«Коммерсантъ» в статье «"Возрождению" сжали срок» пишет, что братьям Ананьевым дали месяц на продажу банка.

«Промсвязьбанку нашли работу»: правительство сделает его «антисанкционным» банком.

«С Украиной так не договаривались»: Рада приняла закон, фактически отменяющий минские соглашения.

«Ведомости»: «В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиницы». Цены на частные апартаменты взлетели до небес.

«Банки стали платить больше новым клиентам»: им часто предлагают лучшие условия вложений, чем лояльным вкладчикам.

«ЦБ занимал валюту за рубежом под золотовалютные резервы»: последний раз эксперты видели такие объемы больше 10 лет назад.

РБК в материале «Гособоронзаказ в одни руки» задает три главных вопроса о создании опорного банка ОПК.

«Генератор случайного оборудования»: на крымской судоверфи финские агрегаты заменили на немецкие.

«Потребители взяли за горлышко»: производство вина в России упало до рекордного минимума.

«Известия»: «Россияне накопили почти 30 трлн рублей». Граждане по-прежнему больше доверяют свои деньги банкам.

«Россию исключили из черногорского госпереворота»: сторона обвинения хочет завершить дело до старта президентских выборов в стране.

«Мошенники звонят россиянам с номеров банков»: граждане сообщают псевдосотрудникам финансовых организаций логины и пароли от карт.

«Газета.ru» в материале «Утрата доверия: как мир относится к США и России» объясняет, почему рухнул рейтинг одобрения роли США в мире при Трампе.

Как цифровизация перекроит банковский сектор, описывается в статье «Мрачное будущее: как цифра уничтожит банки».

«Инфляция в России: догнать Европу, невзирая на санкции». Эксперты Гайдаровского форума предложили ЦБ продолжать снижать инфляцию.

The Economist: «Кто лучше предсказывает рецидив преступлений, программы или люди?» (Are programs better than people at predicting reoffending?). В этой области машинные и человеческие силы примерно равны.

Bloomberg: «Хакеры урвали примерно 14% от больших цифровых валют» (Hackers Have Walked Off With About 14% of Big Digital Currencies). Цифровые валюты и программное обеспечение для их добычи стали привлекательной мишенью для киберпреступников. В то же время, эти цифровые новшества породили доходный рынок фирм, специализирующихся на компьютерной безопасности.

The Wall Street Journal: «В первый же год Трамп нарушил все правила» (One Year in, Trump Has Broken All the Rules). За год, проведенный на посту президента США, Дональд Трамп успел показать, что он не признает ни одну из тех конвенций, которые ранее считались обязательными.

The Washington Post: «Как эволюционировала стена Трампа (хотя он отрицает, что эволюционировала)». (How Trump’s wall has evolved (despite his denials that it has)). В материале собраны примеры риторики президента США Дональда Трампа, относящейся к строительству стены на границе между США и Мексикой.

BBC: «США планируют бессрочное присутствие в Сирии» (US plans open-ended presence in Syria). США собираются сохранять свое присутствие в Сирии, мотивируя это необходимостью следить за тем, чтобы террористы не восстановили свои силы, а также составлять противовес иранскому влиянию.

Al Jazeera. «Высший руководитель Ирана: саудиты предали мусульманский мир» (Iran's supreme leader: Saudis betrayed Muslim world). Аятолла Али Хаменеи обвинил Эр-Рияд в том, что он предает весь мусульманский мир, оставаясь союзником США, которые признали Иерусалим столицей Израиля.