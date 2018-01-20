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20 января 2018, 18:14
Молдавия Приднестровье Россия

Счет за присутствие

Андриан Канду
Андриан Канду
AndrianCandu.MD

Спикер молдавского парламента и лидер «Демократической партии» Андриан Канду обнародовал результаты подсчетов, сделанных властями республики по последствиям присутствия российских военных в Приднестровье. По его словам, в проблемном регионе присутствуют около 2 тысяч военнослужащих ВС РФ, которые являются «оккупационными силами», не имеют права там находиться и угрожают безопасности Молдавии. За это Москва, по мысли парламентария, должна заплатить.

«Россия нарушила международное право. Мы пытаемся на международном уровне добиться признания незаконным присутствия российских сил в Приднестровье и надеемся, что этот вопрос дойдет до ООН. Мы намерены нанять международную юридическую фирму для подсчета ущерба от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет. Счет будет измеряться в миллиардах долларов», — заявил председатель парламента в интервью прибалтийскому изданию Latvijas Avize.

Латвийский журналист спросил политика о другой возможной компенсации, которую некоторые бывшие советские республики пытаются потребовать от России как от правопреемницы СССР, — за «оккупацию». Спикер молдавского парламента признал, что это «чувствительная проблема», к решению которой страна, подверженная внутренним разногласиям, пока не готова. Тем не менее ее население «пострадало от депортаций, голода и других преступлений, совершенных коммунистическими властями», поэтому не исключено создание «комиссии для расчета репараций», высказался Канду.

При этом он уверяет, что Кишинев никоим образом не настроен против России — просто политическая жизнь Молдавии определяется взаимодействием проевропейской и пророссийской сторон, которые «пытаются сосуществовать» вопреки «противодействию пророссийски настроенного президента» Игоря Додона: он считает основным партнером Москву, а его оппоненты — Брюссель и Вашингтон; он настаивает на вступлении в Евразийский союз, а его оппоненты хотят евроинтеграции и мечтают о НАТО. Так же разделено и население страны: половина используют «западные» Facebook и Twitter, остальные предпочитают российские «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Столкновение между двумя противоборствующими сторонами предстоит этой осенью в рамках парламентских выборов, считает председатель нынешнего созыва. Необходимостью противостоять якобы имеющим место попыткам Москвы уже сейчас воздействовать на общественное мнение в Молдавии он объяснил отказ впустить в страну российского вице-премьера Дмитрия Рогозина и лоббируемый парламентом закон о запрете пропаганды в СМИ.

«Почти каждый день российские телеканалы показывают сцены, направленные против нашего правительства, США и Запада», — возмутился Канду, приведя в качестве примера подачу новости об открытии в Кишиневе офиса по сотрудничеству с НАТО: на практике он, по словам спикера, предназначен для развития сотрудничества между Молдавией и Североатлантическим альянсом в «гражданских миссиях», а российские телеканалы назвали его признаком желания республики вступить в военный блок.

«Мы — проевропейская сторона — хотим не конфликта с Россией, а отношения к себе, основанного на взаимном уважении, как к равным, а не как к стране второго или третьего сорта», — утверждает Канду, подчеркивая, что Молдавия «нейтральна» (вероятно, имея в виду, что эта нейтральность на данный момент складывается в противостоянии пророссийской и проевропейской сторон).

Председатель молдавского парламента анонсировал ряд мер, которые планируется принять к предстоящим выборам, — например, ужесточение контроля за деятельностью «пророссийских неправительственных организаций» на территории республики, получающих финансирование из-за рубежа. Влияния Москвы через социальные сети, в котором Россию обвинили американские власти, Канду, судя по всему, не опасается: по его словам, население Молдавии ориентируется в основном на телевидение — поэтому так важен закон о запрете пропаганды, под который парламент и правительство страны намерены подвести вещающие на ее территории российские телеканалы.

Напомним, минувшим летом представитель Молдавии при ООН Виктор Морару просил обсудить на 72-й сессии Генеральной ассамблеи полный вывод из Приднестровья российских военных, представляющих «угрозу для поддержания международного мира и безопасности». Тогда же парламент республики проголосовал за заявление об уходе ВС РФ с приднестровской территории, однако президент страны Игорь Додон назвал этот документ провокационным.

Приднестровский конфликт начался в 1989 году и носил силовой характер, а в 1992 году Россия способствовала прекращению вооруженного противостояния. В настоящее время, по официальным данным РФ, в Приднестровье находятся порядка 1,2 тысяч российских офицеров и солдат, которые выполняют миротворческую миссию вместе с «голубыми касками» и, в частности, охраняют склады с боеприпасами.

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