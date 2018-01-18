Топ новостей 18 января

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня источники назвали дату и темы послания Владимира Путина Федеральному собранию, в Казахстане в загоревшемся автобусе погибли 52 человека, на Украине приняли закон о реинтеграции Донбасса.

Послание федеральному собранию / kremlin.ru

Источники, осведомленные о ходе подготовки к оглашению ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, назвали дату мероприятия — 6 февраля. По их данным, в ходе послания глава государства обрисует свои планы на случай победы в мартовской президентской гонке.

На трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус «Икарус». Комитет по чрезвычайным ситуациям при МВД республики сообщил о 52 погибших, пятерым удалось спастись.

Военные действия на территории Донбасса / flickr.com

Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», за его принятие проголосовали 280 депутатов украинского парламента.

Фигура героя мультфильма "Приключения Паддингтона" / pixabay.com

Министр культуры РФ Владимир Мединский попытался разъяснить вызвавшую возмущение прокатчиков и кинотеатры ситуацию с переносом премьеры второй части мультфильма «Приключения Паддингтона». По словам главы Минкульта, случившееся не имеет никакого отношения к цензуре. Мединский заявил, что премьера анимационного фильма была перенесена по финансовым соображениям — с целью увеличения кассовых сборов.

Ассоциация владельцев кинотеатров на странице в Fb выступила с резким заявлением в адрес министра культуры РФ Мединского. "Вы своими инициативами превратили стандартную госуслугу по выдаче прокатного удостоверения в инструмент цензуры", - пишут авторы заявления pic.twitter.com/kCjMt0trwi — DW (на русском) (@dw_russian) 18 января 2018 г.

«Приключения Паддингтона 2» НЕ ВЫЙДЕТ завтра в прокат. Перенести выход на две недели решил Минкульт, выдавший прокатное удостоверение на 1 февраля. И пофиг, что билеты в продаже с декабря. Кто-то явно хочет, чтобы «Движение вверх» поскорее взяло 2 млрд рублей в прокате. pic.twitter.com/p5UA8P073N — Котонавты (@meownauts) 17 января 2018 г.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter оставил ссылку на сайт Республиканской партии, опубликовавшей победителей в объявленном ранее конкурсе фейковых СМИ. Победителем стал лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля и колумнист газеты The New York Times Пол Кругман. В ночь президентских выборов 9 ноября 2017 года он заявил, что рынки не переживут избрания Трампа.

Роберт Мюллер, спецпрокурор США (слева) / pbs.org

Два источника в аппарате Совета Федерации раскрыли ряд подробностей о списке иностранных граждан, в отношении которых предлагается ввести персональные санкции. По данным СМИ, в него планируется включить спецпрокурора США Роберта Мюллера, который возглавляет расследование предполагаемого влияния российских властей на выборы президента и «российских связей» избранного главы Белого дома Дональда Трампа и его окружения.

Сопредседателями Санкт-Петербургского предвыборного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина станут ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, которого СМИ называют «самым богатым ректором страны», 18-летняя студентка факультета международных отношений СПбГУ Анна Шуранова, руководитель городского совета ветеранов Василий Волобуев и генеральный директор «Силовых машин» Юрий Петреня.

Российский витязь на распутье: ходить? Не ходить? Голосовать? Не голосовать?

Все карикатуры Сергея Ёлкина здесь: https://t.co/n7u0C1tLa5 pic.twitter.com/tOjOpsiKyD — DW (на русском) (@dw_russian) 18 января 2018 г.

Выступление чиновника / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на Гайдаровском форуме заявил, что россияне, принявшие участие в опросе центра, считают самыми престижными профессии врача, инженера и чиновника. На вопрос, какую бы профессию вы пожелали своим детям, 68% участников опроса назвали профессию врача. Инженером видят своих отпрысков 66% опрошенных, госчиновником — 61% респондентов.

Телеведущая Наиля Аскер-заде анонсировала интервью с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, которое выйдет на телеканале «Россия 1» вечером 21 января. В нем, в частности, официальный представитель Кремля рассказал, чего больше всего не любит российский президент. «Лжи и некомпетентности», — сказал Песков.

Песков: Путин не любит «ложь и некомпетентность»

ага, автор "их там нет" и "мировая экономика рухнет при $80 за баррель" — недруги за бугром (@Lndcalling) 18 января 2018 г.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что он никогда не врёт. pic.twitter.com/Ab0S2BVRq4 — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 18 января 2018 г.

Презентация формы компании Zasport / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Компания Zasport представила эскизы формы для российской сборной на Олимпиаде в Пхёнчхане. Основными цветами коллекции стали серый, красный и белый. «На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR – Olympic Athlete from Russia. Согласно регламенту МОК, нейтральная форма не содержит символику Российской Федерации – флаг, герб», — говорится в сообщении.