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19 января 2018, 19:50
Белоруссия Донецк Казахстан Луганск США Украина
Георгий Чижов

О Донбассе как Боснии

Тренировка миротворцев
Тренировка миротворцев

США готовят предложения по введению на территорию Донбасса миротворцев и учреждению там внешней администрации, утверждают СМИ. Кроме того, президент США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию на Донбассе из Минска в другое место. Политологи усматривают в последнем предложении желание изменить формат переговоров.

О том, что Вашингтон рассматривает  возможность внести подобные предложения, сообщил 19 января в своем Telegram-канале Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». По его сведениям, речь может идти не только о введении миротворцев на всей территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (причем миротворцы эти будут не из России и не из стран НАТО), но и о создании внешнего управления для этих территорий, наподобие того, как было сделано в Боснии и Герцеговине или в Косово.

«В предложениях по урегулированию ситуации в Донбассе может возникнуть следующее – не только миротворцы по всей территории – причем ни из России и не из стран НАТО – Швеция, Казахстан, Армения…, но и введение внешней администрации по примеру Боснии и Герцеговины или Косова. Американская сторона думает над формулировками», – утверждает Венедиктов.

 
Военнослужащие сил ОНН / flickr.com

Между тем российские политологи высказали мнение, что минские договоренности по урегулированию ситуации на востоке Украины хотят ликвидировать, передает информационное агентство РИА Новости. Эта мысль возникла у них после того, как президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил: в беседе с ним президент США Дональд Трамп высказался в пользу переноса переговоров из Минска. Сам Назарбаев ранее, напомним, предлагал в качестве места для проведения переговоров Астану.

Кроме того, политологи отмечали, что Верховная Рада Украины 18 января приняла закон «О реинтеграции Донбасса», противоречащий Минским соглашениям.

В самом Минске к идее переноса места проведения переговоров отнеслись спокойно. Как заявили в МИД Белоруссии, переговоры можно проводить где угодно. «Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе», – отметил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

Прокомментировать для «Полит.ру» информацию согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». По его мнению, такое предложение, если оно прозвучит, будет принято всеми участниками переговоров без восторга – хотя, возможно, Киев все-таки отнесется к нему несколько более благожелательно, чем Москва.

«Строго говоря, предложение ввести не только миротворцев, но и внешнюю администрацию на Донбассе, хотя и «подкупает своей новизной», как говорится, пока неприемлемо ни для российской, ни для украинской стороны. Неприемлемо оно для них по разным причинам.

Что касается России, то, во-первых, она, скорее всего, не согласится (во всяком случае, пока не соглашается) на размещение миротворцев по всей территории Донбасса – и, главное, на их размещение на границе. Россия также вряд ли согласится с внешней администрацией, которую не сможет контролировать.

Но и для Украины это вряд ли приемлемо. Потому что если мы говорим о примере Боснии и Герцеговины или же Косово, то там мы имеем дело с гражданским конфликтом между различными этническими группами в рамках одного государства. А позиция Украины заключается в том, что никакого гражданство конфликта на Донбассе нет, а то, что там наблюдается, есть результат агрессии. И в этом случае, конечно, внешняя администрация кажется не очень адекватной мерой.

 
Военнослужащие ВСУ / flickr.com

Хотя вполне возможно, что если Дональд Трамп с такими предложениями выступит и сотрудники внешнеполитического ведомства США попытаются их адаптировать к позициям сторон, то это может привести к каким-то подвижкам.

Где проводить переговоры – в Минске или в Астане, – я большой разницы не вижу, если речь идет только о месте. В Минск ближе летать, скажем так: он ближе и к Москве, и к Киеву. И, в общем-то, Александр Лукашенко, при всей своей сложной репутации, как хозяин и в некотором роде модератор этих переговоров никогда никаких претензий не вызывал. Другое дело, если речь идет о смене формата. Вот тогда, может быть, и имеет смысл символически куда-то перенести переговоры, если будет переход от минского формата к некоему астанинскому или какому-то еще.

Но в целом для меня все это – новость, и надо будет послушать, когда все будет официально озвучено. Хотя реакция сторон предсказуема: как я уже сказал, вероятно, поначалу и та, и другая сторона от этой идеи откажутся. Ну, украинские заявления, пожалуй, будут более благожелательными.

Отдельный вопрос – из вооруженных сил каких государств формировать миротворческий контингент. Вообще в миротворческих силах ООН кто только ни выступает – есть даже филиппинские солдаты, насколько я знаю. Но все-таки если среди миротворческих сил вообще не будет европейцев, это будет немножко странно. Есть, конечно, в Европе страны, которые не входят в НАТО, но после 2014 года они практически все стали ситуативными противниками НАТО, испугавшись России. Те же Швеция и Финляндия, которые на протяжении всей «холодной войны» оставались нейтральными, в 2014 году впервые попросили о размещении воинских контингентов НАТО.

Словом, неизвестно как Россия отнесется к миротворцам и из таких стран. Конечно, Россия может посмотреть на это и благожелательно, потому что все же эти страны в НАТО не вступали и не собираются. Но получается все же, будто Европа сейчас выступает практически единым фронтом против России – или хотя бы что она находится на другой стороне, особенно в вопросе украинского конфликта. И найти каких-то арбитров абсолютно нейтральных действительно возможно будет только на других континентах. Причем если речь вести об американском континенте, то тут можно говорить только о южной его части – что может представлять собой отдельную проблему.

 
Американские военнослужащие / flickr.com

Но вообще инициативы интересные. И когда Трампа избирали, от него ждали каких-то нестандартных ходов. А если комментировать мысль, что роль США в мире снижается, то нечто подобное отмечалось еще в последние годы пребывания у власти Барака Обамы. Что касается событий на Украине, то мне кажется, что там с самого начала, считая Майдан (хотя в России принято думать, что все это устроили американцы), американцы влияли очень мало и все время только догоняли события. Если сейчас США станут играть какую-то ключевую роль в урегулировании, это вообще изменит парадигму. Потому что за последние четыре года американские представители если где-то и появляются, то да, сильно постфактум, выдвигают предложения, которые никто не принимает, и, на мой взгляд, отстают в плане инициативы.

Тем эта действительно болезненная, потому что США пытаются оказать наиболее значимое давление на Россию в плане санкций – ну, вот мы сейчас ждем новых санкционных списков. Может быть, как раз предполагается предъявить кнут и пряник: вот, мол, вам «кнут» – в виде санкционных списков, а вот «пряник» – в виде возможности выйти из тупиковой ситуации с возможностью сохранить лицо и уберегшись от некоторых санкций.

Что могло бы дать местное управление, если бы такое предложение прозвучало и было принято? Сложно сказать. Я общался с людьми, которые бывали в Косово, и они говорили, что там-то все очень четко. Но там – огромное количество персонала, в том числе военного. И, возможно, это несет в Косово некую западную управленческую культуру. А вот с Украиной не совсем понятно, кто же будет этой внешней администрацией, представители каких стран… Там все действительно гораздо сложнее. Потому что вопрос о независимости этих территорий вроде бы никем не ставится (ну, кроме их руководства). А внешняя администрация должна быть переходной для чего? Для все-таки следующего за ее созданием перехода в состав Украины?

Ну, если бы это было где-то четко прописано, то, возможно, в таком ключе Украина и могла бы рассматривать это предложение, чтобы осуществить более мягкий и безболезненный переход обратно. Но с этим могут не согласиться «элиты» Донецка и Луганска – бенефициары нынешнего положения дел. Уж не говорю о населении – там надо отдельно разбираться, что именно думает и чего хочет население. Оно вполне может хотеть разного.

Словом, надо, чтобы это предложение прозвучало. Сам я уверен в том, что какие-то быстрые результаты на Донбассе невозможны. Поэтому любое новое предложение очень интересно тем, что оно может запустить процесс куда-то в другую сторону, причем на входе в новое направление процесса мы совершенно не знаем, куда он вырулит. Можно дискутировать по поводу внешней администрации – а в процессе дискуссий придти к какому-то совершенно иному варианту, который пока не кажется практически реализуемым. В общем, я за всякое движение – кроме полномасштабных боевых действий», – сказал Георгий Чижов.

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