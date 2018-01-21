Глава Министерства энергетики России Александр Новак озвучил свой прогноз на стоимость нефти в этом году. По его словам, скорее всего, рынок наконец-то сбалансируется — за счет сокращения остатков запасов нефти.

«В целом в этом году должен сбалансироваться, когда — точно покажет время. Пока снижение остатков хорошее, продолжается уменьшение остатков по всему миру. Нужно смотреть из общей совокупности факторов, в том числе роста затрат в этом секторе. Мы видим, что данные там достаточно волатильные по объемам добычи сланцевой нефти», — приводит слова Новака ТАСС.

Вместе с тем, министр уточнил, что пока российские компании не настолько уверены в себе, чтобы возвращаться к «дорогим» нефтяным проектам. Возможно, на принятие решений в этой отрасли влияет некоторая противоречивость прогнозов, которые дает российское правительство. Так, ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что рынок нефти далек от стабилизации, и цена за баррель черного золота может упасть, причем так, что российскую экономику не поддержит даже Фонд национального благосостояния. При этом он уточнил, что считает маловероятным падение цен до критического низкого уровня.

«Но, как показывает история, ничего исключать нельзя»,— приводит цитату вице-премьера «Интерфакс».

Благоприятные прогнозы строятся на том, что страны ОПЕК+ договорились о том, что в мире будут действовать ограничения по добыче нефти.

«В текущем 2018 году цены сохранятся на уровне 65-70 долларов. Это мои личные прогнозы», — приводит слова министра нефти и газа Омана Мухаммеда ар-Румхи РИА Новости.

Но соглашению ОПЕК+ следуют далеко не все нефтедобывающие государства.

«Тем не менее, картель и другие участники соглашения не контролируют весь мировой рынок, что является причиной нестабильности. США, Канада и Бразилия, где добывается неконтролируемые объемы сырья, могут спровоцировать новый дисбаланс. Это и имеет в виду Дворкович. Среднегодовая цена останется в районе 55 долларов за баррель, но это будет далеко от прогнозов российского правительства, которое тщательно скрывает, что продолжает закладывать в бюджет высокую стоимость сырья», — приводит «МК» слова замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анны Кокоревой.

Многие эксперты уверен, что главный фактор влияния цен на нефть — это ситуация в США.

«Снижение добычи нефти в Соединенных Штатах временно, потому что в долгосрочной перспективе она будет расти», — сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило прогноз цен на нефть в 2018-м, согласно нему, марка Brent, в среднем, будет стоить 60 долларов за баррель против ранее предполагавшихся 55 долларов за баррель, говорится в пресс-релизе компании.

Напомним, цена нефти марки Brent вечером 11 января превысила отметку 70 долларов за баррель впервые с 2015 года.