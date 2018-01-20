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20 января 2018, 09:01
Amazon Facebook Google технологии
Анна Сакоян

Технологические гиганты и угроза конкуренции

Лягушка с ноутбуком
Лягушка с ноутбуком
pixabay.com

The Economist продолжает обсуждать ситуацию с технологическими гигантами. Осенью он обсуждал тему вредоносности соцсетей; в декабре обратился к теме искусственного интеллекта; теперь он опубликовал материал о том, как технологическая монополизация убивает конкуренцию.

Еще недавно, пишет автор, возглавлять крупную западную технологическую компанию считалось прекрасной работой. Это было очень доходно и престижно. Считалось, что корпорации вроде Google, Facebook и Amazon отличаются обычных корпораций тем, что они значимым образом улучшают ситуацию в мире. Теперь всe изменилось. Эти же компании представляются громоздкими образованиями и врагами конкуренции, производителями продукции, вызывающей зависимость и представляющей угрозу для демократии. Антимонопольные службы в связи с этим их штрафуют, политики ругают, а их прежние поклонники предупреждают об их скрытой угрозе.

 
Плакаты посвященные увольнению сотрудников Гугл / twitter.com

Ажиотаж вокруг вредоносности технологических гигантов в большой степени подогревается общей безоговорочной предпосылкой, что большой бизнес обязательно должен быть злонамеренным. Это упрощение размывает суть проблемы. На самом деле ситуация несколько сложнее. С одной стороны, техногиганты действительно производят продукты, которые людям нужны. С другой стороны, они действительно подавляют своих конкурентов. Они способствуют распространению ложной информации, но также позволяют находить и информацию достоверную.

Тема конкуренции представляет собой комплексную проблему. У нее есть отчетливая правовая сторона. К числу конкурентов техногигантов, например, можно отнести издательства, потому что они тоже имеют дело с распространением информации. Но в отличие от издательств, Facebook и Google редко считаются ответственными за ту информацию, которая распространяется через их посредничество. Далее, есть сторона структурная: эти гиганты не просто конкурируют на рынке и подавляют конкурентов. В большой степени они сами становятся рынком, потому что они создают инфраструктуру (платформы), где действует цифровая экономика.

Специфика цифровой экономики в том, что в ней многое, на первый взгляд, бесплатно для пользователей. На самом деле пользователи расплачиваются за предоставляемые им услуги своими личными данными, которые они раскрывают в обмен на пользование услугой. Данные — это то, что внушает больше всего доверия инвесторам, которые вкладываются в технологические компании. Техногиганты и сейчас уже мощны, но, как указывают рыночные оценки, инвесторы рассчитывают на то, что еще через десять лет эти гиганты станут мощнее вдвое или втрое. Иными словами, действительно, есть угроза монополизации.

 
Личные данные. Передача сигнала / pixabay.com

Платформы, объясняет автор, наращивают свое влияние за счет так называемых «сетевых эффектов». Чем больше продавцов привлечет к себе Amazon, тем больше там будет покупателей. В итоге, по некоторым оценкам, на долю Amazon приходится более 40% онлайн-покупок в США. Аналогичным образом Facebook обеспечивает платформу для распространения контента СМИ, а Google оказывается посредником между пользователями и самыми разными компаниями. В США на долю Facebook и Google приходится две трети доходов от онлайн-рекламы.

Главное достояние этих корпораций — огромная концентрация у них пользовательских данных. Из-за этого богатства их конкурентам (особенно стартапам) трудно с ними состязаться. Это значит, что в стартапы будут меньше инвестировать, и им будет труднее развиваться. С теми стартапами, которые все же выживают, гиганты расправляются путем интеграции их в свои системы. Между тем, чем меньше конкуренции, тем больше вероятность того, что в результате пострадают потребители.

Вопрос в том, как это можно исправить. В прошлом, чтобы справиться с монополиями, общества либо разбивали их, либо переводили под жесткий государственный контроль. Техногигантам эти методы не очень подходят. Регулировать их трудно, потому что большинство их услуг условно бесплатны. Разбить их на части, не повредив их принципиально, тоже практически невозможно. 

 
Социальные сети / pixabay.com

Автор предлагает два подхода к проблеме. Во-первых, он считает, что правительствам следует ужесточить правила поглощения гигантами удачных стартапов. Этот шаг может нейтрализовать отдаленную угрозу тотального слияния. Во-вторых, правительствам нужно переосмыслить механизмы технологических рынков. В частности, им нужно осознать, что их главная валюта — это персональные данные пользователей. Это значит, что следует выработать особый статус для таких данных и обеспечить пользователей правовыми инструментами, чтобы у них было больше возможностей контролировать, что происходит с их данными.

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