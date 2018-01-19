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19 января 2018, 13:58
Владимир Мединский Дмитрий Медведев кино Минкульт отставки-назначения правительство ФАС
Константин Калачев

Министр и медвежонок

Паддингтон. Стоп-кадр из трейлера
Паддингтон. Стоп-кадр из трейлера
youtube.com

Решение министра культуры Владимира Мединского о переносе премьеры двух иностранных фильмов стало поводом для возмущения владельцев кинотеатров. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил аппарату правительства разобраться с их жалобой на чрезмерное регулирование киноиндустрии Минкультом.

О том, что премьера двух иностранных фильмов, запланированная на середину января, будет перенесена на февраль 2018 года, стало известно 17 января, когда оказалось, что «Приключения Паддинтона-2» и «Бегущий в лабиринте» не получили прокатные удостоверения на 18 февраля. Позже СМИ сообщили, что «Бегущий в лабиринте» все-таки выйдет в первоначально намеченные прокатчиками сроки, однако продолжение фильма о медвежонке Паддингтоне, полюбившегося детям после выхода первой части, действительно перенесено на февраль.

Между тем, как сообщает газета «Ведомости», запись о фильме с медвежонком появилась в реестре прокатных удостоверений, который ведет Минкульт, в конце 2017 года. В записи был указан номер прокатного удостоверения картины. Вскоре после запись о фильме появилась в электронной государственной системе учета кинобилетов (ЕАИС), и там была даже обозначена дата премьеры – пресловутое 18 января. Именно после появления этой карточки ЕАИС кинотеатры поставили фильм в планы показа и начали продажу билетов. Теперь те, кто рассчитывал сводить детей на фильм о медвежонке, вынуждены сдавать эти билеты.

 
Приключения Паддингтона. Кадр из трейлера
kinopoisk.ru

В связи с происшедшим Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась в правительство и ФАС с жалобой на чрезмерное регулирование киноиндустрии со стороны Минкульта. Представители Ассоциации подчеркивали, что вовсе не лично министр Мединский обеспечивает развитие отрасли, и высказывали мысль, что отсутствие его вмешательства пошло бы на пользу и киноиндустрии, и сборам от показов. Как сообщает информационное агентство РБК, глава правительства Дмитрий Медведев уже отдал аппарату кабмина поручение разобраться в вопросе о переносе сроков показа.

По версии большинства СМИ, перенос показа «Паддингтона» призван усилить позиции двух российских картин – собирающего неплохую кассу фильма «Движение вверх» и нового фильма «Скиф», который только выходит на экраны. Эксперты подчеркивают, что без американских конкурентов двум российским фильмам будет проще сделать хорошие сборы в конце января.

Практически сразу зазвучали голоса и в защиту действий Мединского: как пишет «Российская газета», письмо премьер-министру Медведеву написали и несколько кинопродюсеров, убежденных в необходимости протекционизма для российских картин в прокате. Письмо подписали Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Вадим Смирнов, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров, Юрий Поляков и другие. Минкульт, со своей стороны, перешел в наступление и обвинил владельцев кинотеатров в халатности – за то, что они начали продажу билетов на фильм, еще не получивший прокатного удостоверения, передают «Ведомости».

В то же время в печати появилось множество рассуждений о том, что действия Владимира Мединского в самых разных областях в последние годы вызывают столь значительное общественное возмущение, что это делает сомнительным его дальнейшее пребывание на нынешнем посту. Они напоминают о скандале с докторской диссертацией Мединского, об уголовных делах, возбужденных в том числе в отношении людей из его министерского окружения, о спорах относительно цензуры в театре и событиях с режиссером Кириллом Серебрянниковым, вызвавших негативную реакцию у многих известных деятелей культуры.

 
Владимир Мединский
kremlin.ru

Интернет-издание «Znak.com» назвало даже имена тех, кто, по сведениям его источников, всерьез может претендовать на пост министра культуры вместо Владимира Мединского. По его сведениям, это советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой, замминистра культуры Александр Журавский и депутат Госдумы Елена Ямпольская, которую издание называет связанной с Никитой Михалковым, самой влиятельной фигурой в российской культуре.

В то же время источники издания считают, что шансы сохранить пост у Мединского пока еще сравнительно неплохи: борьба за его кресло не слишком интенсивна, так как Минкульт не относится к самым денежным ведомствам.

Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации, действиях Владимира Мединского и его перспективах согласился Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы». По его мнению, ожидать, что Мединский лишится места в нынешнем или в новом составе правительства, преждевременно, так как министр может получить серьезную поддержку и нужен власти.

«Владимир Мединский считает, что разбирается в российском в кино. И в этом, на мой взгляд, он может получить поддержку тех людей, от которых зависит его судьба. В принципе, у него все вполне продуманно, и я полагаю, что хоронить его преждевременно. Думаю, у него есть определенные достижения и заслуги, которые делают его для первого лица государства и для председателя правительства человеком нужным и полезным.

Да, может быть, его подача истории России вызывает критику профессиональных историков. Но различные центры российской истории, начиная с ВДНХ, при нем открылись, функционируют и работают как инструмент пропаганды. И неплохо работают. Так что я не стал бы его преждевременно хоронить. Более того, думаю, что чем больше будет общественное давление, тем меньше шансов, что его заменят.

 
Открытие исторического парка «Россия - моя история» на ВДНХ
Ермаков Дмитрий/АГН "Москва

И, кроме того, сейчас нет необходимости кого-то снимать, идти на какие-то сакральные жертвы. Чего ради? Оценки работы правительства достаточно высоки, у президента рейтинг высочайший. Зачем же жертвовать Мединским? К тому же немаловажно (и, думаю, это понятно), чтобы в правительстве были и непопулярные министры. Они должны там быть – нужна канализация недовольства общества, а значит, должны быть одиозные люди, которые берут на себя эту миссию и играют роль громоотвода.

Потому что как же иначе? Если сейчас снять Мединского, то завтра понадобится снимать кого-то еще, а послезавтра – что, снимать Медведева? И ведь уже появились защитники, верно? Думаю, он просчитывает все свои ходы. Да, его позиция ослаблена в силу нескольких скандалов, что случались с его подчиненными; кроме того, имело место быть и возбуждение уголовных дел. Но на деле Мединский выступает в роли патриота, а патриотизм сейчас в тренде», – сказал Константин Калачев.

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