Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
19 января 2018, пятница, 10:59
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Специалисты из Тюмени и Сеула исследуют мумию ямальской женщины
Тюменские пассажиры жалуются в Роспотребнадзор на разные способы оплаты в городском транспорте
Тюменские пассажиры жалуются на разные способы оплаты в городском транспорте
Тюменский таможенник оштрафован за получение взятки китайскими автомобильными шинами
Подросток с топором ранил четырёх человек в школе в Улан-Удэ (ВИДЕО)
Тюменские волонтёры спасли 5 кошек от обморожения (ФОТО)
Российские кинотеатры увеличили свои сборы на 55% за последние пять лет
Роспотребнадзор откроет горячую линию в период проведения ЧМ — 2018
Возвращение Штирлица
В Приморье дорогой внедорожник чиновника забрали по суду в пользу государства
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
19 января 2018, 07:24
банковский сектор Верховная Рада Дональд Трамп Иран мошенничество США хакеры Центробанк
Илья Карпюк

Заголовки утра. 19 января

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «"Возрождению" сжали срок» пишет, что братьям Ананьевым дали месяц на продажу банка.

«Промсвязьбанку нашли работу»: правительство сделает его «антисанкционным» банком.

«С Украиной так не договаривались»: Рада приняла закон, фактически отменяющий минские соглашения.

«Ведомости»: «В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиницы». Цены на частные апартаменты взлетели до небес.

«Банки стали платить больше новым клиентам»: им часто предлагают лучшие условия вложений, чем лояльным вкладчикам.

«ЦБ занимал валюту за рубежом под золотовалютные резервы»: последний раз эксперты видели такие объемы больше 10 лет назад.

РБК в материале «Гособоронзаказ в одни руки» задает три главных вопроса о создании опорного банка ОПК.

«Генератор случайного оборудования»: на крымской судоверфи финские агрегаты заменили на немецкие.

«Потребители взяли за горлышко»: производство вина в России упало до рекордного минимума.

«Известия»: «Россияне накопили почти 30 трлн рублей». Граждане по-прежнему больше доверяют свои деньги банкам.

«Россию исключили из черногорского госпереворота»: сторона обвинения хочет завершить дело до старта президентских выборов в стране.

«Мошенники звонят россиянам с номеров банков»: граждане сообщают псевдосотрудникам финансовых организаций логины и пароли от карт.

«Газета.ru» в материале «Утрата доверия: как мир относится к США и России» объясняет, почему рухнул рейтинг одобрения роли США в мире при Трампе.

Как цифровизация перекроит банковский сектор, описывается в статье «Мрачное будущее: как цифра уничтожит банки».

«Инфляция в России: догнать Европу, невзирая на санкции». Эксперты Гайдаровского форума предложили ЦБ продолжать снижать инфляцию.

The Economist: «Кто лучше предсказывает рецидив преступлений, программы или люди?» (Are programs better than people at predicting reoffending?). В этой области машинные и человеческие силы примерно равны.

Bloomberg: «Хакеры урвали примерно 14% от больших цифровых валют» (Hackers Have Walked Off With About 14% of Big Digital Currencies). Цифровые валюты и программное обеспечение для их добычи стали привлекательной мишенью для киберпреступников. В то же время, эти цифровые новшества породили доходный рынок фирм, специализирующихся на компьютерной безопасности.

The Wall Street Journal: «В первый же год Трамп нарушил все правила» (One Year in, Trump Has Broken All the Rules). За год, проведенный на посту президента США, Дональд Трамп успел показать, что он не признает ни одну из тех конвенций, которые ранее считались обязательными.

The Washington Post: «Как эволюционировала стена Трампа (хотя он отрицает, что эволюционировала)». (How Trump’s wall has evolved (despite his denials that it has)). В материале собраны примеры риторики президента США Дональда Трампа, относящейся к строительству стены на границе между США и Мексикой.

BBC: «США планируют бессрочное присутствие в Сирии» (US plans open-ended presence in Syria). США собираются сохранять свое присутствие в Сирии, мотивируя это необходимостью следить за тем, чтобы террористы не восстановили свои силы, а также составлять противовес иранскому влиянию.

Al Jazeera. «Высший руководитель Ирана: саудиты предали мусульманский мир» (Iran's supreme leader: Saudis betrayed Muslim world). Аятолла Али Хаменеи обвинил Эр-Рияд в том, что он предает весь мусульманский мир, оставаясь союзником США, которые признали Иерусалим столицей Израиля.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Полицейские.
При нападении на школу в Улан-Удэ пострадали семеро
Президент России Владимир Путин
В Кремле допустили отказ доверенных лиц Путина от участия в дебатах
Кадр из фильма "Приключения Паддингтона"
Медведев прислушался к жалобе кинотеатров из-за «Паддингтона»
Владимир Путин на крещенских купаниях
Путин окунулся на Крещение в прорубь на Селигере‍
Последствия урагана
В Европе жертвами урагана стали 10 человек
10:53 Россия поставила в Китай комплекс С-400
10:43 На набережной в Рио-де-Жанейро автомобиль въехал в толпу
10:33 СМИ узнали детали договоренности братьев Ананьевых и ЦБ
10:32 Полиция задержала троих подозреваемых в нападении на школу в Бурятии
10:20 Челси Мэннинг зарегистрировалась на выборах в сенат

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Светлана Хоркина
Светлана Хоркина
19 января 1979 года родилась Светлана Хоркина, гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка.
10:08 Россия утилизирует две крупнейшие атомные подлодки
10:00 Наталья Касперская назвала биткоин разработкой спецслужб США
09:51 «Лаборатория Касперского» потребовала снять запрет на свои программы в США‍
09:42 Трамп поддержал Назарбаева в переносе «Минска-2» в Казахстан
09:19 В суде о попытке переворота в Черногории перестали говорить о России
09:17 Генетический анализ подтвердил родство двух древних египтян
09:14 Число пострадавших при нападении на школу в Бурятии возросло до семи
08:55 Россияне накопили рекордные 29,5 трлн рублей
08:40 Двум участникам нападения на школу в Улан-Удэ удалось скрыться
08:32 Медведев прислушался к жалобе кинопрокатчиков из-за «Паддингтона»
08:22 В Кремле допустили отказ доверенных лиц Путина от участия в дебатах
08:15 Путин окунулся на Крещение в прорубь на Селигере‍
08:01 В Европе жертвами урагана стали 10 человек
07:42 В Улан-Удэ вооруженный подросток напал на школу
18.01 20:56 Собчак объяснила свое участие в президентской гонке другими планами
18.01 20:30 СМИ насчитали трех возможных преемников Мединского
18.01 19:57 Турция повысила боеготовность своих войск у границы с Сирией
18.01 19:29 Минкульт вернул начало проката «Бегущего в лабиринте» на прежнюю дату
18.01 19:03 Причиной возгорания нефти под Саратовом назвали «бросовый огонь»
18.01 18:37 «Справедливая Россия» показала Путина в фильме о блокаде Ленинграда
18.01 17:58 ЦИК открестился от листовок с приглашением на «выборы Путина»
18.01 17:21 В Совете Федерации предложили контролирующий орган для ЧВК
18.01 17:08 Минфин анонсировал создание особого «опорного банка» для ОПК
18.01 16:49 Экс-жена Джигарханяна обжаловала их развод
18.01 16:48 Верховная Рада утвердила новые правила приватизации госимущества
18.01 16:44 Gallup выявил рекордный спад одобрения политики США в мире
18.01 16:36 Титов собрал необходимые для регистрации на выборах подписи
18.01 15:53 Zasport показал форму российской сборной на Олимпиаде-2018
18.01 15:35 Опрошенные россияне назвали профессии врача и инженера самыми престижными
18.01 15:27 Генетики решили вопрос происхождения калимантанских слонов
18.01 15:13 ЦБ РФ попросил Генпрокуратуру провести две проверки в Промсвязьбанке
18.01 15:03 Мединский связал перенос премьеры «Приключений Паддингтона 2» со сборами
18.01 14:46 СМИ узнали возможные темы послания Путина Совфеду
18.01 14:29 Пострадавшие при нападении на пермскую школу получат 2,8 млн рублей
18.01 14:16 Минкульт ответил на претензии кинотеатров из-за «Паддингтона»
18.01 14:11 Росгвардия пообещала жестко и законно пресекать провокации на выборах
18.01 14:08 Убийца Магомеда Нурбагандова получил пожизненный срок
18.01 14:01 У хамелеонов обнаружена способность к флуоресценции
18.01 13:47 В ФСБ подготовили новую концепцию государственной пограничной политики
18.01 13:34 После нападения в пермской школе завели дело о халатности
18.01 13:20 Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса
18.01 13:05 СМИ назвали имена сопредседателей штаба Путина в Петербурге
18.01 12:58 Минкульт назвал дату и место похорон Шаинского
18.01 12:46 Одна из звезд Южного Креста получила австралийское имя
18.01 12:44 Кинотеатры осудили перенос Минкультом мировых кинопремьер
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.