У англоязычных СМИ нарастает интерес к теме северокорейских хакеров. Еще в декабре зарождение ажиотажа вокруг этого сюжета отмечало американское издание Politico. Теперь сюжет получил развитие в связи с криптовалютой. Поводом к новой волне обсуждений послужили сообщения американской компании Recorded Future,которая специализируется в сфере кибербезопасности.

Американские эксперты, пишет Bloomberg, заявили, что северокорейские хакеры повинны в атаках на южнокорейских пользователей криптовалюты в конце прошлого года. Речь идет об организации Lazarus Group, которую подозревают в связях с правительством КНДР. Хакерская кампания началась за несколько недель до того, как КНДР и Южная Корея вступили в переговоры. Разговоры о причастности к этой атаке именно северокорейской стороны основываются на том, что эксперты установили сходство в проведении этой атаки и предыдущих — на данные компании Sony Pictures и на пользовательские компьютеры (вирус WannaCry), - которые уже неоднократно приписывались КНДР.

Компьютерный вирус. Фотоколлаж

В декабре южнокорейская биржа Youbit заявила о банкротстве из-за киберограбления, которое стоило ей 17% от всех ее активов (абсолютная сумма не была названа). Эта же биржа подвергалась атаке и в апреле. Тогда тоже усматривали связи с Северной Кореей и говорили о том, что «северокорейский режим» таким образом пытается компенсировать убытки от санкций. Автор также отмечает, что крупнейшая цифровая валюта биткоин в начале этого года претерпевала потрясения в связи с перспективами ужесточения регулирования, которое рассматривают некоторые правительства, в том числе южнокорейское.

CNN в числе злодеяний Lazarus вспоминает также атаку на центробанк Бангладеш в 2016 г. А про взлом южнокорейской биржи сообщает со ссылкой на экспертов, что программное обеспечение для этой цели разрабатывалось в середине октября и ноябре прошлого года, то есть тогда, когда начался бешеный рост биткоина. Вообще в конце 2017 г. КНДР начала проявлять интерес к криптовалютам, отмечает CNN. В этой области началась разнообразная деятельность, в том числе добыча, создание вирусов, требующих выкупа, и прямая кража.

Одна из привлекательных черт криптовалют состоит в том, что они не контролируются банками и правительствами. Это особенно актуально для КНДР в контексте того, что США пытаются выдавить ее из международной финансовой системы. Пхеньян, между тем, отрицает какую-либо причастность к кибератакам, хотя и не отрицает своего интереса к криптовалютам.

Ким Чен Ын в компьютерном классе

Об этом интересе чуть раньше рассказывал CNBC. Северной Корее, сообщалось в том материале, полюбилась криптовалюта monero, 13-я по величине в мире цифровых валют. Это утверждение основывается на том, что фирма AlienVault, тоже американская, обнаружила признаки вирусного программного обеспечения, которое заражало компьютеры с целью добычи этой валюты — процесса, требующего больших технических затрат. Суть действия ПО заключалось в том, что оно захватывало пользовательский компьютер и направляло его ресурсы на майнинг. В этом материале также говорится, что криптовалюты представляются для КНДР удобным способом обходить ограничения, созданные ужесточением санкций.