Нападения на учителей и соучеников, совершенные в последние дни подростками в школах трех российских регионов, могут быть связаны между собой через социальные сети. Такую версию разрабатывает Следственный комитет России. По последним данным, соцсеть «ВКонтакте» действительно обнаружила и уже заблокировала контент, содержащий призывы к насилию в школах.

О том, что правоохранительные органы не исключают взаимосвязи вооруженных нападений на школы в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, сообщил 19 января информационному агентству «Интерфакс» его источник. Все три нападения были совершены в течение одной недели.

15 января 2018 года произошло ЧП в пермской школы № 127, где двое подростков – ученик этой школы и бывший ее ученик – напали на учительницу и детей. Сообщалось, что пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики четвертого класса. 12 человек были госпитализированы, нескольких пришлось срочно оперировать. Нападавшие были арестованы. Сообщалось также, что в школе было небольшое возгорание.

Последствия нападения на школу в Улан-Удэ / buryatia.sledcom.ru

17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской на перемене произошел конфликт между двум школьниками. Один из них был ранен, он отправлен в больницу. А 19 января в школе № 5 микрорайона Сосновый бор в Улан-Удэ ученик напал на школьников и учительницу и поджег класс. Пострадали пять человек, включая самого нападавшего – он, по некоторым данным, наносил сам себе раны.

Нападавший задержан, возбуждено дело о покушении на убийство. Оно было передано в Следственный комитет России.

Добавим: по данным правительства Бурятии, нападавших было трое. И хотя Следственный комитет, как передает интернет-издание «Газета.ру», опроверг эту информацию, заявив, что речь идет об одном человеке, согласно сообщениям СМИ, поиски еще двух человек продолжались. По последним сведениям, задержаны были еще двое подозреваемых в нападении.

В связи со случившимся и версиями следствия заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил, что группы в соцсетях, содержащие призывы к насилию, будут заблокированы с 19 января. В тот же день «ВКонтакте» сообщила, что заблокировала контент с призывами к насилию в школах по запросу Роскомнадзора.

Школьник за компьютером / pixabay.com

Представители «ВКонтакте» при этом подчеркнули, что руководство соцсети решительно настроено против призывов к насилию вообще. «Мы удаляем подобные материалы и блокируем сообщества и страницы, которые их распространяют как в рамках собственного мониторинга, так и после рассмотрения жалоб», – приводит информационное агенство RNS пояснения пресс-службы соцсети

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился политолог Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики. По его словам, некоторое количество материалов криминального содержания в социальных сетях появляется, и правоохранительные органы ведут с этим борьбу, однако полностью устранить такой контент возможно, лишь закрыв доступ в соцсети.

В то же время, по его мнению, важнейшей проблемой, по сути, является не проблема социальных сетей, а проблема отсутствия проработанной государственной политики в отношении молодежи. Именно это в сочетании с тем, что подростки сейчас не получают в семье многих знаний, приводит к тому, что они обращаются за информацией по важным для них вопросам к социальным сетям – и кто-то из подростков неизбежно находит там противозаконный контент.

Олег Бондаренко

«Если посмотреть на эту историю технологически, то бороться с соцсетями более чем сложно: на одну закрытую группу во «ВКонтакте» или где-то еще появится несколько новых таких групп. И отследить все это непросто – для этого нужно просто закрывать доступ к социальным сетям в целом. Но я хотел бы обратить внимание на другое: вследствие того, что государство у нас фактически не занимается каким-либо воспитанием подрастающего поколения, это поколение предоставлено само себе. И подобные ужасные, трагические эксцессы – это прямое следствие отсутствия у государства молодежной политики.

У нас в Конституции записано, что никакой идеологии в стране нет и быть не может. Но когда происходят такие вещи, как в этих школах, иногда уже задумываешься о том, не стоит ли поменять эту статью Конституции. Потому что молодое поколение должно стремиться к определенным идеалам. Не хочу сейчас говорить, что именно за идеалы это должны быть. Но они должны существовать. А когда их нет, у молодежи возникает ощущение вседозволенности и возникает желание заполнить это пустое место чем-то иным.

Мы помним, как некоторое время назад был такой же «черный флэшмоб» смертей, который организовывали некие «группы смерти». Теперь вот начались нападения на учителей, на соучеников. Отчего все это происходит? И ведь это все происходит со школьниками одного возраста – того самого, когда они уже перестают быть детьми и начинают становиться отроками. В этот момент им особенно важно понять, кто они, где они, зачем и так далее. И когда никто в стране им не дает ответа на эти вопросы, когда возникает некий информационный вакуум, они начинают искать эту информацию в социальных сетях.

Кадр из фильма "Маленькая мисс Счастье" / kinopoisk.ru

Раньше такую информацию дети черпали в семье. К сожалению, сейчас, когда родители многих детей чуть ли не круглосуточно находятся на работе, им бывает просто не до того, чтобы объяснить своим детям, что к чему. Дети именно предоставлены сами себе, а в социальных сетях они могут найти что угодно, в том числе противоправную информацию, как бы ее ни старались удалять. Не придумали еще в мире таких программ, которые были бы способны подобный контент оперативно отследить.

Сейчас через социальные сети пытаются даже продавать наркотики, и с этим очень активно борются правоохранительные органы. Но это как гидра: группа сегодня закрывается – а завтра вместо нее появляются десять других. Конечно, это пытаются отслеживать, но это очень сложно. Так что если говорить о молодежной государственной политике, то государство должно в первую очередь давать молодежи ориентиры, показывать дальнейший путь развития – к чему стремиться, на кого стоит походить.

Но ни ориентиров, ни примеров для подражания сейчас нет. На кого же равняться молодым людям? Вот есть в Чечне Рамзан Кадыров – и огромная часть молодежи Кавказа стремятся подражать ему. Потому что он – пример для всех: молодой, дерзкий, самодостаточный и так далее. А на кого ориентироваться молодежи Центральной России, Сибири? Должны быть герои, примеры. И пестованием этих фигур должно заниматься государство.

Просто если мы живем в социальном государстве, как и записано в нашей Конституции, то этим должно заниматься государство. А если мы живем в ультракапиталистическом государстве, то никто, конечно, ничего не должен», – сказал Олег Бондаренко.