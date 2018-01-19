Владимир Путин — президент страны, а значит на время предвыборной кампании он вправе не уходить в отпуск. Но все же совмещать деловые и предвыборные мероприятия нельзя, приходится принимать решение: когда Путину показать себя в качестве кандидата, а когда — в качестве президента.

В 2012 году, напомним, во время выборов Владимир Путин также совмещал работу премьер-министром и избирательную кампанию, оформляя отпуск на конкретные даты предвыборных мероприятий.

В минувший четверг Путин был в Санкт-Петербурге, где принял участие в мероприятиях, посвященных 75-летию прорыва блокады Ленинграда, а в ближайшее время посетит также Екатеринбург, Казань, Волгоград. Все это электорально значимые регионы, которые важны, в том числе, и с точки зрения повышения явки, но делаются они в рамках программы президента. Пресс-секретаря штаба Андрей Кондрашов сообщил «Коммерсанту», что график поездок Путина как кандидата «пока не сформирован».

Во время посещения военно-исторического комплекса «Невский пятачок» Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» kremlin.ru

Собственно Владимир Путин пока даже не зарегистрирован как кандидат, для этого необходимо передать в ЦИК подписи избирателей в свою поддержку, а штаб Путина не спешит сворачивать кампанию по их сбору — слишком хорошая получается рекламная акция.

«Для Владимира Путина большого значения график поездок не имеет, а с точки зрения предвыборного законодательства в этом плане у него все чисто — практика сложилась еще в предыдущих циклах, — объяснил "Коммерсанту" говорит глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. — Плохо, если заявления Путина перестанут чем-то удивлять избирателей, поэтому важно, чтобы места, которые он посещает, были связаны с драматургией и идеологией его кампании».

А вот кандидат от КПРФ Павел Грудинин уже начал свое предвыборное турне по регионам — и тоже побывал в Петербурге. Планируется, что за время кампании он побывает в 10–15 регионах, охватит все федеральные округа. В его штабе рассчитывают, что ему удастся объехать больше регионов, чем до того посещал во время своих кампаний Геннадий Зюганов: в 2012 году он даже не выезжал за пределы Центрального федерального округа.

Павел Грудинин с рабочим визитом в Санкт-Петербург kprf.ru

Активность Груднина легко объяснима: ему необходимо повышать свою узнаваемость путем личных встреч, появления в региональных и федеральных СМИ.

Интересно, что, как пишет «Коммерсантъ», Грудинин откажется от поездки в Орловскую область. Это решение также легко объяснить: регион является «базовым» для КПРФ, там родился Геннадий Зюганов, сейчас его возглавляет коммунист Андрей Клычков и вряд ли 18 марта окажется, что его жители дадут мало голосов Грудинину. Но в то же время это означает, что Грудинин делает ставку на посещение менее комфортных для себя, но более важных для кампании регионов, тем самым, можно сказать, опровергая теорию, что он играет лишь на увеличение явки, но не на результат.