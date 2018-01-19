Список городов, входящих в Золотое Кольцо России, один из самых известных в стране туристических маршрутов, будет пополняться, причем в год будет прибавляться один город. Это этом заявил министр культуры России Владимир Мединский на встрече представителей малых городов с президентом России Владимиром Путиным 17 января. По его словам, город-кандидат на 2018 год уже определен.

Встреча представителей малых городов России с главой государства прошла в рамках Форума малых городов и историческх поселений, организованного в Коломне. Перед встречей интервью журналистам дали губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень и министр культуры Владимир Мединский.

В.Путин встретился с участниками Форума малых городов / kremlin.ru

Именно тогда министр заговорил о расширении Золотого Кольца за счет интересных чем-либо малых городов.

«Попадание в этот список очень престижно. Мы туда зачислили восемь городов... И теперь будем один новый город по критериям добавлять каждый год. Конкурс: десять городов на место. Пусть стараются», – приводит информационное агентство RNS слова Мединского.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», конкурс, по итогам которого города смогут претендовать на включение в знаменитый туристический маршрут, будет закрытым. Некоторые его критерии, тем не менее, министр обозначил: согласно пояснениям Мединского, будут учитываться, в частности, вложения средств в благоустройство, частные инвестиции и т.д.

Побеседовать с «Полит.ру» о планах по изменению Золотого Кольца и возможных последствиях этих изменений согласилась Наталья Осипова, исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств». По ее мнению, привлечь больше внимания туристов может обновление туристических брендов – и, возможно, что включение в Золотое Кольцо новых городов с их достопримечательностями, тоже этому поспособствует.

Наталья Осипова

«Прежде всего хочу сказать: наши известные маршруты, наши «бренды» уже требуют обновления. Они, конечно же, должны приобретать новое лицо, отвечать новым требованиям, и мы об том уже говорили. Ведь время идет вперед, и если мы говорим о более масштабном привлечении туристов к поездкам внутри страны, то это необходимо делать. Если мы хотим, чтобы в турпоездки активно ездила и молодежь, то любой маршрут должен будет зазвучать уже немного по-другому. Тогда он сможет привлекать большее количество туристов.

Напомню, у россиян были определенные замечания. Маршруты Золотого Кольца, конечно, интересны, но в последние годы стало видно, что интерес этот сохраняется в основном у иностранцев. А россиян посещение 15 центров религиозной направленности и мест паломничества уже привлекает не в столь значительной мере. Поэтому ребрендинг этих вещей, наверное, был бы полезен для туризма, для расширения турпотока, причем, может быть, и въездного турпотока.

Какими способами этого можно достигать? Существует несколько возможных направлений развития. Во-первых, это может быть изменение наполнения самих программ, то есть добавление в них современных методов развлечений – анимации, например; возможно, добавление в них гастрономической составляющей; возможно, перенесение внимания на какие-то новые, недавно открытые исторические факты, может быть, и какие-то новые объекты. Объектов у нас, кстати, появилось немало, и некоторые из них уж точно достойны того, чтобы на них обратили внимание туристы. Таким образом расширили бы «продуктовую линейку», как говорят профессионалы, и это позволило бы привлечь дополнительных клиентов.

Краеведческий музей / pixabay.com

Что касается вопроса расширении Золотого Кольца за счет включения в него других городов, то, наверное, это может рассматриваться как один из вариантов ребрендинга и обновления. Другое дело, что эти города требуют прежде всего отбора с точки зрения их аттрактивности, привлекательности, а также с учетом потребности туристов. Надо исходить из того, насколько включение этого города может быть потенциально интересно туристам и в чем может быть этот интерес, на какую категорию туристов рассчитан тот или иной город, вступающий или претендующий на вступление в Золотое Кольцо. Что там будет внутри, какой будет программа посещения, какую информацию будет нести программа посещения как самих городов, так и конкретных мест показа. Вот это важно.

Что конкурс претендентов на вступление в Золотое Кольцо будет закрытый, наверно, не совсем правильно. Потому что туристы как потенциальные посетители этих мест, наверно, должны понимать, чего им там ждать. И это могло бы быть одним из механизмов перспективного продвижения этих городов, малых городов, муниципальных образований, а также регионов в целом. Так что закрытость тут вызывает вопросы.

Заезд туристов в отель / pixabay.com

Не отпугнет ли расширение Золотого Кольца туристов тем, что в него будут входить и не самые ранее известные города? Думаю, вряд ли это может отпугнуть. Конечно, еще остается вопрос, почему в список объектов Золотого Кольца будут включать именно по одному городу в год. Но, наверно, это будет зависеть от готовности, от возможности этих городов соответствовать тем критериям, требованиям, которые будет предъявлять им организованный Минкультуры конкурс, и от того, насколько эти города действительно потенциально могут быть привлекательны», – сказала Наталья Осипова.

Добавим: в ходе встречи с представителями малых городов президент Путин одобрил инициативу Минстроя о выделении в 2018 году 5 миллиардов рублей на финансирование программ благоустройства малых и исторических городов. Как пояснил президент, дело в том, что эти города ничего не получили при распределении уже выделенных регионам из федерального бюджета 25 миллиардов рублей, передает газета «Ведомости».