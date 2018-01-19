Топ новостей 19 января

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня подросток совершил вооруженное нападение на учеников и учительницу школы в Улан-Удэ, Роскомнадзор начал блокировать группы в соцсетях с призывами к насилию, Минфин определился с банком для обслуживания гособоронзаказа.

Нападения, которым подверглись на этой неделе две российские школы, могли быть спровоцированы общением в интернете. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Хочу напомнить вам слова нашего президента о том, что интернет — это абсолютно свободное пространство, и свобода интернета, безусловно, должна быть сохранена, и интернет несет очень много добра. Но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, которые, в том числе, иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, не представляют ли интернет-сообщества в целом угрозу российским школьникам.

плохо Обама ушёл, так бы на него можно было бы свалить https://t.co/EOLhVTkinN — недруги за бугром (@Lndcalling) 19 января 2018 г.

Это в стране, где сто тыщ миллионов разных силовиков гоняются за Навальным и блогерами, постящими картинки в соцсетях. pic.twitter.com/sexZ5VT9s6 — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 19 января 2018 г.

Оружие / pixabay.com

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала контент с призывами к насилию в школах по запросу Роскомнадзора. Ранее замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявил, что группы в соцсетях, содержащие призывы к насилию, будут заблокированы с 19 января.

Ученые не нашли связи между видеоиграми и жестоким поведением пользователейhttps://t.co/woSHbQmtjg pic.twitter.com/vJfNbcP6Tr — Лентач (@oldLentach) 19 января 2018 г.

Соцсети влияют, а телевизор, полный ненависти, расчленёнки и сериалами про мусоров, не влияет. — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) 19 января 2018 г.

В.Путин на предприятии "Уралвагонзавод" / kremlin.ru

Промсвязьбанк, оздоровлением которого занимается ЦБ, в первом квартале 2018 года будет докапитализирован и передан в собственность правительства РФ. После перехода в собственность РФ Промсвязьбанк станет обслуживать предприятия, выполняющие контракты в рамках оборонного заказа. Возглавит кредитную организацию банкир Петр Фрадков — сын бывшего премьер-министра и экс-главы СВР Михаила Фрадкова.

Работа общественной приемной кандидата в президенты РФ В.Путина / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

В администрации президента РФ Владимира Путина, который будет баллотироваться на пост главы государства в марте текущего года, а также его предвыборном штабе рассматривают вариант, при котором в предвыборных дебатах на федеральных телеканалах не будет участвовать никто из представителей действующего президента.

Детский фильм «Приключения Паддингтона — 2» выйдет в российский прокат с 20 января. Об этом заявил глава прокатной компании «Вольгафильм» Сергей Ершов. Ершов вместе с другими представителями киноиндустрии сегодня был на совещании у министра культуры Владимира Мединского. Ранее Минкульт решил перенести прокат «Паддингтона» на две недели — с 18 января на 1 февраля, мотивировав это решение тем, что дата начала проката совпадает с прокатом «иного фильма».

Россиянки Мария Дувакина, Антонина Скоробогатченко и Мария Дудина отстранены от участия в соревнованиях по гандболу на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Госдума РФ приняла правительственный закон о введении обязательной классификации гостиниц, горнолыжных курортов и пляжей на территории РФ. Согласно документу, планируется поэтапное введение обязательной классификации гостиниц и курортов с присвоением им числа «звезд» в зависимости от категории. Так, с июля 2019 года «звезды» начнут присваивать большим и средним гостиницам, в которых более 50 номеров.

Кадр из фильма "Движение вверх"

Драма Антона Мегердичева «Движение вверх» стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав в России уже более 2 млрд рублей. Всего с 2004 года порог в 2 млрд рублей сборов преодолели лишь три фильма, все они были сняты в Голливуде. Это «Аватар» (3,52 млрд за проданные билеты), «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки» (2,13 млрд) и «Зверополис» (2,08 млрд).

Пожалуй, нет лучшей антирекламы отечественному кинематографу, чем такие новости pic.twitter.com/SjjWPnRqtP — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 19 января 2018 г.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что приветствует любые инициативы по борьбе с алкоголизмом: «На каждой бутылке с алкоголем должны быть изображения о вреде употребления, как на это существует на сигаретах. Мы должны отказаться от красивых и цветастых заманчивых упаковок с выпивкой. Алкоголь — это яд, нельзя забывать об этом. Стоит размещать на бутылках фотографии пораженных органов, например. А еще я бы размещал короткие истории о трагедиях, которые произошли по вине алкоголя». Депутат Госдумы и экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал правильной идею о размещении «страшных» картинок на бутылках с алкоголем.

В.Путин во время Крещенских купаний / kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин побывал в Крещение в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь на части литургии и окунулся в прорубь на озере Селигер.

Купание в крещенской проруби - на этот раз можно обойтись без амфор и других предметов антиквариата

Все карикатуры Сергея Елкина здесь: https://t.co/n7u0C1tLa5 pic.twitter.com/un6lQo0Tj9 — DW (на русском) (@dw_russian) 19 января 2018 г.

Ну да ладно. Пока мы тут о фигне какой-то пишем. Федеральные ТВ каналы заняты действительно важными вещами – рассказывают, как Путин окунулся в прорубь. И действительно, смотрите, какой морозоустойчивый у нас президент. А тулуп-то какой! pic.twitter.com/GM8EZKX0XX — Лентач (@oldLentach) 19 января 2018 г.

И эти люди запрещают ульяновским курсантам танцевать в трусах: pic.twitter.com/8NcTOkddrV — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 19 января 2018 г.