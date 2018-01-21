Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сдержал свое слово и направил войска на территорию Сирии, где проживают курды.

«Антитеррористическая операция в Африне фактически началась», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Ранее, выступая в парламенте республики, президент говорил о том, что операции начнутся с Африна и Мюнбича. По данным телеканала Haberturk, в Африне проживает порядка 1,5 млн сирийских курдов.

«Этому не смогут помешать страны, которые заявляют о поддержке Анкары и в то же время наносят Турции удар в спину», — говорил в середине недели Эрдоган, намекая на США.

Позднее министр обороны Турции Нуреттин Джаникли подтвердил начало операции в эфире телеканала A Haber. Фактически она началась с артиллерийских обстрелов. Курды уже заявили о шести жертвах среди мирного населения и 13-ти раненых.

Турецкие СМИ, ссылаясь на сообщения правительства, отмечают, что официальная Анкара не признает поддержку, которую американцы оказывают «Демократическому союзу» и отрядам «Сил народной самообороны», считая их лишь ответвлениями Рабочей партии Курдистана (она, напомним, признана в Турции террористической организацией).

Информагентства уже сообщают о первых результатах военной операции, начатой Эрдоганом.

«Три командира Отряда народной самообороны убиты в Манбидже в результате взрыва СВУ, заложенного под их авто. Курдские войска оказывают упорное сопротивление турецкой армии и формированиям "Щита Евфрата" на севере Алеппо. Сегодня ночью им удалось сдержать наступление у населенных пунктов Зиван и Балия. Оборонительная операция получила название "Охота на волков"», — передает информационное агентство Rex.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что вооруженные силы страны могут 21 января начать наземную операцию в Сирии. «Сегодня наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра, в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу», — отметил он.

По словам премьера, вооруженные силы будут действовать совместно со Свободной сирийской армией.

Между тем ВВС Сирии готовы дать отпор: в частности, сбивать самолеты над своей территорией. Об этом предупредил заместитель сирийского министра иностранных дел Фейсал Мекдад, его слова передает агентство SANA.

Что касается российских военных, то по решению Минобороны РФ они были переведены из района Африна.

«Для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат», — следует из сообщения силового ведомства, которое публикует РБК.

Турецкие СМИ настороженно относятся к молчанию Москвы по поводу объявления операции в Африне, считая, что правительство РФ не настроено на долгое сотрудничество с Турцией.

«Россия, которая желает прекращения гражданской войны в Сирии и скорейшего перехода к процессу мирного урегулирования, — не сторонница начала столкновений в Африне, где находятся ее собственные военные. Москва хотела бы, чтобы Турция сосредоточилась не столько на наступлении на Африн, сколько на обезвреживании джихадистских сил в Идлибе», — пишет турецкая Medya Gunlugu.

Однако сегодня МИД РФ отреагировал на происходящее, выразив озабоченность и пообещав внимательно отслеживать развитие ситуации. В своем сообщении внешнеполитическое ведомство напомнило о позиции, которой придерживается Россия по Сирии, — поддерживает ее территориальную целостность и суверенитет.

Основная часть российских войск была выведена из Сирии, поэтому сейчас там находятся только военные, «присутствие которых необходимо для обеспечения режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации», пояснили в МИДе, призвав участников противостояния «проявить взаимную сдержанность».

При всем этом официальная позиция США по поводу действий Турции в Африне неизвестна. Турецкие СМИ узнали о разговоре главы МИДа Турции Мевлюта Чавушоглу с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном. О этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Стороны беседовали по телефону по инициативе США, но о сути разговора не сообщается.

«Обострение ситуации в регионе может привести к прямому конфликту с союзником Турции по НАТО — США, поддержкой которых пользуется курдское ополчение», — уточняет BBC.

После начала операции из Сирии последовал ответ: турецкую провинцию Килис подвергли ракетному обстрелу. Согласно предварительной информации, четыре ракеты с сирийской территории попали по двум кварталам в провинции. В результате один человек получил ранения.