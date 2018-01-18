Россия не помогает США оказывать давление на Северную Корею, напротив, она даже способствует уклонению КНДР от международных санкций. Об этом заявил в большом интервью международному информационному агентству Reuters президент США Дональд Трамп.

«Россия совсем не помогает нам с КНДР. Россия подрывает то, с чем нам помогает Китай», – сказал Трамп. В то же время он отметил, что президент России Владимир Путин «может сделать многое», однако воспользоваться этим обстоятельством мешает слабость межгосударственных отношений России и США.

Сходное мнение высказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, Россия не применяет все санкции против КНДР. «Для нас очевидно, что они не применяют все санкции, и есть некоторые доказательства того, что они могут свести на нет некоторые санкции», – приводит его слова Reuters.

Рекс Тиллерсон в Институте Гувера U.S. Department of State/flickr.com Госсекретарь утверждал, что Россия не соблюдает ограничения в отношении поставок топлива, а также в ряде других вопросов.

Аналитики толкуют эти высказывания различно, обращая внимание кто на то, что американский лидер изменил свое отношение к России на менее позитивное, кто на то, что он оставил себе лазейку для улучшения отношений, упомянув, что именно слабость этих отношений не дает добиваться успеха.

Некоторые отмечают, что ситуация с Северной Кореей всерьез беспокоит США, напоминая и о недавнем ошибочном извещении о ракетном ударе по Гавайям, которое население восприняло с полной серьезностью (по мнению политологов, именно в силу обеспокоенности возможным обострением конфликта США с КНДР).

Прокомментировать для «Полит.ру» позицию Вашингтона и особенности развития ситуации согласился Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. По его мнению, говорить об изменении отношения Трампа к России все же не следует, так как по сути Трамп никогда и не выражал, и даже не имел к России положительного отношения.

Павел Салин pnp.ru

«Я бы не стал говорить об изменении отношении Трампа к России по одной простой причине – потому что у Трампа раньше не было никакого отношения к России. Где-то больше года назад, когда Трамп победил, наши элиты ошибочно создали ему образ президента, который хочет наладить отношения с Россией, в этот образ влюбились, а потом в нем стали разочаровываться. А Трамп каким был, таким и остался – его отношения с Россией особо не интересует. Просто он делал какие-то высказывания, и на их основе в Москве делали далеко идущие выводы. А эти высказывания Трампа ни к чему не обязывали.

Так что отношения к России он не менял – просто у него меняются какие-то внешние и внутренние обстоятельства, которые его действительно беспокоят, и он в зависимости от этих обстоятельств делает заявления. Поэтому говорить, что у него изменилось отношение к России, я бы не стал – к России у него и не было никакого отношения. Единственная более или менее стратегическая линия у Соединенных Штатов прослеживается по отношению к Китаю и азиатскому региону в целом. А отношения со всеми остальными странами США воспринимают через призму этих интересов. Потому я и не стал бы говорить, что у Трампа есть какая-то стратегия в отношении России и что само отношение к России меняется.

А что касается заявлений Трампа по поводу КНДР, мне кажется, это является следствием понимания Америкой того, что она в азиатских делах становится лишней и ею начинают тяготиться. Американцы сами спровоцировали всю ситуацию вокруг Северной Кореи – для того, чтобы создать необходимость своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе; для того, чтобы союзники их попросили нарастить свое присутствие и защитить от северокорейской угрозы. А мы видим, что Южная Корея договаривается с Северной Кореей без всякой Америки, и угроза сама собой нивелируется. Американцы же остаются в стороне, лишними.

Флаг объединения Кореи для участия в Олимпийских играх Timothy Friesen/flickr.com

Эта ситуация рискует повториться в других уголках мира, то есть американцами начинают тяготиться даже их союзники. И вот это Соединенные Штаты очень сильно беспокоит, потому что у них велика инерционность мышления, они привыкли, что они – в каждой бочке затычка. А сейчас даже их союзники начинают решать свои проблемы без них. Так, допустим, американцы вышли из Транстихоокеанского торгового соглашения и думали, что и союзники все будут заключать с ними двусторонние торговые соглашения. А Япония взяла и заключила большое соглашение с Евросоюзом! Вот и получается, что американцы со своей претензией на исключительную роль везде начинают тяготить даже своих союзников.

Вот это и выразилось, в частности, в ситуации вокруг Северной Кореи – по большому счету, напряжение тут постепенно спало, но без малейшего участия Соединенных Штатов. Это вызывает недовольство Соединенных Штатов, они ищут «крайнего», ищут, кого бы можно было обвинить. Ну, не себя же обвинять! Вот сейчас на эту роль подвернулась Россия – ведь своих союзников обвинять было бы еще хуже. А, в сущности, нужно было бы обвинять Южную Корею – потому что она за спиной Соединенных Штатов договорилась с Северной Кореей. Но это выглядит как-то совсем по-детски. Напрашивается вопрос: а почему Южная Корея, которая граничит с Северной Кореей, должна договариваться через Соединенные Штаты? Почему надо ехать в Москву из Люберец через Рязань?

Ну, а тут попалась на пути Россия - ее и обвинили в этом. То есть это не стратегия какая-то, а просто эмоциональный выпад. Нужно было на кого-то переложить ответственность, причем на короткий период.

Словом, речь не о том, что США обеспокоены ситуацией с Северной Кореей, а о том, что они обеспокоены смягчением этой ситуации без их участия. Они встревожены тем, что в регионе, который является для них стратегическим (а Азиатско-Тихоокеанский регион им является) могут обойтись без них. Да, они замутили воду, но эскалация заметно снизится без них. Вот это их беспокоит, потому что США привыкли, что в них нуждаются. И они боятся, что такое может повторяться и в других точках мира. Им нужно найти ответственного за это, того, кто виноват. Больше всего тут походит Россия – потому что это и не союзник, и держава региона», – сказал Павел Салин.

Говоря о замечании Трампа, что слабость отношений США с Россией мешает достигать успеха, Павел Салин высказал мнение, что американский лидер, тем не менее, не имел стремился оставить лазейку для развития этих отношений в перспективе.

Владимир Путин и Дональд Трамп kremlin.ru

«Соединенные Штаты рассматривают свои отношения с Россией через призму своих отношений с Китаем. Первичны для них именно отношения с Китаем, а дальше – кто может пригодиться для выстраивания этих отношений, тот Соединенным Штатам нужен. Можно Россию использовать для того, чтобы Китай шантажировать, можно убедить ее перестать быть сырьевой базой для Китая – замечательно. Но Россия интересует США именно с точки зрения отношений США и Китаем.

Сами по себе отношения с Россией для США малоинтересны. Есть какие-то «треки», как говорят дипломаты, где они интересны – например, ситуация на Ближнем Востоке. Но эти сюжеты не являются главными для США. И развитие их отношений с Россией будут зависеть от того, как у Соединенных Штатов будут развиваться отношения с другими странами – прежде всего, с тем же Китаем», – пояснил Павел Салин.