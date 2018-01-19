Главой опорного банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам будет Петр Фрадков, до сих пор возглавлявший Российский экспортный центр. Также министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что опорным банком станет Промсвязьбанк, который недавно был национализирован ЦБ и сейчас проходит процедуру санации. В ближайшие месяцы банк будет докапитализирован и передан в собственность правительства.

Отец Петра Фрадкова, Михаил Фрадков — бывший премьер-министр и глава Службы внешней разведки, он уже в санкционных списках Евросоюза, так что его семье бояться, похоже, нечего.

Теперь остается надеяться, что создание специального банка для защиты отечественной банковской отрасли от западных санкций хоть что-то даст. Уверенности, к сожалению, нет.