный «новодел», который никогда никому не был особенно известен. Корни его, думаю, нужно искать в каких-то русских дохристианских обрядах, неких купаниях в ледяной воде. Точнее не скажу – я не специалист по языческим верованиям славян, это, скорее, к фольклористам нужно обращаться.

В христианской же традиции никогда ничего подобного не было – просто потому, что христианство возникло в жарких странах, и никто там в проруби не купался. А главный обычай, который связан с Крещением и известен издревле – это та называемое освящение вод. Это праздник, связанный с Богоявлением. Согласно Евангелию, Иисус Христос пришел на берег реки Иордан, где его местный проповедник, известный под именем Юханнан (или, как потом его называли, Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча), погрузил его в воду в знак древнего еврейского обычая (так называемой миквы; «миква» – это и есть «погружение», так называют саму купель, куда погружаются).

Витраж со сценой крещения / pixabay.com

Итак, Иисус погрузился в воду; в Византии сложился культ освящения воды и определенных песнопений по этому поводу. Их тексты связаны с Иорданом; принято считать, что вся вода в этот день освящается. Но так как вся вода освящается, можно войти в любую воду и там как ты освятиться – отсюда пошла и традиция христиан в этот день брать в церкви воду, над которой совершаются определенные чиноположения.

Вот из этого, вероятно, и возникло совмещение этого желания приобщиться к святыне, когда освященную в церкви воду пьют, с неким дохристианским обычаем залезания в ледяную воду, которое к христианству вообще никакого отношения не имеет», – сказал Алексей Муравьев.