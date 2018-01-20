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20 января 2018, 12:00
госбюджет Дональд Трамп мигранты США
Катерина Норсеева

Отпуск по-американски

Сенат США.
Сенат США.

Хотя палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании правительства страны и всех государственных учреждений, Сенат не утвердил документ, поэтому оставшиеся без денег чиновники (а заодно и работники всех национальных агентств и служб) отправились в неоплачиваемый отпуск. Когда он закончится, неизвестно — это произойдет только в случае, если все же бюджет удастся утвердить.

Такая ситуация называется «шатдауном» (government shutdown), и последние месяцы все шло к тому, что работа всех госучреждений будет приостановлена, поскольку четырежды меньше чем за полгода законодатели не могли принять решение о бюджете, ограничиваясь краткосрочными документами о продлении финансирования. 

В субботу 20 января утром на работу не вышли тысячи госслужащих. Исключение составили сотрудники экстренных и специальных служб — национальной безопасности, почты, контроля за воздушным пространством, медицинских стационаров, скорой помощи, тюрем, электроэнергетики и некоторых других.

Например, из-за невозможности бросить троих астронавтов, которые находятся на борту МКС, часть работников NASA все же продолжили работать. «Операции МКС будут продолжаться под присмотром сотрудников экстренных служб NASA», — приводит слова менеджера по операциям по операциям NASA Кеннета Тодда пресс-служба агентства

Американские СМИ напоминают, что шатдаун был спровоцирован нежеланием демократов согласиться с президентом США Дональдом Трампом — тот выступил за депортацию порядка 700 тысяч детей нелегальных иммигрантов, выросших на территории страны. Они были защищены действием закона, который подписывал еще Барак Обама. Согласно тому документу люди могли получать разрешение на работу и водительские права, но глава Белого дома объявил об отмене этой программы с 5 марта. 

«Мы не будем вести переговоры о статусе незаконных иммигрантов, в то время как демократы держат наших законных граждан в заложниках по их безрассудным требованиям. Это поведение обструкционистов-неудачников, а не законодателей», — написала в своем твиттере пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. 

В ответ на это представители демократов заявили, что именно позиция республиканцев и Дональда Трампа мешает законотворческому процессу. 

«Сегодня вечером, накануне первой годовщины своей инаугурации, президент Трамп заработал «F» за неудачи в управлении государством», — сказала лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси, ее слова приводит NBC

Надо отметить, что большинство американцев поддерживало программу по защите детей нелегальных мигрантов. По данным опроса CBS, в числе ее сторонников были 70% граждан США. Однако СМИ напоминают, что почти всегда партия, спровоцировавшая шатдаун, в итоге остается в проигрыше, теряя поддержку избирателей.

Но пока что статистика говорит опять же в пользу демократов. По данным опроса The Washington Post, 48% американских пользователей уверены, что в блокировке работы госслужб виноваты Трамп и республиканцы, 28% считают ответственными за происходящее демократов, еще 18% уверены, что вина обоюдная. 

«Если демократы будут болтаться, то в какой-то момент республиканцам придется идти на компромисс, поскольку, как мне кажется, избиратели обвинят их в том, что происходит», — сказал TWP бывший стратег демократов в Сенате Джим Мэнли. 

В целом пока ситуация не выглядит критичной. В прошлый раз шатдаун происходил в 2013 году, тогда он продлился 16 дней, и наибольшее негодование американцев в связи с этим было по поводу закрытия национальных парков. Грубо говоря, рядовые граждане не успели почувствовать негатива от приостановки работы госслужб. 

«Сложившаяся ситуация не пойдет на пользу ни одному ведомству, некоторые пострадают весьма серьезно. Отсутствие средств приведет к закрытию доступа в национальные парки и некоторые музеи. Потери от этого, по предварительным подсчетам, составят 500 млн долларов», — пишет ТАСС.  

Впрочем, аналитики уверены, что это не будет серьезным ударом для экономики США. «Шатдаун как таковой может не оказать большого экономического влияния на экономику США, но тень неопределенности, которой он может накрыть экономику в целом, может сказаться на настроениях инвесторов, особенно если драма в Вашингтоне перейдет в затяжную битву», — сказал «Росбалту» управляющий директор по валютной стратегии BK Asset Management Борис Шлоссберг. 

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