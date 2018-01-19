СМИ обсуждают падение курса биткоина. Некоторых комментаторов в этой истории интересует тема бытования «пузырей», других — технологическое валютное новшество и его перспективы.

Инвесторы, вложившиеся в биткоин, пишет The Economist, получают теперь отнюдь не новые уроки. Суть их сводится к тому, что в мире активов действует своего рода закон гравитации: то, что резко взлетает, неизбежно потом снижается. В прошлом месяце курс биткоина в какой-то момент превысил $19 000, а к моменту создания статьи автор уже наблюдал курс ниже $10 000.

Чтобы понять судьбу биткоина, объясняет автор, можно рассмотреть схему жизненного цикла многочисленных пузырей. В классической модели этого цикла выделяется пять этапов: сдвиг, бум, эйфория, финансовое смятение и отторжение. Сдвиг — это появление некоторого технического новшества, которое позволяет говорить о наступлении «новой эпохи»: например, железная дорога, интернет или блокчейн. Бум — это стадия, на которой в историю всё более массово начинают вовлекаться инвесторы. Эйфория — это стадия, когда историю начинают повсеместно обсуждать, и в ней уже появились озолотившиеся персонажи.

Схема роста криптовалюты / flickr.com

В случае с биткоином эйфория началась в ноябре прошлого года. На этом этапе в процесс вливается множество людей. Люди покупают, потому что другие тоже покупают и потому что они надеются на возможность быстро всё продать по высокой цене. Некоторое время процесс направляется сам собой. Но потом начинаются сомнения, и появляются люди, которые хотят уже всё продать и получить свою прибыль, пока это возможно. В случае с биткоином сомнения были вызваны перспективами ужесточения государственного контроля над валютой. Прежде всего, это касается Южной Кореи.

Сомнения вызывают снижение цены, а это влечет за собой перемены в поведении. Люди, которые до того, покупая, подсчитывали миллионы прибыли, теперь начинают считать убытки своего подсчитанного богатства. Здесь может возникнуть паника среди тех, кто купил активы на пике стоимости, и получилось, что при первых признаках спада они оказались в убытке. Это еще не стадия отчаяния и отторжения, но уже приближение к ней. Цены ведут себя непоследовательно и нестабильно. Сейчас пузырь биткоина находится именно на этой стадии.

Редакция Bloomberg, между тем, сообщает, что биткоин нельзя считать валютным будущим, и утверждает, что центробанки должны относиться к криптовалютам с большой осторожностью. Главный выхлоп биткоиновского пузыря, по мнению редакции, в том, что он породил некоторые интересные разговоры. Одно из важных обсуждаемых направлений — это вопрос о том, следует ли правительствам вмешиваться в систему криптовалют. Ответ на этот вопрос пока неоднозначен: всё зависит от обстоятельств. Отчасти история с биткоином — свидетельство наступающих технических изменений в денежной сфере. Ключевое изменение состоит в том, что центробанкам и правительствам рано или поздно придется переходить на безналичную систему. К этому нужно готовиться. В этом смысле технологии биткоина и аналогичных валют содержат много полезного.

Первый обменник биткоина в Москве / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Теоретически правительства могли бы начать выпуск своей собственной цифровой валюты. Конечно, здесь бы технологии применялись с поправками. Если бы цифровая валюта выпускалась центробанком, она бы не была анонимной, потому что, с точки зрения властей, анонимность валюты — это, прежде всего, возможность уклонения от уплаты налогов. У государственных цифровых валют было бы существенное достоинство: их ценность была бы несомненной. Но здесь возникает вопрос, насколько государственная цифровая валюта в принципе нужна. Единственный вывод редакции пока сводится к тому, что неизвестно, станут ли в будущем цифровые деньги мейнстримом, но даже если и станут, они будут очень непохожи на нынешний биткоин.