Госсекретарь США Рекс Тиллерсон дал понять, что США планируют сохранить свое военное присутствие в Сирии на неопределенный срок. Это мотивируется необходимостью бороться с терроризмом, а также противостоять росту влияния Ирана и создавать условия для свержения президента Сирии Башара Асада.

Эти высказывания Тиллерсона, комментирует Politico, представляют собой на настоящий момент наиболее предметное и связное описание планов американской президентской администрации по политике в отношении Сирии. И в таком виде, правда, планы идут несколько вразрез с предвыборной риторикой президента США Дональда Трампа, который выражал намерение вытащить США из беспорядочных войн в мусульманском мире.

Тиллерсон объяснил, что администрация Трампа не хочет повторять ошибок предшествующей администрации, которая вывела войска из Ирака, после чего там распространила влияние террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Он оговорил, что некоторые американцы «скептически относятся» к продолжению участия в сирийском конфликте, но сказал, что это пока необходимо для предотвращения терроризма. Он не сказал ничего о планах на военное вмешательство в сирийскую гражданскую войну, но подчеркнул, что США хотят отстранить от власти Асада.

Сирия. Плакат с Б. Асадом

Газета Washington Post опасается, что кризис, который разворачивается на сирийско-турецкой границе грозит втянуть американских военных в более широкий региональный конфликт, а с учетом того, что контингента мало, он едва ли сможет оказывать значимое влияние на ход этого конфликта. На самом деле, отмечается в материале, главная причина внимания США к Сирии — это желание противостоять Ирану и противодействовать росту его влияния. Собственно, теперь США считают его главной угрозой на Ближнем Востоке. Иран энергично действует в Сирии, поддерживает «Хизбаллу» в Ливане, а также у него есть агенты в Ираке, Афганистане, Пакистане и других местах. По этой причине он представляет собой угрозу интересам США и их союзников в регионе.

BBC пишет, ссылаясь на высказывания Тиллерсона, что США могут сподвигнуть к выходу из Сирии следующие факторы. Во-первых, убедительное поражение ИГ (а также и «Аль-Каиды», террористическая организация, запрещена в РФ). Убедительность должна проявляться в том, что в течение достаточно долгого времени эти террористические группировки никак себя не проявляют. Во-вторых, разрешение сирийского гражданского конфликта таким образом, чтобы нравилось США (то есть с отстранением Асада). В-третьих, это уменьшение влияния Ирана в Сирии. В-четвертых, это появление условий для возвращения в Сирию беженцев. В-пятых, США хотят убедиться, что в Сирии нет оружия массового поражения.

Правительство Асада, комментирует BBC, при поддержке своих союзников России и Ирана, по большому счету, оказалось победителем в войне. Но оно не контролирует всю сирийскую территорию. На севере, например, находится автономная территория, которую занимают курды при поддержке США, и Вашингтон сейчас будет решать, как их можно эффективнее использовать. Скорее всего, продолжение поддержки курдов будет мотивироваться интересами противостояния терроризму.

Курдские военные с американским инструктором

США осознают, что Россия тоже не собирается в ближайшее время покидать свои базы в Сирии. Но это их сейчас мало беспокоит. Главным образом, их внимание сосредоточено на Иране, и свою приоритетную задачу они видят в том, чтобы сдержать рост его влияния. Фактически это означает, что Сирия еще долгое время будет пребывать в разобщенном состоянии и с изолированным правительством. Из-за этого ее восстановление будет задержано, а также могут начать копиться новые проблемы, которые дадут о себе знать в дальнейшем.