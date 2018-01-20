Депутаты Верховной рады Украины приняли закон о реинтеграции — документ признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными Россией, которую называют «государством-агрессором», а потому президент Петр Порошенко наделяется особыми полномочиями, в том числе — правом использовать вооруженные силы «для сохранения суверенитета государства».

Впрочем, документ еще могут отменить. Дело в том, что члены фракции «Оппозиционного блока» предложили пересмотреть результаты голосования за закон. Об этом говорится на сайте Верховной рады: депутаты Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев зарегистрировали проект постановления об отмене итогов рассмотрения законопроекта.

«Согласно регламенту, из-за этого закон не может быть подписан председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Парламент должен будет рассмотреть проект постановления, а также принять или отклонить его. В последнем случае принятый Радой закон будет передан на подпись президенту страны Петру Порошенко. Документ будет рассмотрен на следующей сессии парламента, которая начнется 6 февраля», — уточняет «Лента».

Появление закона ожидаемо негативно восприняли в России. Документ обсудили на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза.

«В контексте Украины обменялись мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу, отметив, что, безусловно, этот закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования», — заявил РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отдельно прокомментировал «закон о реинтеграции» глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по возвращению из Нью-Йорка. Дипломат подчеркнул, что документ сводит на нет минские договоренности. Поэтому сотрудники ведомства надеются на благоразумие партнеров, хотя, «взяв под свое крыло эту недоговороспособную власть, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные».

«Мы имеем достоверные знания, что и в Европе и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти. И как они ведут линию на заматывание своих обязательств по Минским договоренностям. Надеюсь, что в частных, приватных, закрытых контактах Киеву об этом говорят — из Берлина, из Парижа, Вашингтона и других столиц. Мы будем добиваться того, чтобы все, что записано в Минских договоренностях, выполнялось. Попытки «сбить прицел» и увести эти дискуссии в сторону, стремление найти новые повестки дня, новые методы и формы неприемлемы. Мы будем спокойно и твердо отстаивать пакет, который честный, под которым подписался президент Порошенко и лидеры Донецка и Луганска», — цитирует Лаврова «Коммерсантъ».

Западная сторона, кстати, пока не высказывалась однозначно по поводу нового украинского документа.

«Нам еще нужно будет проверить текст. Пока окончательной оценки мы не можем дать», — приводит ТАСС слова официального представителя правительства Штеффена Зайберта.



С другой стороны, МИД Германии отметил, что документ в общем не противоречит минским договоренностям.

«Для нас важна воля к диалогу и к переговорам на основе минских договоренностей. Упомянутый закон подчеркивает приверженность к мирному урегулированию и не нацелен на эскалацию», — цитирует агентство представителя внешнеполитического ведомства ФРГ Райнера Бройля.