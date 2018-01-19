Кадастровая стоимость недвижимости, которая раньше мало кого волновала, теперь является основой для расчета налога на собственность, который с каждым годом увеличивается. Так что оспаривание кадастровой оценки стало в России обычной практикой.

Кадастровая стоимость недвижимости, по идее, должна быть, по крайней мере, приближена к рыночной, а в идеале равна ей. Проблема в том, что рыночная стоимость может меняться довольно быстро — например, в результате экономического спада или еще каких-то причин — а кадастровую оценку произвести не так просто.

Для проведения кадастровой оценки Росреестр ориентируется на территориальное размещение участка, его площадь, категорию, особенность разрешенного использования и т. д. Еще одна проблема — два одинаковых по всем этим параметрам участка могут на рынке стоит по-разному из-за каких-то факторов, которые невозможно учесть специалистам Росреестра. Например, по соседству с одним из них живут хозяева постоянно лающей собаки. Или один зарос, так что для использования придется вложит немало средств в расчистку. И еще бесчисленное множество разных вариантов.

Стол архитектора pixabay.com

В результате все больше россиян стали оспаривать кадастровую стоимость своих квартир, домов и земельных участков. Об это пишет «Российская газета». Так, например, только в 2017 году и только в Псковской области Росреестр рассмотрел 513 заявлений о снижении кадастровой стоимости объектов недвижимости. Итог — были приняты решения об уменьшении ранее установленной общей кадастровой стоимости 386 объектов. В денежном эквиваленте — это более четырех миллиардов рублей. Всего же в 2017 году комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Росреестре, рассмотрели 54,7 тысячи заявлений. Они касались 103,4 тысячи объектов. Правда, это всего 0,06% от общего количества объектов недвижимости, сведения о которых на 1 января 2018 года содержались в ЕГРП.

В самом Росреестре напоминают, что любой человек, несогласный с оценкой кадастровой стоимости своей недвижимости, может оспорить ее результаты. Вариантов на выбор предлагается два. Можно пойти в суд, а можно обратиться в специальные комиссии по оспариванию. Они созданы при управлениях Росреестра абсолютно во всех регионах России. Заявление о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости рассматривается комиссией в течение одного месяца. Согласно статистике, в пользу заявителей комиссиями принимается 58,2% решений.

Росреестр напомнил, что он сам не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости. Но он участвует в исправлении ее оценки, если у собственников появились сомнения в ее правильности.

Отметим, что до 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости по всей стране определяли так называемые независимые оценщики, после чего цифры утверждали региональные и местные органы власти. Согласно новому закону государственная кадастровая оценка будет проводиться по новым правилам с 2020 года. При этом регионы по своему усмотрению могут начать проведение государственной кадастровой оценки по новым правилам уже с 2018 года. Закон предусматривает введение института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям.