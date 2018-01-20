Недавно известный египтолог Захи Хавасс объявил о начале раскопок на участке в Долине царей, где, как считает ученый, скрывается гробница Анхесенамон – жены знаменитого Тутанхамона.

Гробница расположена Долине обезьян – западной части Долины царей. Такое название появилось после того, как в 1817 году итальянский путешественник Джованни Батиста Бельцони открыл там подземную гробницу, где ему бросилась в глаза настенная роспись с двенадцатью бабуинами. Египетские рабочие прозвали эту гробницу обезьяньей, а после название распространилось на всю западную долину. Открытая Бельцони гробница (ее обозначают KV23 или WV23) была позднее идентифицирована как принадлежащая фараону Эйе, правившему в 1327 – 1323 B.C.

Бабуины в гробнице KV23

Именно рядом с гробницей KV23 Захи Хавасс летом 2017 года обнаружил при помощи радара подземные пустоты, которые, по его предположению, связаны с гробницей Анхесенамон. Исследования выявило четыре пустых помещения, которые возможно представляют собой закладные тайники – камеры с жертвенными дарами (амулетами, сосудами, ритуальными миниатюрными орудиями труда), которые египтяне обычно сооружали перед постройкой гробницы. Также обнаружено что-то похожее на вход в гробницу на глубине пять метров от нынешней поверхности почвы.

Почему же Захи Хавасс считает, что эта гробница должна принадлежать именно Анхесенамон? К тому же за последние годы о нахождении гробницы Анхесенамон сообщали уже дважды. После генетического исследования в 2010 году была предложена гипотеза, что Анхесенамон – это одна из двух мумий из гробницы KV25. Затем было предположено, что Анхесенамон была похоронена в гробнице KV63. Чтобы оценить аргументы в пользу каждой из этих версий, надо разобраться в отношениях между египетскими фараонами 18-й династии.

Задача эта непростая. И сами фараоны, и их современники, и их потомки, и неумолимое время постарались ее максимально осложнить. Начнем с того, что в Египте той эпохи не нашлось своего Геродота (да и реальный Геродот родился только через девять веков). Никто не сочинил «Историю», где было бы указано, в каком порядке фараоны сменяли друг друга, где перечислялись бы все жены и дети фараонов и описывались обстоятельства их жизни и причины смерти. Все эти данные приходится устанавливать в основном по текстам, найденным в гробницах и храмах, да еще по уцелевшей дипломатической переписке из Амарнского архива. Египетские надписи часто неполны, не всегда хорошо понятны, да еще и подвергались изменениям уже в ту далекую эпоху. Многие фараоны были не прочь приказать стереть имя своего предшественника из какой-нибудь надписи и записать вместо него собственное имя. После смерти мумии фараонов тоже не лежали спокойно, согласно описи. Останки перемещали, чтобы спасти от разграбления, или повреждали и даже уничтожали, когда разграбление все-таки случалось. Наконец, каким-то останкам повезло, они сохранились до наших дней и попали в руки ученых. Но генетический анализ их оказался весьма затруднен, так как ДНК возрастом более трех тысяч лет выделить очень сложно. И если это все-таки удается, мы встречаем еще одну сложность: фараоны женились на близких родственниках, причем некоторые делали это неоднократно, что затрудняет интерпретацию результатов.

Общая канва событий выглядит так (будьте готовы к обилию египетских имен и родственных связей). В середине XIV века до нашей эры фараоном становится Аменхотеп IV, который затевает религиозную реформу и меняет имя на Эхнатон. У него есть жена Нефертити, от которой рождается несколько дочерей. Есть сын от первого брака с неизвестной женщиной – Тутанхамон. В какой-то момент у Эхнатона появляется еще одна жена по имени Кийя. Был еще некий Сменхкара. Кем Сменхкара приходился Эхнатону, неясно: или братом (и тогда он отец Тутанхамона), или сыном (и тогда он брат Тутанхамона). Сменхкара женится на одной из дочерей Эхнатона и Нефертити – Меритатон. В последние годы царствования Эхнатона с ним вместе правит таинственный фараон Нефернефруатон, возможно, под этим именем скрывается Нефертити. После смерти Эхнатона некоторое время правит Нефернефруатон, затем фараоном становится Сменхкара. Правление обоих продолжается недолго, и их преемником становится Тутанхамон.

Эхнатон, Нефертити и их дочери

На момент восшествия на престол ему около десяти лет. В его правление происходит возврат к старой религии, поэтому данное отцом имя Тутанхатон заменилось на Тутанхамон. Юный фараон женится на Анхесенамон – дочери Эхнатона и Нефертити. В возрасте около 19 лет он умирает, обнаружение его гробницы становится одной из крупнейших археологических сенсаций XX века уже нашей эры. Детей у Тутанхамона и Анхесенамон нет, после его смерти к власти приходит старый царедворец Эйе (возможно, он отец Нефертити). Он правит несколько лет, а затем фараоном становится (вероятно, в результате переворота) полководец Хоремхеб.

Статуя Тутанхамона и Анхесенамон

Нас более всего интересует Анхесенамон. Из-за введенного отцом культа она получила имя Анхесенатон «Она живет ради Атона», но с возвратом старой религии имя сменилось на Анхесенамон «Она живет ради Амона». Нередко до сих пор можно встретить упоминания, что якобы после Нефертити и Кийи Эхнатон сделал своей женой собственную дочь Анхесенатон, чтобы наконец-то родить наследника. Эта версия появилась из-за того, что на некоторых изображениях Анхесенатон держит на руках младшую дочь Эхнатона Нефернефруатон-Ташерит. Но после уточнения датировок памятников и последовательности событий выяснилось, что Анхесенатон на момент рождения этой девочки было не более шести лет, а на самих надписях были обнаружены следы исправлений. Видимо, девочку на руках держала не Анхесенатон, а Кийя, которая по каким-то причинам была неугодна наследникам Эхнатона, поэтому ее имя стерли.

Брак Анхесенамон с Тутанхамоном подтвержден многочисленными свидетельствами. После смерти мужа Анхесенамон не хотела становиться женой одного из подданных, поэтому отправила послание царю хеттов Суппилулиуме I, где просила его прислать ей в мужья одного из сыновей. Хеттский царь направил в Египет посла, которому вдовствующая царица подтвердила свое намерение. Суппилулиума отправил в Египет царевича Занназу, но вскоре оттуда пришла весть, что Заннанза умер или был убит. Разгневанный Суппилулиума обвинил в смерти сына египтян. В тексте его письма есть слова «сокол разорвал молодого цыпленка», которые некоторые исследователи считают намеком на виновность полководца Хоремхеба, в чьем имени упоминается бог Гор, имевший голову сокола. Между Египтом и Хеттским царством началась было война, но от пленных египтян хетты заразились какой-то эпидемической болезнью, от которой умер и сам хеттский царь. Дипломатическая переписка того времени: фрагменты писем из Египта и черновик письма Суппилулиумы, написанного после смерти сына – была найдена археологами при раскопках Хаттусы, древней столицы хеттов.

Тутанхамон и Анхесенамон (фрагмент спинки золотого трона Тутанхамона)

После того, как брак с зарубежным царевичем не состоялся, Анхесенамон стала женой фараона Эйе. Если верны сведения, что Эйе был отцом Нефертити, то получается, что Анхесенамон вышла замуж за собственного деда. Но, если этот брак и был, то он представлял собой, скорее всего, ритуальный акт и политический шаг, который должен был укрепить власть Эйе. На их супружество указывают некоторые надписи.

Фараон Эйе

В XXI веке, когда генетики научились извлекать из мумий трехтысячелетней давности хотя бы фрагменты ДНК, под руководством Захи Хавасса был начат проект «Семья Тутанхамона», в ходе которого были проанализированы фрагменты ДНК нескольких мумий из Долины царей, относящихся к периоду 18-й династии, а также проведены их антропологические исследования. Главной целью ученых было найти среди погребенных людей родственников и определить степень родства, чтобы соотнести данные письменных источников с реально найденными останками, вернув мумиям их имена.

Исследования заняли несколько лет, наконец, в 2010 году Journal of American Medical Association опубликовал статью, где излагались их результаты. Ученые обследовали одиннадцать мумий, при этом было три «твердых точки опоры» – в трех случаях принадлежность останков была ясна. Во-первых, это мумия Тутанхамона, найденная в собственной гробнице в 1922 году. Во-вторых, это мумии Йуйи и Туйи – супругов, которые приходились дедушкой и бабушкой Эхнатону и, соответственно, прадедушкой и прабабушкой Тутанхамону. Йуйя и Туйя были погребены в гробнице KV46, которую еще в 1905 году открыл англичанин Эдвард Куибелл.

Йуйя

Погребальные маски Йуйи и Туйи

Дальше началась идентификация по ДНК и другим признакам. Самым сенсационным результатом стало то, что исследователи признали безымянную мумию из гробницы KV55 останками самого Эхнатона. Ранее считалось, что его мумия была уничтожена, когда рухнул основанный им культ. Гробница, которую Эхнатон воздвиг для себя, не содержала его останков. А гробница KV55 была открыта экспедицией Эдварда Айртона в январе 1907 года, в саркофаге была найдена плохо сохранившаяся мумия, фактически скелет, который сначала ошибочно определили как женский, поэтому сочли, что в это останки Тии – жены Аменхотепа III и матери Эхнатона. Позднее, когда выяснилось, что кости принадлежат мужчине, египтологи предлагали в качестве кандидатов Эхнатона и Сменхкару, но только после опубликованных в 2010 году результатов генетических тестов стали относительно уверенно называть имя Эхнатона.

Череп из гробницы KV55

Кроме Эхнатона Захи Хавасс и его коллеги предложили свои гипотезы относительно еще нескольких останков, в которых они увидели Аменхотепа III, царицу Тию и Тутмоса II. В частности, авторы посчитали, что мумия, известная как Старшая дама (старшая из двух женских мумий, найденных в 1898 году в гробнице KV35) – это Тия. Младшая же дама (мумия KV35YL, Younger Lady), по их мнению, была дочерью Аменхотепа III и Тии, той самой женой и одновременно сестрой Эхнатона и матерью Тутанхамона, имя которой история не сохранила. Авторы статьи также подтвердили, что Тутанхамон был сыном именно Эхнатона, а не его брата. Подтверждено было, что два мертворожденных младенца, тела которых были найдены в гробнице Тутанхамона, были его дочерями.

Старшая дама из гробницы KV35 (Тия, бабушка Тутанхамона?)

После публикации 2010 года вышло несколько статей, где полученные генетические результаты пытались иначе соотнести с известными вариантами генеалогии Эхнатона и его потомков. В частности, высказывались предположения, что мумия, которую Захи Хавасс с коллегами посчитали принадлежавшей Эхнатону, принадлежит Сменхкаре, а та, что была названа мумией Аменхотепа III, принадлежит Эйе. Также возникла гипотеза, что Младшая дама – это не безымянная царица, а Нефертити. В 2016 в Yearbook of Physical Anthropology была опубликована статья, авторы которой Михаэль Хабихт (Michael Habicht), Эбигейл Боуман (Abigail Bouwman) и Франк Рюли (Frank Rühli) из Института эволюционной медицины Цюрихского университета попытались подвести промежуточные итоги исследований семейства Тутанхамона. Они согласились с идентификацией Эхнатона, Тии, Аменхотепа III и Нефертити.

Младшая дама из гробницы KV35 (Мать Тутанхамона – Нефертити или безымянная?)

Но, обсуждая результаты проекта «Семья Тутанхамона», следует помнить, что далеко не все ученые готовы признать их бесспорными. Часть специалистов считает, что исследователям вообще не удалось извлечь древнюю ДНК, избежав при этом загрязнений, поэтому их результаты не отражают реальности. Другие, хотя и соглашаются с тем, что ДНК все-таки была выделена, указывают на серьезные слабые места в работе. Дело в том, что в статье 2010 года и в последующих работах анализировались лишь небольшие фрагменты ДНК. Большего от останков возрастом более трех тысяч лет добиться не удается, по крайней мере, пока. А фрагменты не могут дать полностью надежное доказательство.

При определении родства генетики анализируют так называемые STR (short tandem repeat, короткие тандемные повторы). Дело в том, что далеко не вся ДНК состоит из последовательностей, непосредственно кодирующих гены или регулирующих их экспрессию. Среди некодирующей, так называемой «мусорной», ДНК встречаются многократные (обычно, от 3 до 100) повторы одной и той же последовательности из двух – шести нуклеотидов. Это и есть STR. На сегодняшний день описано более 10000 областей (локусов), состоящих из таких повторов. Количество повторов наследуется детьми у родителей. Если, например, у отца в данном локусе на одной хромосоме 10 палиндромных повторов, а на другой 6, а у матери в том же локусе на одной хромосоме 8 повторов, а на другой 4, то у их ребенка на одной хромосоме точно будет либо 10, либо 6 повторов (от отца), а на другой – либо 8, либо 4 (от матери). Как правило, достаточно анализа STR на нескольких локусах, чтобы подтвердить или опровергнуть родство.

В делах, касающихся установления отцовства, суды Великобритании полагаются на систему аутосомных маркеров SGM1 (Second Generation Multiplex Plus), учитывающую 10 аутосомных STR локусов, суды США – систему CODIS (Combined DNA Index System), состоящую из 13 локусов. Соответственно, для подтверждения родства требуется, чтобы у ребенка в каждом из десяти (тринадцати локусов) число повторов на одной из двух хромосом совпадало бы с предполагаемым отцом. При генетическом исследовании останков Николая II и его семьи родство Николая и дочерей было подтверждено по STR в 16 локусах (родство Николая и Алексея также по локусам в Y-хромосоме). Родство братьев и сестер считается подтвержденным, если удалось найти общие STR как минимум в десяти локусах.

В проекте «Семья Тутанхамона» родство считалось установленным при общих STR всего в восьми локусах, большего выжать из трехтысячелетней ДНК не смогли. То есть, если бы Тутанхамон обратился в суд США или Великобритании с требованием признать, что Эхнатон его отец, суд счел бы такую генетическую экспертизу недостаточно доказательной. Ряд выдвинутых учеными гипотез не удается подтвердить даже по либеральным меркам проекта «Семья Тутанхамона». Например, одна из мумий гробницы KV21 теоретически может принадлежать царице Мутемуйе, матери Аменхотепа III, а Йуйя – быть братом Тутмоса IV и, соответственно, дядей Аменхотепа III.

Аменхотеп III и Мутемуйя

А что же Анхесенамон? Как уже говорилось, в 2010 году предположили, что ей принадлежит одна из двух мумий из гробницы KV25. Эту гробницу открыл в 1817 году все тот же Бельцони. Когда мумию KV21A исследовали в рамках проекта «Семья Тутанхамона» выяснилось, что именно она была матерью тех двух мертворожденных детей, которых нашли в гробнице Тутанхамона. Казалось бы, это Анхесенамон! Однако тот же генетический анализ показал, что эта женщина не была дочерью Эхнатона. Следовательно, это какая-то другая, неизвестная из других источников нам жена Тутанхамона. Или же мужчина из гробницы KV55 на самом деле не Эхнатон. В любом случае, мумия KV21A генетически принадлежит к 18-й династии.

Есть еще гипотеза, что Анхесенамон была похоронена в гробнице KV63. Останков людей там не было обнаружено, но один из найденных саркофагов предназначался для женщины, а на обломке глиняной печати сохранилась часть надписи «…патен», что совпадает с одним из вариантов раннего имени этой женщины – Анхесепатен. Другими косвенными доводами в пользу этой гипотезы стали близкое расположение гробницы KV63 к гробнице Тутанхамона и дата ее возведения.

Наконец, предположение Захи Хавасса, что еще пока не раскопанная им гробница принадлежит Анхесенамон, основано на сведениях о браке царицы с фараоном Эйе и соседстве с его гробницей.